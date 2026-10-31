Affidea România a câștigat trofeul „Care for Life”, la Gala Antena 3 CNN „Winners of the Future 2026”

<1 minut de citit Publicat la 20:21 31 Oct 2026 Modificat la 20:22 31 Oct 2026

Trofeul a fost acordat pentru extinderea accesului la servicii de diagnostic și îngrijire medicală care pun pacientul în centrul atenției. Foto: Antena 3 CNN

Affidea România, una dintre cele mai mari rețele naționale de servicii medicale private, a câștigat trofeul „Care for live”, la Gala Antena 3 CNN „Winners of de Future 2026”. Distincţia i-a fost înmânată lui Răzvan Predica.

Trofeul a fost acordat pentru extinderea accesului la servicii de diagnostic și îngrijire medicală care pun pacientul în centrul atenției.

Răzvan Predica, Group Chief Comercial Officer CEO Grecia & România Affidea, a declarat că se simte onorat și emoționat de premiul primit și a spus că distincția reprezintă o responsabilitate pentru companie.

„În primul rând, să vă mulțumesc pentru prezența în cadrul acestui eveniment prestigios. În al doilea rând, sunt onorat și emoționat.

Acest premiu ne obligă să continuăm mai departe experiența pacientului. Ce înseamnă experiența pacientului?

Actul medical în sine nu este un act pozitiv. Oamenii vin oricum stresați. Ce putem noi să facem este să îi ajutăm să se simtă cât mai ușor, să le oferim servicii de calitate, standarde internaționale. Fac o paranteză: suntem un furnizor prezentând 14 țări cu peste 400 de clinici în Europa. Nevoia de sănătate în România este foarte mare și noi suntem mândri că putem să participăm în a aduce sănătatea mai aproape de comunitatea noastră”, a declarat Răzvan Predica.