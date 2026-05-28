PSG, favorită în finala UEFA Champions League

Publicat la 19:26 28 Mai 2026

Digi Sport 1 și Prima Sport 1 transmit în direct, pe 30 mai, începând cu ora 19:00, duelul dintre PSG și Arsenal - finala UEFA Champions League, care se dispută pe Puskas Arena din Budapesta. Este prima finală Champions League masculină găzduită de Ungaria.

PSG, obișnuită cu duelurile contra echipelor din Premier League

PSG este deținătoarea trofeului, cu toate că sezonul trecut a încheiat grupa Champions League abia pe locul 15. În optimile de finală a avut cele mai mari emoții. A trecut acolo de Liverpool abia după loviturile de departajare. În sferturi și semifinale a trecut de alte două formații din Premier League. Este vorba despre Aston Villa și Arsenal.

În acest sezon de Champions League, parizienii au încheiat grupa pe locul 11. Arsenal este a treia formație din Premier League pe care PSG o întâlnește în fazele eliminatorii, după Chelsea și Liverpool. PSG are șanse bune să-și apere trofeul, având o cota de 1.63 pe platformele cu cote meciuri fotbal și 2.12 la victorie în timp regulamentar.

De asemenea, formația antrenată de Luis Enrique s-a duelat cu două echipe din Premier League în faza grupei. Este vorba despre Tottenham și Newcastle, pe ambele întâlnindu-le pe teren propriu. Pe Tottenham a învins-o cu scorul de 5-3, iar contra lui Newcastle a înregistrat un rezultat de egalitate. Indiferent de rezultatul acestei finale, sperăm ca suporterii să nu își mai facă de cap pe străzi și să nu se mai înregistreze victime, cum s-a întâmplat sezonul trecut în Franța .

Parcurs PSG în acest sezon de Champions League

· Grupă: Loc 11 (patru victorii, două remize, două înfrângeri)

· Play-off optimi: vs Monaco: 3-2, 2-2

· Optimi: vs Chelsea: 5-2, 3-0

· Sferturi: vs Liverpool: 2-0, 2-0

· Semifinale: vs Bayern Munchen: 5-4, 1-1

Arsenal caută revanșa, după eliminarea din semifinalele sezonului trecut

Arsenal a avut un parcurs excelent în grupă, obținând doar victorii în cele 8 partide. În fazele eliminatorii însă, „tunarii” au obținut o victorie și o remiză în toate cele trei duble manșe. Adversare au fost Bayer Leverkusen, Sporting Lisabona și Atletico Madrid. Niciuna dintre cele trei adversare nu a cucerit trofeul Champions League, la fel ca Arsenal, de altfel.

Formația din Premier League a întâlnit-o pe PSG sezonul trecut de Champions League în 3 rânduri. În grupa ligii s-a impus cu 2-0 pe teren propriu , însă în ambele manșe din semifinale a fost învinsă la diferență de un gol. Cele două s-au întâlnit în Champions League și în sezonul 2016-2017. S-au înregistrat atunci rezultate de egalitate atât în Anglia, cât și în Franța.

Parcurs Arsenal în acest sezon de Champions League

· Grupă: Loc 11 (8 victorii, 0 egaluri, 0 înfrângeri)

· Optimi: vs Leverkusen: 1-1, 2-0

· Sferturi: vs Sporting Lisabona: 1-0, 0-0

· Semifinale: vs Atletico Madrid: 1-1, 1-0

Cote pariuri finală Champions League

Parizienii pornesc favoriți în această finală, la fel cum s-a întâmplat și în ultimul act al sezonului trecut de Champions League. Atunci au învins-o cu 5-0 pe Inter Milano. Acum cotele la pariuri sunt:

· Victorie PSG: 2.12

· Egal: 3.40

· Victorie Arsenal: 3.10

Casa de pariuri TopBet prezintă cota 1.63 ca parizienii să cucerească trofeul, incluzând aici prelungirile. De partea cealaltă, Arsenal are cota 2.22 pentru a reuși asta. De asemenea, este prezentată cota 3.40 ca PSG să câștige și să se înscrie peste 2.5 goluri în timp regulamentar.

Arsenal se concentrează pe defensivă, parizienii joacă deschis

În acest sezon de Champions League PSG a înscris 44 de goluri și a primit jumătate. De cealaltă parte, Arsenal a înscris de 29 de ori, primind doar 6 goluri. Kvaratskhelia este cel mai periculos jucător al parizienilor, cu 10 goluri marcate și 6 assisturi. La Arsenal golgheter în acest sezon de Champions League este Martinelli, cu 6 goluri. Brazilianul a reușit, de asemenea, două assisturi.

Arsenal este neînvinsă în acest sezon de Champions League, cu 11 victorii și trei rezultate de egalitate. În schimb, parizienii au 10 victorii, 4 remize și două înfrângeri. PSG are 113 șuturi pe spațiul porții, față de cele 81 ale „tunarilor”. Cele mai multe șuturi pe poartă le are Kvaratskhelia, 18 la număr, urmat de Vitinha (14) și Dembele (13). De partea cealaltă, pentru Arsenal cele mai multe șuturi la poartă le are Saka (15), urmat de Gyokeres (13).

„Tunarii” au primit până acum 22 de cartonașe galbene, față de cele 14 ale parizienilor. În schimb, PSG a jucat de două ori în inferioritate numerică, pe când Arsenal a încheiat toate partidele în efectiv complet. Parizienii au fost prinși în offside de 29 de ori, iar Arsenal în 19 rânduri.

Dacă ar câștiga, Arsenal ar fi echipa cu numărul 24 care cucerește trofeul celei mai prestigioase competiții intercluburi din Europa. În ultimele 7 finale Champions League a marcat o singură echipă, ultimul meci fără gol în timp regulamentar având loc în sezonul 2002-2003. Atunci se înfruntau în finală AC Milan și Juventus.