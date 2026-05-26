Fațete dentare în Alba Iulia: cum reușește D'Alba Dentistry să obțină un zâmbet natural și durabil prin tehnici moderne

Publicat la 10:03 26 Mai 2026 Modificat la 10:03 26 Mai 2026

Fațetele dentare sunt lucrări subțiri din ceramică. FOTO: d-alba.ro

Tot mai mulți pacienți care apelează la un dentist din Alba Iulia ajung să se intereseze de fațetele dentare nu doar pentru o schimbare estetică punctuală, ci pentru o reabilitare completă a zâmbetului. Schimbarea de perspectivă este vizibilă în modul în care vin la prima consultație: cu fotografii de referință, cu întrebări despre materiale, despre durata de viață a lucrărilor și despre cât de natural va arăta rezultatul. Aceste întrebări nu sunt accidentale, ele reflectă o conștientizare crescută a faptului că fațetele bune sau fațetele potrivite nu se aleg după un standard universal, ci după anatomia și preferințele fiecărui pacient.

În acest context, ceea ce face diferența între o fațetă oarecare și una care arată natural pe termen lung nu este materialul în sine, ci protocolul clinic aplicat. Diagnostic digital, planificare estetică personalizată, preparație minimală și protocoale adezive riguroase sunt elementele care transformă o procedură comună într-un rezultat predictibil și durabil.

Ce sunt fațetele dentare și de ce sunt căutate

Fațetele dentare sunt lucrări subțiri din ceramică, aplicate pe suprafața vizibilă a dinților, care modifică forma, culoarea, dimensiunea și alinierea acestora. Grosimea lor variază de obicei între 0,3 și 0,7 milimetri, ceea ce le face suficient de subțiri pentru a fi aplicate cu o preparație minimă a dintelui suport.

Cererea pentru fațete a crescut constant în ultimii ani, alimentată atât de evoluția materialelor ceramice, cât și de o nouă generație de pacienți care nu mai consideră estetica dentară un lux, ci o componentă firească a sănătății orale. La D'Alba Dentistry din Alba Iulia, fațetele dentare sunt una dintre cele mai solicitate proceduri estetice, atât în cadrul unor planuri punctuale, cât și ca parte a unor reabilitări complete de tip Smile Makeover în Alba Iulia .

Dr. Radu Podar explică faptul că, deși fațetele par o procedură relativ simplă, succesul pe termen lung depinde de o serie de decizii luate înainte de a atinge dintele: alegerea formei și a nuanței, calculul preparației, planificarea ocluziei și selecția materialului ceramic adecvat fiecărei zone.

Cum se planifică fațetele dentare la clinică

Evaluarea inițială și colectarea datelor digitale

Procesul începe cu o consultație detaliată în care se analizează starea dinților, sănătatea gingiilor, ocluzia și așteptările pacientului. Se realizează o scanare intraorală care creează un model tridimensional al arcadelor dentare și o serie de fotografii standardizate care surprind linia zâmbetului, simetria facială, relația dintre buze și dinți și gradientul natural de culoare al dinților existenți.

Dr. Radu Podar folosește aceste date pentru a construi un portret digital complet al situației clinice. Nu se discută opțiuni de tratament înainte ca toate informațiile să fie colectate, pentru că o decizie estetică luată pe baza unei evaluări incomplete riscă să rateze atât așteptările pacientului, cât și echilibrul funcțional al arcadei.

Designul digital și simularea rezultatului

Pe baza datelor colectate, se realizează un design digital al fațetelor dentare în Alba Iulia , proiectând dinte cu dinte forma, dimensiunea, proporțiile și nuanța dorite. Pacientul vede pe ecran cum va arăta zâmbetul final și poate participa activ la alegerea variantei care i se potrivește.

Dr. Radu Podar folosește această etapă pentru a explora împreună cu pacientul diferite opțiuni: dinți cu margini mai drepte sau mai rotunjite, nuanțe mai calde sau mai reci, margini incizale cu transparență mai mare sau mai opacă. Fiecare ajustare se vede în timp real, iar pacientul nu trebuie să își imagineze rezultatul, ci îl poate evalua direct pe ecran.

Această etapă este urmată de testarea cu mock-up, o machetă provizorie aplicată direct pe dinți. Pacientul poate vedea și simți rezultatul în oglindă, poate vorbi, zâmbi și evalua confortul funcțional al noului design. În unele cazuri, mock-up-ul poate fi purtat câteva zile, pentru testare în viața de zi cu zi, la masă, în conversații, la fotografii. Această verificare în condiții reale oferă pacientului încrederea că rezultatul final va corespunde așteptărilor. Dacă ceva nu convinge, modificările se fac acum, înainte ca lucrările definitive să fie realizate.

Preparația minimală și principiul Biomimetic Dentistry

La D'Alba Dentistry, fațetele sunt proiectate pe principiul Biomimetic Dentistry: conservarea structurii dentare naturale ori de câte ori este posibil. Preparația dintelui este redusă la strictul necesar, iar în anumite cazuri pot fi aplicate fațete no-prep, fără nicio șlefuire. Smalțul, care este țesutul cel mai rezistent al dintelui, este păstrat în cea mai mare măsură, ceea ce contribuie direct la durabilitatea lucrării finale.

Dr. Radu Podar subliniază că această abordare are implicații pe termen lung. Un dinte care păstrează majoritatea smalțului original este un dinte mai rezistent la fracturi și are șanse mai mari de a evita complicații endodontice în viitor.

Protocolul adeziv

Lipirea fațetelor este unul dintre pașii critici ai întregului proces. Un protocol adeziv corect transformă ansamblul dinte-fațetă într-o structură funcțională unitară, în care forțele masticatorii sunt distribuite uniform. Fiecare etapă a cimentării, condiționarea suprafețelor, aplicarea adezivului, polimerizarea, este executată riguros, pentru că orice scurtare a protocolului poate compromite rezistența pe termen lung.

Cum arată un rezultat natural și ce înseamnă durabilitate

Un rezultat natural nu se obține prin alegerea unei nuanțe foarte albe sau a unei forme uniforme. Dimpotrivă, fațetele care arată cel mai natural sunt cele care reproduc subtilitățile dintelui real: ușoara variație de transparență spre margini, micile imperfecțiuni de suprafață care reflectă lumina natural, gradientul de culoare de la cervical spre incizal.

Materialele ceramice utilizate astăzi, bazate pe litiu disilictat sau ceramici sticloase, reproduc aceste proprietăți optice cu o fidelitate ridicată. Selecția materialului depinde de zona în care se aplică fațeta, de cerințele funcționale și de obiectivele estetice convenite cu pacientul. Pentru zona frontală, unde estetica este prioritară, se aleg de obicei ceramici cu transparență ridicată. Pentru zonele laterale, unde forțele masticatorii sunt mai mari, se preferă materiale cu o rezistență mecanică superioară.

Durabilitatea fațetelor este influențată de mai mulți factori: calitatea preparației, protocolul adeziv, igiena orală a pacientului, ocluzia (în special prezența unui bruxism netratat) și respectarea controalelor periodice. Cu o întreținere corespunzătoare, fațetele ceramice pot avea o durată de viață lungă, dar rezultatele pot varia în funcție de situația clinică individuală. Controalele periodice permit identificarea timpurie a oricărei modificări și intervenția preventivă atunci când este necesară.

Cine este candidatul ideal pentru fațete dentare în Alba Iulia

Nu orice nemulțumire estetică se rezolvă prin fațete. Evaluarea inițială stabilește dacă acestea sunt soluția potrivită sau dacă o altă procedură (albire, ortodonție, coroană) ar fi mai indicată.

Candidații frecvenți pentru fațete dentare sunt pacienții care prezintă una sau mai multe dintre următoarele situații: colorații persistente care nu răspund la albirea profesională (cum ar fi cele cauzate de tetraciclină sau fluoroză); dinți cu forme neregulate, mici, asimetrici sau ușor rotați; spații vizibile între dinți care afectează armonia zâmbetului; dinți afectați de uzură avansată, cu margini incizale scurtate sau cu suprafețe aplatizate; restaurări vechi din compozit care s-au decolorat sau fisurat în timp; fracturi mici de smalț pe dinții frontali; dinți cu malpoziții ușoare care nu necesită tratament ortodontic complet; sau dorința unei reabilitări estetice complete prin Smile Makeover, în care fațetele sunt componenta principală.

Există și contraindicații. Pacienții cu bruxism necontrolat, cu boală parodontală activă sau cu o ocluzie semnificativ dezechilibrată necesită tratamente prealabile înainte de aplicarea fațetelor. Igiena orală precară este, de asemenea, un factor care trebuie corectat înainte de orice tratament estetic, pentru a asigura succesul pe termen lung. Dr. Radu Podar stabilește, în cadrul consultației, dacă fațetele sunt indicate sau dacă o altă abordare ar oferi un rezultat mai stabil și mai potrivit situației clinice a pacientului.

