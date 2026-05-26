Eleganță contemporană și tehnologie discretă: viziunea Waincris asupra piscinelor premium

Publicat la 16:09 26 Mai 2026 Modificat la 16:09 26 Mai 2026

Piața construcțiilor rezidențiale și hoteliere din România se schimbă vizibil cu Waincris, care prin soluțiile oferite răspunde celor mai exigente nevoi. Noua generație de piscine de oțel îngropate este gândită pentru a arăta spectaculos și pentru a oferi confort, durabilitate și experiențe adaptate stilului de viață modern. Modelele Ardesia Light și Blue Laguna din oțel sunt adevărate declarații de stil, create pentru spații premium în care fiecare detaliu contează.

Cu o experiență de peste 25 de ani, Waincris își consolidează poziția de lider prin consultanță personalizată, livrare rapidă din stoc propriu.

Piscine de oțel îngropate - noua dimensiune a luxului

Noua gamă de piscine oțel îngropate de calitate superioară lansată de Waincris se evidențiază prin rezistență structurală ridicată și expresivitatea vizuală. Oțelul galvanizat din care sunt realizate oferă o durabilitate excepțională, adaptată atât mediului rezidențial, cât și proiectelor hoteliere de anvergură.

Designul modelelor Ardesia Light și Blue Laguna este completat de liner PVC în nuanțe moderne, inspirate din tendințele internaționale. Aceste finisaje creează efecte vizuale spectaculoase ale apei, transformând piscina într-un punct central al arhitecturii exterioare.

Ardesia Light – rafinament minimalist pentru spații exclusiviste

Modelul Ardesia Light își depășește statutul de simplă piscină și devine o expresie clară a arhitecturii contemporane orientate către echilibru, liniște vizuală și funcționalitate impecabilă. Concepute pentru proiecte rezidențiale premium și spații hoteliere aceste modele propuse de Waincris îmbină estetica inspirată din piatră naturală cu performanța tehnică a unor piscine de oțel îngropate de ultimă generație. Textura în nuanță gri mineral a linerului PVC, stabilizat UV și rezistent la îngheț, creează un efect vizual sofisticat al apei și oferă o reflexie elegantă care se adaptează armonios în orice concept arhitectural modern.

Dincolo de estetică, structura bazinului evidențiază angajamentul pentru durabilitate și precizie inginerească. Peretele realizat din oțel galvanizat tratat special, protejat cu poliester și lac protector, cu o grosime de 0,75 mm, oferă o bună rezistență în timp și o stabilitate structurală remarcabilă. Dimensiunile generoase, le fac ideale pentru relaxare, înot sau utilizare recreativă în contexte exclusiviste. Integrarea profilelor PREMIUM TOP COMBI RAIL cu finisaj de aluminiu susține structura și contribuie la definirea aspectului final rafinat. Acest finisaj elimină necesitatea îmbinărilor clasice cu șuruburi și oferă o continuitate vizuală curată.

Experiența utilizatorului este amplificată de atenția acordată fiecărui strat funcțional al piscinei. Sub liner, stratul de pâslă geotextilă antimicrobiană și neputrescibilă protejează și prelungește durata de viață a materialelor, în timp ce sistemul complet de circulație a apei, compus din skimmer, duze de aspirație și refulare, asigură o distribuție uniformă și o filtrare eficientă. Sistemul de filtrare cu nisip cuarțos, echipat cu pompă centrifugă cu prefiltru și vană cu șase căi, reflectă standardele actuale în materie de eficiență și întreținere redusă, poziționând acest model în categoria de piscine de calitate superioară.

Funcționalitatea este completată de kitul de montaj, ce include componentele necesare pentru punerea în funcțiune, de la țevi flexibile și racorduri PVC până la robineți specializați și scara din inox cu trepte antiderapante. Pentru cei ce doresc această variantă, trebuie subliniat că lucrările de excavare și realizare a infrastructurii de bază rămân în responsabilitatea beneficiarului, însă Waincris oferă posibilitatea contractării separate a serviciilor de montaj, asigurând astfel flexibilitate totală în funcție de complexitatea proiectului.

Ardesia Light demonstrează, prin caracteristicile premium, că este o investiție inteligentă într-un stil de viață rafinat. Această piscină confirmă direcția în care evoluează piața: către soluții elegante, eficiente și perfect adaptate cerințelor moderne, în care confortul nu mai este un lux, ci un standard.

Piscina Blue Laguna – expresia luxului vibrant

Piscina din oțel îngropată Blue Laguna propusă de Waincris introduce o estetică energică, în care culoarea și lumina devin elemente centrale ale experienței. Nuanța Bleu Pal a linerului din PVC, stabilizat UV și rezistent la îngheț, creează reflexii spectaculoase ale apei, amplificând senzația de prospețime și spațialitate. Este o alegere inspirată pentru proiecte care urmăresc să impresioneze vizual, fie că vorbim despre reședințe private cu design contemporan sau despre spații hoteliere unde impactul vizual este esențial.

Dincolo de expresivitatea estetică, această soluție se remarcă printr-o construcție solidă, specifică gamei de piscine de oțel îngropate dezvoltate de Waincris. Structura bazinului, realizată din oțel galvanizat tratat special și protejat cu poliester și lac protector, cu o grosime de 0,75 mm, oferă o rezistență excelentă în timp și o stabilitate adaptată utilizării intensive. Dimensiunile de 900 x 500 cm și adâncimea de 150 cm conturează un volum generos de 56 mc, ideal pentru relaxare, înot și socializare în condiții de confort deplin.

Integrarea componentelor este realizată cu atenție la detalii și eficiență. Profilele din plastic de culoare albastră, rezistente mecanic și chimic, susțin structura și contribuie discret la coerența vizuală a ansamblului. Sistemul de îmbinare pe bază de profil din aluminiu elimină necesitatea șuruburilor, oferind o continuitate elegantă și o montare optimizată. Sub liner, stratul de pâslă geotextilă antimicrobiană și neputrescibilă protejează materialele și contribuie la menținerea unui mediu igienic, esențial pentru orice piscină din categoria de piscine de calitate superioară.

Performanța este susținută de un sistem complet de circulație și filtrare, care include skimmer, duze de aspirație și refulare, precum și un ansamblu de filtrare pe bază de nisip cuarțos. Pompa centrifugă cu prefiltru și filtrul cu vană cu șase căi asigură o apă limpede și un consum optimizat, reducând semnificativ efortul de întreținere. În completare, kitul integral de montaj, ce include țevi flexibile, racorduri și robineți PVC, facilitează punerea în funcțiune rapidă și sigură, iar scara din inox cu trei trepte antiderapante adaugă un plus de confort și siguranță în utilizare.

Piscina din oțel Blue Laguna are compatibilitate cu tehnologii avansate, precum sisteme de dozare automată a substanțelor , control WiFi, electroliză sau soluții eficiente de încălzire a apei, prin pompe de căldură sau schimbătoare termice. Aceste opțiuni transformă piscina într-un spațiu inteligent, unde fiecare parametru poate fi controlat cu ușurință, iar experiența utilizatorului devine una fluidă și lipsită de griji.

Aceste modele de piscine îngropate din oțel reflectă direcția modernă a portofoliului Waincris, care combină designul spectaculoscu tehnologia de ultimă generație și cu o construcție robustă. Piscina îngropată din oțel Blue Laguna nu este doar un element decorativ, ci o investiție într-un stil de viață activ, elegant și perfect adaptat standardelor actuale de confort și eficiență.

Tehnologie inteligentă și confort absolut

În spatele designului spectaculos al acestor piscine de oțel îngropate se află o infrastructură tehnologică de ultimă generație. Waincris colaborează cu parteneri de renume precum BIO-UV și AKERON pentru a oferi soluții avansate de automatizare și întreținere, disponibile direct din stoc.

Integrarea sistemelor inteligente permite controlul complet al piscinei de la distanță, optimizând consumul și asigurând o experiență fără griji. În același timp, opțiunile de acoperire automată premium contribuie la siguranță și eficiență energetică.

Extinderea universului Waincris: lux, parteneriate și inovație

Evoluția Waincris nu se oprește la produse. Compania a intrat în sectorul B2B cu servicii de dropshipping, facilitând accesul partenerilor la o gamă variată de produse premium. Prin platforma Vero Lusso, compania accentuează direcția strategică, dedicată exclusiv segmentului de lux.

Parteneriatul cu Intex consolidează oferta pentru segmentul de piscine supraterane, completând portofoliul și oferind soluții adaptate tuturor tipurilor de clienți.

Întrebări frecvente despre piscinele Waincris

De ce să alegi piscine Waincris din oțel galvanizat?

Alegerea piscinelor îngropate din oțel galvanizat înseamnă investiție pe termen lung, datorită rezistenței superioare la coroziune și stabilității structurale. Aceste piscine oferă o flexibilitate mai mare în design și integrare arhitecturală.

Ce garanție ai cu Waincris?

Clienții beneficiază de garanții extinse care reflectă încrederea în calitatea produselor, susținute de experiența de peste două decenii și de colaborările cu producători de top.

Ce facilități ai alegând modelul Ardesia Light?

Acest model oferă un echilibru ideal între estetică și funcționalitate, cu finisaje premium, sisteme inteligente și o întreținere simplificată.

Ce opțiuni vin pentru piscina Blue Laguna?

Modelul include opțiuni tehnologice moderne, de la control WiFi la sisteme de încălzire și automatizare completă, adaptate nevoilor moderne.

Cum contribuie tehnologia la confortul utilizatorului?

Sistemele integrate reduc intervenția manuală, optimizează consumul și asigură o experiență constantă, plăcută și sigură.

