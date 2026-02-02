2026, anul în care improvizația fiscală scoate firmele din piață. De ce consultanța financiară devine obligatorie

2 minute de citit Publicat la 11:25 02 Feb 2026 Modificat la 11:25 02 Feb 2026

Veronica Duțu, fondator Union Cont Expert

Anul 2026 se conturează drept unul dintre cei mai dificili ani pentru mediul de afaceri din România din ultimul deceniu. Modificările fiscale succesive, presiunea pe costuri, lipsa de predictibilitate și controalele tot mai bine țintite ale autorităților au creat un climat în care greșelile nu mai sunt tolerate, iar improvizația fiscală devine un risc major de business.

Pentru tot mai multe companii, contabilitatea clasică nu mai este suficientă. În 2026, diferența dintre firmele care rezistă și cele care ies din piață este dată de strategia financiar-fiscală, nu de noroc.

„2026 nu mai permite experimente fiscale”

Consultantul fiscal Veronica Duțu, fondator Union Cont Expert , avertizează că anul 2026 penalizează dur lipsa de planificare:

„2026 este anul în care statul nu mai iartă. Orice decizie fiscală greșită se vede imediat în cash-flow, în blocaje sau în sancțiuni. Companiile care merg pe «merge și așa» riscă să fie scoase din joc.”

Potrivit acesteia, una dintre cele mai mari vulnerabilități ale firmelor românești este lipsa unei viziuni financiare clare, într-un context fiscal care se schimbă rapid și, de multe ori, impredictibil.

„Antreprenorii sunt prinși între modificări legislative, costuri în creștere și presiune pe lichidități. Fără o strategie fiscală coerentă, 2026 devine un an imposibil.”

De ce contabilitatea nu mai este suficientă

Modelul tradițional, în care contabilul se ocupă exclusiv de raportări și declarații, este depășit. În 2026, companiile au nevoie de control financiar și decizie, nu doar de conformare.

Union Cont Expert propune o abordare integrată, orientată spre prevenție și protejarea cash-flow-ului:

· contabilitate adaptată noilor cerințe fiscale

· consultanță fiscală strategică, aplicată pe structura reală a fiecărei companii

· servicii de CFO extern, pentru bugete, analize și scenarii

· salarizare și administrare de personal, într-un cadru tot mai reglementat

· audit și revizie financiară pentru identificarea riscurilor

· optimizare fiscală legală, nu improvizație

Această abordare este tot mai căutată de companii care au înțeles că 2026 nu mai lasă loc de greșeli.

Unde se pot economisi legal bani în 2026

Într-un context fiscal tensionat, optimizarea fiscală legală devine un instrument de supraviețuire, nu un artificiu.

„Optimizarea fiscală nu înseamnă evitarea taxelor. Înseamnă să folosești corect toate mecanismele legale pe care legislația le permite pentru a-ți proteja compania”, explică Veronica Duțu.

Printre soluțiile concrete aplicabile în 2026 se numără:

Beneficii extrasalariale neimpozabile, utilizate inteligent în locul majorărilor brute de salariu sau al primelor clasice. În multe cazuri, acestea permit creșterea venitului net al angajaților cu un cost total mai mic pentru companie.

Profitul reinvestit, în locul distribuirii integrale sub formă de dividende. Conform OUG 153/2020, companiile care reinvestesc profitul pot beneficia de bonificații fiscale de până la 15%, reducând semnificativ presiunea pe cash-flow.

Planificarea distribuirii dividendelor, un detaliu aparent minor, dar cu impact major. De exemplu, repartizarea dividendelor aferente anului 2025 cu impozit de 10%, în loc de 16% ulterior, poate genera economii substanțiale pentru antreprenori.

„Fără aceste calcule făcute din timp, multe firme pierd bani doar pentru că nu au fost informate sau nu au avut pe cineva care să le atragă atenția”, subliniază consultanta fiscală.

2026, anul selecției naturale în business

Specialiștii avertizează că 2026 va funcționa ca un filtru dur pentru mediul de afaceri românesc. Companiile care intră nepregătite vor fi primele eliminate.

„Nu este un an ușor, dar este un an în care se vede clar diferența dintre management și improvizație. Cei care își cunosc cifrele, își controlează taxele și lucrează cu specialiști vor rămâne în piață”, afirmă Veronica Duțu.

În acest context, colaborarea cu un consultant fiscal și un partener financiar devine o decizie de management, nu un cost administrativ.