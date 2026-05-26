Care este forma corectă a concedierii (notificării de încetare a contractului de muncă) în Germania? Cum arată acest document

Una dintre cele mai importante condiții este forma documentului.

Notificarea de încetare a contractului de muncă este un document prin care se încheie raportul de muncă dintre angajat și angajator. Este o declarație unilaterală de voință. Deși angajații din Germania se tem adesea de acest document, el joacă un rol esențial în procedurile de concediere. Pentru ca o concediere să fie valabilă în Germania, aceasta trebuie să respecte forma legală și să conțină toate informațiile necesare.

Concedierea în Germania – care este forma corectă a documentului?

Angajatorul, atunci când concediază un angajat, trebuie să pregătească un document de încetare a contractului de muncă în conformitate cu legea. Într-o astfel de notificare, angajatorul nu poate scrie „orice dorește”, ci trebuie să respecte strict legislația în vigoare.

Forma documentului

Una dintre cele mai importante condiții este forma documentului. În Germania, notificarea de concediere trebuie să fie exclusiv în formă scrisă. Nu este permisă transmiterea ei prin SMS, e-mail, verbal sau prin intermediul unei alte persoane. Conținutul trebuie să fie întotdeauna pe hârtie, în format fizic.

Tipul concedierii

Există două tipuri principale de concediere: concediere obișnuită și concediere imediată (disciplinară). Cea din urmă poate fi aplicată doar în cazul unor abateri grave ale angajatului (sau, în unele situații, ale angajatorului – caz în care inițiativa aparține angajatului).

Uneori, angajatorii încearcă să folosească acest tip de concediere pentru a evita perioada de preaviz. Totuși, dacă angajatul nu a comis nicio abatere gravă, concedierea disciplinară nu este legală. În astfel de cazuri, este necesară o reacție rapidă din partea angajatului.

Perioada de preaviz

În cazul concedierii obișnuite, documentul trebuie să includă o perioadă de preaviz calculată corect. Aceasta depinde de durata contractului de muncă. Se întâmplă frecvent ca perioada de preaviz să fie calculată greșit, fie din eroare, fie intenționat de angajator.

Semnătura angajatorului

Notificarea de concediere trebuie semnată de persoana care are dreptul legal de a înceta contractul de muncă. Dacă documentul este emis de angajator, acesta trebuie să îl semneze personal. În cazul în care documentul este emis de angajat, este necesară o împuternicire corespunzătoare.

Informații obligatorii în notificarea de concediere

Documentul trebuie să conțină clar informația privind încetarea contractului de muncă. Pe lângă aceasta, sunt obligatorii și următoarele date:

· datele angajatorului,

· datele angajatului,

· data încetării raportului de muncă,

· tipul concedierii,

· perioada de preaviz.

În cazul concedierii extraordinare (imediate), este obligatorie și indicarea motivului concret al încetării contractului.

Ce trebuie făcut dacă notificarea este ilegală?

Dacă notificarea de concediere în Germania este incompletă sau nu respectă forma legală, trebuie să acționezi imediat . Este recomandat să consulți un avocat, care va analiza documentul și va identifica eventualele erori, precum și pașii care trebuie urmați.

Pe lângă erori de formă, este important să verifici dacă nu cumva beneficiai de protecție specială împotriva concedierii. În astfel de cazuri, notificarea nu ar fi trebuit să fie emisă deloc.

Cât timp are angajatul pentru a contesta concedierea?

Dacă primești o notificare de concediere în Germania, trebuie să verifici dacă este legală. Angajații străini sunt deosebit de vulnerabili, deoarece lipsa cunoștințelor de limbă și legislație poate fi exploatată de angajatori.

Dacă notificarea este nelegală, ai la dispoziție 3 săptămâni pentru a o contesta în instanță . După acest termen, concedierea este considerată valabilă, chiar dacă în realitate nu respectă legea.