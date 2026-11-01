ANM a emis o prognoză specială pentru București. Ploi abundente și vânt puternic până miercuri. Ziua în care va fi cel mai frig

1 minut de citit Publicat la 10:46 01 Noi 2026 Modificat la 10:46 01 Noi 2026

ANM a emis o prognoză specială pentru București. Ploi abundente și vânt puternic până miercuri.. Sursa foto: Agerpres Foto

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică o prognoză specială pentru București, valabilă până miercuri la ora 20.00. Vor fi zile reci și ploioase, cu cantități importante de apă și rafale de vânt de până la 60 kilometri pe oră.

Astfel, de duminică până miercuri este în vigoare o informare meteorologică privind ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului. În plus, între 2 noiembrie, ora 08.00, și 3 noiembrie, ora 10.00, Capitala se află sub o atenționare meteorologică pentru vânt puternic.

Duminică și în noaptea de duminică spre luni

Vremea va fi închisă și va ploua, cu cantități de apă cuprinse în general între 5 și 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare și rafale de 40-45 km/h. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12 grade Celsius, iar minima va fi de 8-9 grade.

Luni, 2 noiembrie

Vremea se răcește, cerul rămâne acoperit și ploile se intensifică, cu cantități de apă de 15-20 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50-60 km/h. Nu vor fi mai mult de 9-10 grade, iar minimele vor fi de 6-7 grade.

Marți, 3 noiembrie

Vremea se menține închisă și ploioasă, cu cantități de apă de 15-20 l/mp. Vântul va continua să bată în rafale de 50-60 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul a 10 grade, iar minima va fi de 6-7 grade.

Miercuri, 4 noiembrie

Vremea se ameliorează treptat. Cerul va fi noros și va ploua slab pe alocuri, cu cantități de apă de 1-4 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va urca la aproximativ 11 grade.

În total, în intervalul 1-4 noiembrie, în București ar putea cădea între 36 și 54 de litri de apă pe metru pătrat.