Metoda banală prin care ți se poate fura contul de WhatsApp. În câteva secunde escrocii au control asupra tuturor mesajelor tale

3 minute de citit Publicat la 10:00 01 Noi 2026 Modificat la 10:00 01 Noi 2026

Totul începe cu un mesaj primit pe WhatsApp. Foto: Getty Images

O rugăminte aparent nevinovată, venită din partea unei persoane cunoscute, se poate transforma într-o capcană online. Escrocii profită de încrederea oamenilor și le cer să voteze într-un concurs fictiv, folosind linkuri prin care reușesc să preia controlul asupra conturilor de WhatsApp. Numărul sesizărilor a crescut în ultima perioadă, iar autoritățile avertizează că metoda este tot mai răspândită, potrivit Blick.

Totul începe cu un mesaj primit pe WhatsApp. O persoană din lista de contacte îți cere ajutorul pentru a vota fiica unui prieten într-un concurs. Ți se spune că votarea se încheie în curând și că durează doar câteva secunde.

Accesezi linkul, introduci numărul de telefon și apoi codul primit prin SMS. La scurt timp, aplicația WhatsApp te deconectează. În realitate, tocmai ai oferit infractorilor acces la contul tău. Aceștia vor trimite apoi același mesaj tuturor persoanelor din agenda ta, încercând să atragă noi victime.

Cum funcționează, de fapt, înșelătoria

Linkul primit în mesaj duce către o pagină care imită un concurs școlar, de dans sau de talente. Adresele site-urilor sunt schimbate frecvent, astfel încât filtrele de securitate să nu le poată identifica ușor.

Victimele pot întâlni două variante ale înșelătoriei.

Prima variantă: introducerea codului primit prin SMS.

Pagina le cere utilizatorilor să introducă numărul de telefon, apoi un cod de șase cifre primit prin SMS. Acesta nu este un cod de vot, ci codul de înregistrare al contului WhatsApp.

Dacă îl introduc pe site-ul respectiv, utilizatorii le permit atacatorilor să activeze contul pe un alt dispozitiv. În acel moment, victima poate pierde accesul la propria aplicație.

A doua variantă: scanarea unui cod QR.

În acest caz, site-ul afișează un cod QR și îi cere utilizatorului să îl scaneze din secțiunea „Dispozitive conectate” a aplicației WhatsApp.

Funcția respectivă este destinată conectării contului la alte dispozitive, de exemplu la WhatsApp Web, pentru utilizarea aplicației pe calculator. Tocmai de aceea, solicitarea ar trebui să ridice suspiciuni atunci când apare pe un site necunoscut.

Prin scanarea codului, utilizatorul poate conecta, fără să își dea seama, contul la sistemul controlat de infractori.

Compania Meta, care deține WhatsApp, a introdus din luna martie avertizări pentru situațiile în care o solicitare de conectare a unui dispozitiv pare suspectă. Aplicația poate indica și de unde provine cererea. Una dintre situațiile prezentate de companie ca exemplu era chiar o presupusă votare într-un concurs de talente.

Atenționarea vizează însă conectarea prin cod QR și nu protejează utilizatorii care introduc codul de verificare primit prin SMS pe un site fraudulos.

Ce pot face infractorii după ce îți preiau contul

Odată ce au obținut accesul, atacatorii pot ajunge la conversații, grupuri și fotografii. Conturile compromise sunt folosite apoi pentru noi tentative de fraudă.

Infractorii folosesc conturile preluate pentru a răspândi informații false în grupuri sau pentru a încerca să păcălească alte persoane.

Un alt element care contribuie la răspândirea rapidă a escrocheriei este trimiterea mesajelor către toate persoanele din agenda victimei. Pentru că solicitarea vine de la un prieten sau o rudă, destinatarii sunt mai tentați să aibă încredere și să acceseze linkul.

Acest efect de domino explică numărul tot mai mare de cazuri.

Cum îți poți proteja contul de WhatsApp

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă câteva măsuri simple pentru a evita preluarea contului:

Nu accesa automat linkurile primite prin mesaje care te invită să votezi într-un concurs, chiar dacă expeditorul este o persoană cunoscută. Verifică solicitarea printr-un alt mijloc de comunicare.

Nu transmite nimănui codul de verificare WhatsApp format din șase cifre și nu îl introduce pe site-uri.

Folosește secțiunea „Dispozitive conectate” doar pentru a conecta propriile dispozitive la WhatsApp. Nu scana coduri QR afișate pe site-uri necunoscute.

Activează verificarea în doi pași și setează un cod PIN propriu. Opțiunea se găsește în WhatsApp, la Setări – Cont – Verificare în doi pași. Această măsură face mult mai dificilă preluarea contului de către persoane străine.

Ce trebuie să faci dacă ai căzut deja în capcană

Dacă observi că altcineva ți-a preluat contul, este important să reacționezi rapid.

În primul rând, anunță-ți contactele printr-un alt canal, de exemplu prin telefon sau SMS. Spune-le că nu mai ai control asupra contului și roagă-i să nu acceseze linkurile primite în numele tău.

Dacă ai scanat un cod QR, intră în WhatsApp la Setări – Dispozitive conectate, verifică lista și deconectează toate dispozitivele pe care nu le recunoști.

Dacă ai introdus codul primit prin SMS, încearcă să îți înregistrezi din nou contul pe telefon, folosind numărul tău. Introducerea noului cod de verificare trimis prin SMS va deconecta automat persoanele care folosesc contul fără permisiunea ta.

Există însă o situație care poate complica recuperarea. Dacă atacatorii au activat între timp propriul cod PIN pentru verificarea în doi pași, este posibil să fie nevoie să aștepți șapte zile înainte de a putea recupera accesul. În această perioadă, nici persoanele care au preluat contul nu îl mai pot folosi.