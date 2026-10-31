Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila a câştigat premiul "Health for Humanity" la Gala Antena 3 CNN Winners of de Future

Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila a câştigat premiul "Health for Humanity" la Gala Antena 3 CNN Winners of de Future. Sursa foto: captură video

În cadrul galei Antena 3 CNN Winners of de Future 2026, premiul "Health for Humanity" (Sănătate pentru umanitate) a fost oferit Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila. Invitat pe scenă, rectorul Viorel Jinga a vorbit despre programul "Şcoala în spital".

Premiul "Health for Humanity" (Sănătate pentru umanitate) recunoaşte instituţia care înţelege că sănătatea e fundamentul oricărei societăţi sănătoase şi că medicina modernă se construoeşte prin educaţie, cercetare, tehnologie şi compasiune, empatie.

Distincţia se acordă unei instituţii care formează de zeci de ani generaţii de medici, farmacişti şi cercetători. Oameni care mâine vor ajunge să salveze vieţi, dar care investeşte azi în viitorul medicinei, prin simulare medicale avansată, chirurgie robotică, inteligenţă artificială, telemedicină - au anunţat gazdele galei.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN, a descris şi el premiul "Health for Humanity": "Această categorie este cea mai apropiată de sensul galei din acest an. Ceea ce vom premia acum este grija pentru fiecare dintre noi".

Radu Constantin, chief administrative officer Hidroelectrica, a fost invitat pe scenă pentru a oferi premiul:

"Premiul acesta este definit de 3 cuvinte pe care le puteţi găsi pe site-ul instituţiei. Premiul se acordă Universităţii UMF Carol Davila şi cuvintele sunt iniţere, evoluţie, excelenţă.

Se acordă trofeul "Health for Humanity", câştigător Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila. Motivaţia: Excelenţa academică, spiritul inovator şi performanţa internaţională, precum şi pentru formarea unor generaţii de medici, care pun cunoaşterea şi grija în slujba oamenilor".

Prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Universitatăţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila, a urnat pe scenă pentru a primi premiul.

"Avem tradiţie, dar avem şi responsabilitatea să dezvoltăm în continuare Universitatea. Trebuie să coborâm din laboratoarea, să avem acţiuni de tipul "humanity", să avem activităţi de a sigura dezvoltarea armonioasă a corpului uman.

Am dezvoltat acest program numit "Şcoala în spital", în 10 spitale din Bucureşti. Copiii care stau în spital mai mult de 4 săptă,mâni beneficiază de sprijinul unor profesori. N-a fost uşor, dar sper s-o dzcem cu succes până la capăt", a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga.