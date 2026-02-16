5 lucruri interesante pe care ar trebui să le știi despre păcănele

l aparat de sloturi, inventat de Charles Fey în 1895, a fost plasat de acesta în service-ul său auto. foto: freepik.com

În rândul jucătorilor cu experiență, și nu numai, păcănelele sunt poate cele mai populare jocuri de casino. Pentru că sunt mai bine de 100 de ani de când există, inevitabil în jurul lor s-au țesut povești și mituri.

Ți-am trezit curiozitatea? Atunci descoperă, în cele ce urmează, 5 lucruri interesante pe care ar trebui să le știi despre păcănele. Unele s-ar putea să te surprindă.

1. Primul aparat de sloturi nu a fost amplasat într-un casino

Deși acum găsești sloturi peste tot în lume în casinouri tradiționale, în cele online, dar și în săli de jocuri de noroc , știai că primul aparat nu a fost amplasat într-un casino?

Primul aparat de sloturi, inventat de Charles Fey în 1895, a fost plasat de acesta în service-ul său auto. Era un mod de a ține clienții ocupați cât timp li se reparau mașinile. Pentru că a devenit popular rapid, casinourile au început să cumpere aparatele pentru clienții care așteptau să se elibereze mese de joc. Și așa a început povestea sloturilor de azi.

2. Primele păcănele nu ofereau bani

Poate că ai observat că păcănelele clasice au simboluri cu fructe. Dar te-ai întrebat vreodată de ce?

Primele păcănele nu ofereau bani atunci când făceai o combinație câștigătoare, ci gumă de mestecat cu aromă de fructe. Iar pe lângă guma de mestecat, puteai câștiga jetoane pe care să le schimbi pe băuturi și trabucuri. Abia în 1888 aparatele de păcănele au început să elibereze monede.

3. Sloturile generează mare parte din veniturile unui casino

Jocurile clasice de casino, precum baccarat, blackjack, ruletă, poker și altele, au o istorie mult mai bogată decât sloturile. Ai presupune că acestea produc cei mai mulți bani. Și totuși, nu e chiar așa.

Pentru un număr mare de casinouri, sloturile generează cea mai mare parte a veniturilor. De ce? Probabil ai observat că există multe păcănele cu miză mică de pariere, ceea ce atrage jucătorii. Sunt mai ușor de jucat, iar furnizorii vin permanent cu versiuni noi. Ai de unde alege și nu te plictisești niciodată.

4. Rezultatul la păcănele este generat de un algoritm

Există tot felul de povești și mituri care spun că rezultatul la păcănele este „aranjat”, că după multe pierderi sigur vine un câștig. Totodată alte mituri spun că aparatele plasate mai aproape de intrarea în casino oferă mai des câștiguri etc. Nimic mai fals.

Fie că este vorba de păcănelele dintr-un casino tradițional, fie de jocuri ca la aparate într-un casino online, rezultatul este generat mereu de un algoritm. Acesta se numește RNG: Random Number Generator. În traducere: generator aleator de număr. Un aspect important de menționat este că RNG-ul este verificat de firme independente de audit. Așa că fii liniștit, rezultatul este corect.

5. Sloturile online au un RTP mai bun

Sloturile online au un RTP (return to player) mai bun decât sloturile din casinourile tradiționale. Asta este o veste foarte bună pentru tine dacă preferi să joci păcănele online .

Dar care este motivul? Aparatele din casinourile tradiționale au nevoie de spațiu, vin cu o serie de costuri de instalare, mentenanță și, uneori, reparații. Deci, costurile sunt mai mari, iar RTP-ul mai mic. În schimb, păcănelele online au costuri mai mici de întreținere, așa că operatorii de jocuri de noroc online își permit RTP-uri mai bune.

Poveștile despre păcănele sunt numeroase: unele interesante, unele amuzante, iar altele incorecte. Pentru siguranța ta financiară, este important este să distingi miturile de adevăr.