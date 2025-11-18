Supraimpozitare cu efect de bumerang: Experții avertizează că IMCA îndepărtează investitorii și lovește companiile românești

2 minute de citit Publicat la 11:36 18 Noi 2025 Modificat la 13:31 18 Noi 2025

Companiile românești sunt cele care suportă costurile celor mai dure măsuri fiscale. Foto: Getty Images

Care sunt efectele reale ale Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA) asupra companiilor românești și de ce este necesară o strategie bugetară bazată pe investiții și dezvoltare, nu pe supraimpozitare? Aceasta este tema centrală a Conferinței Naționale Income Magazine Corporate – „De la supraimpozitare la predictibilitate: Cum finanțăm competitivitatea României”, organizată de Antena 3 CNN în cadrul platformei de comunicare Conferințele Income Magazine Corporate.

Decidenți politici, oameni de afaceri, analiști economici și specialiști în fiscalitate discută deschis despre soluțiile reale care pot stimula investițiile și competitivitatea țării, în contextul presiunii fiscale tot mai ridicate.

„Am pierdut investiții în defavoarea României”

Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, a avertizat că măsurile precum IMCA, impozitul suplimentar și impozitul pe construcții au afectat decisiv deciziile de investiții ale marilor jucători.

„Din păcate, în acești doi ani de zile și din cauza IMCA și din cauza impozitului suplimentar și din cauza impozitului pe construcții am pierdut la aceste discuții în care deciziile de investiții au fost luate în defavoarea României. Și cred că e momentul, pentru că ne apropiem de acest moment în care facem bugetul pentru anul viitor, să acceptăm aceste lucruri și să luăm decizii care să ajute România, pentru că până acum pare că de fapt am făcut lucruri care mai rău au făcut”, a declarat Manolescu.

„Barbarisme fiscale care scot România de pe radarul investitorilor”

La rândul său, avocatul Gabriel Biriș, fondatorul The Tax Institute, a afirmat că efectele negative ale IMCA sunt cunoscute inclusiv în rândul decidenților, însă lipsește curajul de a corecta măsurile.

„Toată lumea, inclusiv domnul Câciu, care a depus amendamentul, recunosc în discuții private că știu de impactul negativ al IMCA, și știu ce vorbesc acum. Toată lumea recunoaște că e rău, dar ne e teamă să luăm decizia să îndreptăm răul făcut.”

El a enumerat și alte măsuri fiscale considerate nocive pentru mediul de afaceri:

„IMCA, impozitul pe construcții ICAS, impozitul suplimentar pentru bănci, noua limitare a deductibilității unor cheltuieli făcute în scopul afacerii la preț de piață – sunt niște barbarisme fiscale care ne scot de pe radarul investitorilor.”

Biriș a subliniat că niciun investitor serios nu va plasa bani într-o economie în care este obligat să plătească impozit înainte de a face profit.

„Apropo de oportunități pierdute, niciun investitor sănătos la cap nu va investi într-o țară în care plătește impozit înainte să facă profit, se duce în altă parte. Capitalul e precum căprioara, nu stă la bătaie. Se duce acolo unde este confortabil. În momentul în care simte pericol, pleacă.”

Tot el a atras atenția că retorica publică anti-multinaționale nu se reflectă în realitate, iar companiile românești sunt cele care suportă costurile celor mai dure măsuri fiscale.

„Deși, da, doamna Horga a spus foarte bine: populismul care a dus la impozitarea multinaționalelor, că nu putem să nu impozităm multinaționalele, că, uite, luăm bani de la mămici pe concediile medicale. O abordare complet greșită. Cele mai afectate companii sunt companiile cu capital românesc, care au și acces scump la finanțare. Dacă vă uitați, apropo de populism – una spunem, alta facem…”

Concluzia generală a specialiștilor a fost că România nu își poate finanța competitivitatea prin supraimpozitare, iar măsuri precum IMCA trebuie înlocuite cu politici fiscale stabile, predictibile și orientate către atragerea investițiilor, nu descurajarea lor.