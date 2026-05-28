Favoritele să câștige Cupa Mondială 2026 în opinia specialiștilor 

2 minute de citit Publicat la 13:04 28 Mai 2026 Modificat la 13:04 28 Mai 2026

Operatorii de pariuri Cupa Mondială 2026 cred că Spania e principala favorită să câștige ediția 2026 din SUA, Mexic și Canada. foto: Sursa imagine: magnific.com

Nu mai e puțin până începe Cupa Mondială 2026, pe 11 iunie 2026 se joacă primul meci. Este o ediție inedită pentru că vor participa 48 de echipe naționale. Cele mai multe din istorie.

• Spania (5.50)

• Franța (6.00)

• Anglia (7.50)

• Argentina (9.00)

• Brazilia (9.00)

Spania, favorită principală la CM 2026

Operatorii de pariuri Cupa Mondială 2026 cred că Spania e principala favorită să câștige ediția 2026 din SUA, Mexic și Canada. O cotă de peste 5.00 ca Spania să câștige a doua Cupă Mondială din istorie.

Spania are un lot cotat la peste 1 miliard de euro conform site-urilor de specialitate. Dar cel mai important, ca joc de echipă este clar că este la cel mai bun nivel dintre toate naționalele calificate.

Franța are a doua șansă la câștigarea Cupei Mondiale

Franța are o arie de selecție atât de mare încât poate face 2-3 loturi pentru Campionatul Mondial 2026 și să participe cu șanse bune la finală. În atac îi avem pe Mbappe, Olise, Dembele, Doue, Barcola sau Cherki.

Francezii au așadar o cotă de 6.00 să câștige turneul de peste ocean. Cu siguranță echipa Franței va fi una dintre cele mai jucate națiuni la ponturi Cupa Mondială 2026 pentru că mai mereu ajunge în fazele finale.

Anglia, mereu una dintre favorite, mai ales cu un Kane pe val

Anglia nu a mai câștigat Cupa Mondială tocmai din 1966, fanii tot speră să „aducă acasă trofeul”, dar nu va fi simplu. Din selecția lui Thomas Tuchel, dar și parcursul din calificări, pare că jocul Angliei va fi unul foarte prudent.

E clar că principala armă a englezilor este Kane, cel mai bun atacant (ca și cifre) din acest sezon european. Englezii au o cotă de 7.50 să obțină trofeul suprem în fotbal.

Argentina, câștigătoarea de la ultima ediție, nu are cum să lipsească de pe lista favoritelor

Este ultima Cupă Mondială pentru starul Messi. El a reușit la ediția Qatar 2022 să-și îndeplinească marele vis și să cucerească Campionatul Mondial cu Argentina.

Cum nu mai este la prima tinerețe, Messi va încerca cât poate să-și ajute naționala, dar va fi mult mai complicat. În plus, dacă ne uităm pe celelalte favorite, lotul Argentinei nu este unul extrem de valoros, fiind cotat cu aproximație la 760 milioane de euro.

Brazilia își pune toată ambiția în Ancelotti

Deși Brazilia a avut mereu jucători de mare talent, la ultimele ediții a cam dezamăgit. Practic, ultima oară când a câștigat a fost tocmai în 2002.

În continuare, Brazilia dispune de jucători de top, lotul fiind cotat la peste 900 milioane de euro. Însă ce le-a lipsit mult brazilienilor a fost o idee clară de joc, o liniște în evoluții și mai ales o disciplină de fier.

Acum lumea are speranțe în Carlo Ancelotti. Dacă cineva îi poate face să joace pe Rapinha, Vini Jr și Neymar, acela este Ancelotti. Doar el poate gestiona un vestiar atât de greu și plin de jucători talentați, dar care sunt și foarte alintați.

Germania, Olanda și Norvegia vin tare din spate

Germania nu trebuie exclusă chiar dacă pare puțin în urma favoritelor principale. Despre Olanda putem spune că are un mijloc absolut fabulos, iar despre Norvegia că ar putea fi marea surpriză, cu Haaland în prim-plan.

Sursa imagine: magnific.com