Compania Nova Power & Gas a primit distincția „Energy for people” la Gala Antena 3 CNN „Winners of the Future Awards 2026”

Distincția a fost primită de Cristian Todea. Foto: Antena 3 CNN

Compania Nova Power & Gas a primit distincția „Energy for people” la Gala „Winners of the Future Awards 2026”, organizată de Antena 3 CNN. Distincția a fost primită de Cristian Todea, care a mulțumit clienților și partenerilor pentru încrederea oferită companiei.

„Energy for people” este o distincție pentru compania care înțelege că energia nu e doar o resursă, deși doar despre asta vorbim cel mai des, și o condiție necesară vieții, necesară spitalului care funcționează nonstop fără pauză, necesară școlii care ne educă pe toți, necesară afacerii care creează locuri de muncă și familiei care își trăiește pur și simplu viața de zi cu zi”, a declarat Ana Iorga, jurnalist Antena 3 CNN.

Cristian Todea, Deputy CEO - Nova Power & Gas a precizat că energia este, înainte de toate, pentru oameni.

„Tema de astăzi, „Human Fist”, ne amintește că energia este, înainte de toate, pentru oameni. Este despre familii care au nevoie de siguranță, este despre companii care au nevoie de încredere pentru a-și plănui viitorul.

La Nova credem că acest domeniu foarte complex trebuie simplificat. Oamenii au nevoie de informații ușor de înțeles și oameni pe care clienții se pot baza.

Am investit și continuăm să investim în producție de energie, în infrastructură energetică, pentru că avem încredere în viitorul României. În spatele tuturor acestor lucruri se află o echipă, se află colegii noștri. Le dedic lor acest premiu și le mulțumesc pentru munca depusă zi de zi. De asemenea, vreau să mulțumesc clienților și partenerilor noștri”, a declarat Cristian Todea, deputy CEO - Nova Power & Gas.