Consiliul Local al Tinerilor din Alexandria a fost premiat la Gala Antena 3 CNN „Winners of the Future 2026”

Gala „Winners of de Future 2026” a fost organizată de Antena 3 CNN. Foto: Antena 3 CNN

Consiliul Local al Tinerilor din Alexandria a câștigat premiul „Crossing Borders” din cadrul programului „Local EU”, la Gala „Winners of de Future 2026”, organizată de Antena 3 CNN. Invitat pe scenă, Andrei Vlăduț Grosu a declarat că drumul parcurs nu a fost ușor, iar premiul reprezintă o reușită importantă.

„Am început în primăvara anului trecut, când am avut o idee. Ne-am dorit să ne implicăm. Eram deja obișnuiți cu implicarea din activitatea Consiliului Local al Tinerilor din Alexandria, care a început din iunie 2025, când am fost aleși reprezentanți ai tinerilor din municipalitate.

A trebuit să parcurgem mai multe etape până a vedea acest rezumat al proiectului. A trebuit să învățăm unele lucruri care păreau obișnuite sau care păreau ușoare, dar pentru noi, tinerii, a fost destul de complicat.

Nu eram familiarizați cu lucrurile care ni se întâmplă, dar noi ne doream să schimbăm ceva. Am început, iar partea de mobilitate pot spune că ne-a schimbat total, iar consider că de acum încolo, ceea ce urmează va fi la fel de important ca tot ceea ce am făcut până acum”, a declarat Andrei Vlăduț Grosu.

Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României și diplomat de carieră, a anunțat câștigătorii. Acesta a vorbit despre importanța experienței câștigate de tineri și despre felul în care proiectul i-a ajutat să înțeleagă mai bine ce înseamnă colaborarea dincolo de granițe.

„Am avut oportunitatea să discut cu cei doi câștigători și primul cuvânt pe care mi l-au spus a fost acela de respect, o înțelegere mai clară a ceea ce înseamnă fără frontiere, inclusiv din punct de vedere al culturii și educației, iar noi o merităm și ei, cu atât mai mult”, a declarat Cristian Diaconescu.