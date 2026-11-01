Ce au descoperit oamenii de știință despre istoria Veneției. Era cândva o zonă cu dealuri şi pământ

1 minut de citit Publicat la 11:00 01 Noi 2026 Modificat la 11:00 01 Noi 2026

Orașul Veneția din Italia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Oamenii de știință au descoperit dealuri și mlaștini antice care au dispărut odată cu creșterea nivelului apei în nordul Mării Adriatice. Rezultatele studiului, publicate în revista Quaternary Science Reviews, arată că actuala lagună a Veneției era cândva uscat, care se întindea pe o distanță de peste 48 de kilometri de la coastă, potrivit The Guardian.

Veneția este cunoscută drept orașul construit pe apă și este capitala regiunii Veneto din nord-estul Italiei, construită pe un arhipelag de peste 100 de insule mici într-o lagună din Marea Adriatică.

De asemenea, Veneția este unul dintre cele mai populare orașe turistice din lume, faimos pentru canalele sale, arhitectura gotică și renascentistă și istoria bogată.

Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Southampton arată că orașul are o istorie aparte.

Concret, cercetătorii au analizat date seismice și probe de sedimente prelevate din bazinele de coastă din nordul Italiei, Slovenia și nordul Croației, iar rezultatele arată că actuala lagună a Veneției era cândva uscat, care se întindea pe o distanță de peste 48 de kilometri de la coastă.

Totodată, zona în care se află astăzi orașul Trieste era formată din dealuri, mlaștini și lagune.

Cercetătorii au vrut să afle cum arăta regiunea în urmă cu 10.000 de ani. Rezultatele mai arată că, în ultimii 10.000 de ani, creșterea nivelului mării a schimbat radical linia țărmului din nordul Mării Adriatice, acoperind suprafețe pe care oamenii din acele timpuri obișnuiau să vâneze și să pescuiască.

Creșterea nivelului apei s-a produs în mai multe etape

Cercetătorii au mai descoperit că, în anumite perioade, nivelul apei a crescut cu până la 25 de milimetri pe an.

Din acest motiv, vânătorii-culegători din mezolitic au fost nevoiți să-și adapteze activitățile de vânătoare și pescuit la transformările rapide ale mediului în care trăiau.

Cele mai dramatice schimbări au avut loc în trei faze distincte, urmate de o perioadă de relativă stabilitate în ultimii 6.000 de ani, care a favorizat apariția așezărilor și dezvoltarea agriculturii în regiune. Astfel s-a format treptat peisajul pe care îl cunoaștem astăzi.