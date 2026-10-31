Construcții Erbașu a primit distincția „Foundations for Development” la Gala Antena 3 CNN „Winners of the Future Awards 2026”

Distincția a fost primită de Cristian Erbașu. Foto: Antena 3 CNN

Compania Construcții Erbașu a primit distincția „Foundations for Development” în cadrul Galei „Winners of the Future Awards 2026”, organizată de Antena 3 CNN. Distincția a fost primită de Cristian Erbașu, CEO al companiei, în numele echipei care, de peste 36 de ani, realizează proiecte de construcții și investiții pentru comunități.

„Distincția a fost acordată unei organizații care transformă investițiile în infrastructură în servicii esențiale pentru oameni: spitale care salvează vieți, școli și campusuri care formează noile generații, rețele de apă, canalizare și termoficare, susțin sănătatea și confortul cotidian, drumuri și transporturi care conectează regiuni și deschid oportunități”, a declarat Ana Iorga, jurnalist Antena 3 CNN.

Cristian Erbașu, CEO Construcții Erbașu, a declarat că premiul reflectă contribuția companiei la dezvoltarea infrastructurii din România.

„Chiar dacă sunt a doua generație de după '90 din familie, nu mai sunt tânăr. Acum vreo 20 de ani, ar fi fost un premiu de încurajare. Deja pot să spun că sunt în partea a doua a carierei mele și mă gândesc deja la a treia generație.

Mă bucur că văd tineri premiați de dumneavoastră și sper ca peste 10, 15, 20 de ani copiii mei, copiii fratelui meu să fie tot într-o astfel de situație, în care să fie apreciați la fel ca părinții și la fel ca noi, cei din generația a doua. Vă mulțumesc. Și îmi doresc pentru toți toate firmele românești să aibă succesul pe care l-am avut noi în ultimii 36 de ani”, a declarat Cristian Erbașu, în cadrul evenimentului.