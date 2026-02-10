Asociația de proprietari în 2026: de ce trebuie actualizate actele constitutive

Actualizarea actelor constitutive ale asociației de proprietari este esențială pentru funcționarea legală. foto: administrareimobil.ro

Un subiect de mare interes este actualizarea actelor constitutive pentru asociațiile de proprietari. Gala Ad Imob, ce este specializată în administrarea condominiilor, ne explică în câțiva pași de ce este de interes acest subiect.

Actualizarea actelor constitutive ale asociației de proprietari este esențială pentru funcționarea legală și eficientă a acesteia, în contextul intrării în vigoare a Legii nr. 196/2018. Această lege a modificat substanțial cadrul juridic anterior, atât sub aspectul organizării interne, cât și al atribuțiilor organelor de conducere, drepturilor și obligațiilor proprietarilor, regimului financiar și relației cu terții.

Actele constitutive vechi, întocmite în baza legislației anterioare, nu mai reflectă realitatea juridică actuală și pot conține prevederi contrare sau incomplete față de dispozițiile legii în vigoare. În lipsa actualizării acestora, asociația riscă blocaje decizionale, contestarea hotărârilor adunării generale, dificultăți în recuperarea creanțelor, precum și probleme în relația cu autoritățile, instituțiile bancare, furnizorii sau instanțele de judecată.

Actualizarea actelor constitutive asigură:

- conformitatea cu legea în vigoare,

- claritatea regulilor interne și a procedurilor de vot,

- delimitarea corectă a atribuțiilor președintelui, comitetului executiv și administratorului,

- un cadru legal solid pentru gestionarea fondurilor și adoptarea hotărârilor,

protecția asociației și a membrilor săi în eventuale litigii.

Din punct de vedere sancționator, Legea nr. 196/2018 prevede răspunderea contravențională a asociației și a persoanelor din conducere pentru nerespectarea obligațiilor legale, inclusiv pentru funcționarea în baza unor documente neactualizate sau neconforme. Sancțiunile pot consta în amenzi aplicate de autoritățile competente, iar, în anumite situații, se poate ajunge la suspendarea unor activități sau la anularea hotărârilor adoptate în mod nelegal.

În plus, menținerea unor acte constitutive neactualizate expune asociația la riscuri juridice semnificative, întrucât orice proprietar interesat poate contesta legalitatea actelor de administrare sau a deciziilor adoptate, cu consecințe financiare directe asupra tuturor membrilor.

În concluzie, actualizarea actelor constitutive nu este o formalitate, ci o măsură necesară de conformare legală, de prevenție și de bună administrare, care protejează interesele asociației și ale tuturor proprietarilor.

Sfatul este să colaborați cu companii precum Gala Ad Imob, https://administrareimobil.ro acestea fiind deja conectate la necesitățile unei asociații de proprietari, folosindu-vă de experiența lor.