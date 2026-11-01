Statele Unite se pregătesc să reia bombardamentele în Iran. Trump a vorbit la telefon cu Netanyahu

2 minute de citit Publicat la 12:14 01 Noi 2026 Modificat la 12:15 01 Noi 2026

Președintele Donald Trump a discutat la telefon cu liderul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a discutat la telefon, sâmbătă dimineață, cu liderul israelian Benjamin Netanyahu, au declarat pentru The Wall Street Journal surse familiarizate cu discuția. Discuția a avut loc în contextul în care Statele Unite se pregătesc să reia bombardamentele în Iran, iar Trump a vrut să se consulte cu aliatul său din Orientul Mijlociu.

Convorbirea dintre cei doi lideri vine la câteva zile după ce Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu principalii săi comandanți militari pentru a analiza opțiunile de reluare a operațiunilor de luptă de amploare în regiune, după cum a relatat anterior The Wall Street Journal.

Discuția are loc și în timp ce președintele face un ultim efort pentru a-i mobiliza pe alegătorii republicani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Războiul din Orientul Mijlociu, cu care tot mai mulți americani nu sunt de acord, a contribuit la creșterea prețurilor la carburanți și a temperat entuziasmul electoratului republican.

La rândul său, Netanyahu a trecut recent prin alegeri extrem de disputate. Adversarii premierului speraseră ca propria coaliție să obțină o victorie decisivă. În prezent, Israelul pare să se îndrepte spre săptămâni sau chiar luni de negocieri privind numele celui care va ocupa funcția de prim-ministru.

Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), comandantul suprem al forțelor armate americane din Orientul Mijlociu, l-a informat pe președintele american Donald Trump despre opțiunile militare pentru Iran, a relatat joi Wall Street Journal, citând oficiali americani și alte persoane care au cunoștință directă despre întâlnire, scrie Jerusalem Post.

„Întâlnirea are loc la o zi după ce liderii militari s-au întâlnit cu vicepreședintele JD Vance”, a declarat una dintre persoane pentru WSJ.

Vance ar fi contactat Iranul pentru a relua negocierile de pace, deși Trump a respins informațiile, spunând că Vance a comunicat cu iranienii doar pentru a discuta despre lipsa echipamentelor medicale.

SUA le-a spus mai multor țări arabe din Golf să fie pregătite pentru o „campanie militară scurtă și intensă” după alegerile intermediare din SUA, a relatat anterior WSJ, iar SUA par să se pregătească pentru un alt atac, trimițând un sistem Patriot suplimentar în Israel și mutând trupele din bazele mai vulnerabile.

De asemenea, în regiune au fost trimise mijloace suplimentare de apărare aeriană, muniții și provizii, conform raportului. Iranul a avertizat atât public, cât și privat, că va ataca o gamă largă de ținte americane și din statele din Golf dacă SUA vor ataca.

Mediatori regionali conduși de Qatar încearcă să obțină un acord diplomatic care să permită reluarea negocierilor dintre Statele Unite și Iran și să prevină reizbucnirea războiului după alegerile americane de la jumătatea mandatului. Qatarul încearcă să convingă Iranul să le permită inspectorilor ONU să viziteze instalațiile nucleare bombardate, în schimbul unei relaxări parțiale a sancțiunilor americane.