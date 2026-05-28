Cupa Mondială 2026: Cinci echipe care au pierdut vedete de top din cauza accidentărilor

Mai sunt doar câteva săptămâni până la startul Cupei Mondiale, iar selecționatele naționale încep deja să prindă contur. Țări precum Brazilia, Franța și Spania se numără printre marile favorite, având cotele de top la Cupa Mondială , însă toate s-ar putea confrunta cu loturi limitate din cauza accidentărilor suferite de jucători-cheie.

Cupa Mondială vine la finalul unui sezon epuizant pentru majoritatea fotbaliștilor, așa că problemele medicale nu reprezintă o surpriză, însă unele națiuni au fost lovite mult mai dur decât altele. Iată o analiză a echipelor care vor fi lipsite de piese fundamentale pe măsură ce turneul final se apropie.

Cinci naționale de la Cupa Mondială care au pierdut deja vedete din cauza accidentărilor

Spania: Fermín López

În acest sezon, toată lumea se aștepta ca Fermín López, fotbalistul Barcelonei, să facă parte din lotul lui Luis de la Fuente pentru Cupa Mondială din 2026. Acesta a avut evoluții remarcabile, adunând un număr de ordinul zecilor la capitolul goluri și pase decisive pentru clubul său, într-un an în care Barcelona a câștigat campionatul. Din păcate, o fractură de metatarsian suferită pe final de sezon îl va ține departe de lot.

Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, îl aprecia pe López pentru jocul său direct și pentru instinctul în fața porții. Înlocuirea unui astfel de profil specific nu va fi o misiune ușoară și lasă un gol mic, dar sesizabil, într-o echipă spaniolă altfel de-a dreptul redutabilă care se îndreaptă spre America de Nord.

Franța: Hugo Ekitike

Una dintre cele mai dureroase accidentări ale anului. Ekitike era pe drumul cel bun pentru a reprezenta Franța — una dintre favoritele turneului — la prima sa competiție majoră la nivel de seniori, însă o ruptură de tendon achilian suferită în Champions League i-a încheiat prematur sezonul la Liverpool, spulberându-i totodată ambițiile pentru această vară.

Franța rămâne o echipă extrem de bine acoperită în ofensivă. Cel mai probabil, Ekitike nu ar fi prins un loc de titular în primul unsprezece al „les bleus”, în condițiile în care Kylian Mbappé, Michael Olise și Ousmane Dembélé sunt pregătiți să conducă atacul, însă el reprezenta o opțiune importantă pe banca de rezerve, de care Franța va trebui să se lipească.

Brazilia: Rodrygo, Estêvão și Éder Militão

Brazilia a fost lovită mai greu decât orice altă mare forță participantă la turneu. Atacantul lui Real Madrid, Rodrygo, a suferit în martie o accidentare la genunchi care se preconizează că îl va ține departe de teren tot restul anului, în timp ce colegul său de club, Éder Militão, a suferit la scurt timp o ruptură de ligament încrucișat anterior, ceea ce îl scoate din circuit pe fundașul central pentru o perioadă îndelungată.

Situația a devenit și mai complicată pentru Brazilia după ce adolescentul de la Chelsea, Estêvão, a suferit o accidentare gravă la coapsă în meciul împotriva lui Manchester United. „Seleção” se confruntă acum cu adevărate bătăi de cap în ceea ce privește selecția pe flancul drept, intrând în febra Cupei Mondiale fără cel puțin doi dintre titularii săi incontestabili.

Țările de Jos: Xavi Simons și Matthijs de Ligt

Naționala Țărilor de Jos a suferit două pierderi majore înainte de Cupa Mondială FIFA 2026. Mijlocașul lui Tottenham, Xavi Simons, a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior în timpul unei victorii cu 1-0 pe terenul lui Wolverhampton Wanderers, punând capăt sezonului său și speranțelor de a-și reprezenta țara în această vară. Jucătorul de 23 de ani era un pilon central în planurile lui Ronald Koeman.

Matthijs de Ligt a avut un sezon dificil din cauza unei probleme persistente la spate, iar operația recentă îl scoate, de asemenea, din calculele pentru lot. Fiind vorba despre o altă piesă de bază a defensivei, Țările de Jos vor fi cu siguranță o echipă slăbită fără doi dintre oamenii lor de bază.

Japonia: Kaoru Mitoma

Puține absențe cauzate de accidentări la Cupa Mondială 2026 vor durea la fel de mult ca pierderea lui Kaoru Mitoma de către Japonia. Extrema celor de la Brighton a suferit o leziune la coapsă în timpul unei victorii cu 3-0 împotriva celor de la Wolves și a fost lăsat complet în afara lotului Japoniei pentru Cupa Mondială, fără a fi specificată o dată clară pentru revenirea sa.

Stilul vertical și calitățile tehnice ale lui Mitoma ar fi oferit Japoniei un avantaj real în America de Nord. Fără el, „Samuraii Albaștri” pierd una dintre cele mai periculoase arme ofensive la un turneu unde mulți îi creditau în secret cu șanse mari pentru o calificare în fazele superioare.