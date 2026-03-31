BRAIN Institute anunță acreditarea a două noi Centre de Excelență: Ortopedie și Chirurgie Minim Invazivă

2 minute de citit Publicat la 14:18 31 Mar 2026 Modificat la 14:18 31 Mar 2026

Centrul de Excelență în Ortopedie este coordonat de Dr. Cătălin Prescură. foto:braininstitute.ro

BRAIN Institute își consolidează poziția în medicina bazată pe performanță și rezultate prin acreditarea a două noi Centre de Excelență – în Ortopedie și în Chirurgie Minim Invazivă – recunoașteri acordate de Surgical Review Corporation (SRC). Aceste certificări confirmă respectarea unor standarde internaționale riguroase în activitatea desfășurată în cadrul Spitalului MONZA, în ceea ce privește privește calitatea actului medical, expertiza medicilor și asistenților, siguranța și rezultatele îngrijirilor de care beneficiază pacientul.

Centrul de Excelență în Ortopedie este coordonat de Dr. Cătălin Prescură , cu dublă certificare obținută: Chirurg de Excelență și Master Surgeon în ortopedie. Activitatea centrului se concentrează pe chirurgia ortopedică minim invazivă și pe integrarea tehnologiilor asistate robotic cu ajutorul sistemului ROSA® Knee, cu beneficii nete mai ales pentru protezele personalizate adaptate anatomiei fiecărui pacient.

Centrul de Excelență în Chirurgie Minim Invazivă a fost acreditat ca urmare a volumului ridicat de intervenții realizate prin tehnici minim invazive, în multiple specialități chirurgicale din cadrul Spitalului MONZA. Acesta este coordonat de Dr. Bogdan Smeu , medic primar chirurgie generală cu experiență extinsăîn chirurgia laparoscopică și robotică, certificat Chirurg de Excelență în Chirurgie Minim Invazivă și Master Surgeon în Chirurgia Bariatrică și Metabolică din 2019.

Centrul reunește specialiști desemnați Chirurgi de Excelență în Chirurgie Minim Invazivă, fiecare coordonând aria sa de expertiză:

Dr. Sergiu Stoica – Neurochirurgie cerebrală

Dr. Mihai Adrian Cristescu – Neurochirurgie spinală

Dr. Alexandru Thiery – Chirurgie spinală robotică

Dr. Bogdan Mocanu – Chirurgie endoscopică ORL

Chirurgia minim invazivă reprezintă o direcție esențială în practica medicală actuală, oferind beneficii semnificative pentru pacient: incizii reduse, traumă tisulară minimă, durere postoperatorie mai mică și o recuperare mai rapidă. În cadrul centrului, aceste avantaje sunt susținute de tehnologii moderne, sisteme chirurgicale robotice, și de aplicarea unor protocoale standardizate, validate internațional.

„Acreditarea acestor centre reflectă modul în care am construit activitatea medicală a spitalului: în jurul unor standarde clare, al tehnologiei și al rezultatelor monitorizate constant. Este o validare a efortului unei echipe extinse și, în același timp, o responsabilitate de a menține acest nivel de siguranță și predictibilitate pentru fiecare pacient”, declară Adrian Demușca– Director general Spitalul MONZA

Acreditările acordate de SRC nu vizează doar performanța individuală a chirurgilor BRAIN Institute, ci întregul cadru medical în care este tratat pacientul. Procesul de evaluare include analiza rezultatelor clinice, a ratelor de complicații, a siguranței actului operator și a modului în care este gestionat parcursul pacientului

Prin aceste noi acreditări, BRAIN Institute și Spitalul MONZA continuă dezvoltarea unei rețele de centre de excelență validate internațional, alături de cele deja existente, consolidând un model medical bazat pe expertiză, tehnologie și rezultate măsurabile.

Despre BRAIN Institute

BRAIN Institute a fost înființat in 2013 cu scopul de a dezvolta un model medical modern, bazat pe expertiză și tehnologie. În prezent, în cadrul Spitalului Monza , institutul reunește mai multe specialități chirurgicale și oferă pacienților soluții integrate pentru tratamentul unor patologii complexe.