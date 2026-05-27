Balonare sau retenție de apă: cum faci diferența și ce poți face pentru a-ți recăpăta confortul

5 minute de citit Publicat la 16:24 27 Mai 2026 Modificat la 16:24 27 Mai 2026

Pe fondul unui ritm de viață tot mai alert, corpul ne transmite uneori semnale discrete, dar suficient de deranjante încât să ne afecteze starea de bine. Presiunea abdominală de după masă, senzația de picioare grele sau impresia că suntem „umflați” pot părea manifestări asemănătoare, însă nu au întotdeauna aceeași cauză.

De multe ori, toate aceste simptome sunt puse greșit sub aceeași etichetă: balonare. În realitate, ele pot avea legătură fie cu digestia, fie cu modul în care organismul gestionează lichidele. De aceea, este important să înțelegi diferența dintre balonare și retenția de apă, deoarece fiecare situație are mecanisme diferite și poate necesita o abordare specifică.

Manifestări prezente în ritmul cotidian

La început, aceste episoade pot părea întâmplătoare. În timp însă, ajung să fie asociate cu momente clare din zi: după mese, seara sau după perioade lungi petrecute pe scaun ori în picioare.

Aceste manifestări sunt influențate direct de stilul de viață modern. Mesele luate pe fugă, alimentația dezechilibrată, consumul frecvent de produse procesate, sedentarismul și stresul pot pune presiune suplimentară asupra sistemului digestiv și circulator. Astfel, apar stări de disconfort care se confundă ușor între ele, deși au la bază mecanisme diferite.

Balonarea: cum apare și cum se manifestă

Balonarea ține, în principal, de sistemul digestiv. Ea apare atunci când în tractul intestinal se acumulează gaze în exces, ceea ce poate duce la o senzație de presiune, abdomen tensionat sau disconfort după masă.

Un semn des întâlnit este modificarea aspectului abdomenului pe parcursul zilei. Dimineața, abdomenul poate fi mai plat, iar după mese se poate umfla.

Printre cauzele frecvente ale balonării se numără:

mesele consumate rapid, fără o masticație suficientă

înghițirea aerului în timpul alimentației

consumul de alimente fermentabile, precum leguminoasele, varza sau ceapa

băuturile carbogazoase

sensibilitatea digestivă individuală

dezechilibrele microbiomului intestinal.

Balonarea poate fi însoțită de gaze intestinale, crampe ușoare sau senzația că hainele strâng în zona taliei. Deși este neplăcută, de cele mai multe ori este temporară și nu înseamnă o creștere reală în greutate.

Retenția de apă: când organismul reține lichide

Retenția de apă apare atunci când organismul nu elimină eficient lichidele, iar acestea se acumulează în țesuturi. Spre deosebire de balonare, nu este vorba despre un proces digestiv, ci despre un dezechilibru legat de hidratare, circulație și eliminarea lichidelor.

Aceasta se observă frecvent la nivelul picioarelor, gleznelor, mâinilor sau feței. Unele persoane simt că încălțămintea începe să le strângă spre seară, că inelele parcă „le-au rămas mici” sau că picioarele sunt grele după o zi lungă.

Printre factorii care pot favoriza retenția de apă se numără:

consumul ridicat de sare,

statul prelungit în aceeași poziție,

lipsa mișcării,

hidratarea insuficientă,

fluctuațiile hormonale

alimentația bogată în produse procesate.

Un aspect important este că retenția de apă poate duce la variații rapide ale greutății corporale, fără ca acestea să fie legate de acumularea de grăsime. Practic, corpul poate reține temporar mai multe lichide, iar acest lucru se poate reflecta atât în aspect, cât și pe cântar.

Ce poți face pentru a susține echilibrul organismului

Chiar dacă balonarea și retenția de apă au cauze diferite, există câteva obiceiuri generale care pot contribui la un confort mai bun și la susținerea echilibrului natural al organismului.

Hidratarea constantă pe parcursul zilei, reducerea consumului de sare, limitarea alimentelor ultraprocesate, mesele regulate, consumate lent, mișcarea moderată și evitarea perioadelor lungi de inactivitate pot face diferența în timp. La fel de importantă este și includerea treptată a alimentelor bogate în fibre, mai ales dacă alimentația a fost dezechilibrată o perioadă mai lungă.

Aceste schimbări nu produc întotdeauna efecte imediate, însă pot contribui la o digestie mai bună și la o gestionare mai eficientă a lichidelor în organism.

Sprijin pentru eliminarea excesului de lichide și confortul zilnic

În anumite perioade, mai ales atunci când ai un program aglomerat, faci mai puțină mișcare sau consumi alimente bogate în sare, poți resimți mai intens senzația de retenție de apă, picioare grele sau disconfort corporal. În astfel de situații, pe lângă hidratare, alimentație echilibrată și activitate fizică ușoară, opțiunile care susțin procesele naturale prin care organismul elimină excesul de lichide.

Un exemplu este AquaSlim de la Naturalis, un produs care poate fi integrat într-o rutină orientată spre echilibru, confort zilnic și menținerea greutății și care poate fi găsit în farmaciile Catena .

AquaSlim este conceput pentru a susține confortul zilnic și echilibrul organismului în perioadele în care poate apărea senzația de retenție de apă, greutate corporală sau disconfort asociat acumulării de lichide. Formula sa are la bază ingrediente de origine vegetală, completate de zinc, care sprijină procesele naturale legate de tonusul general.

În această formulă, ienupărul are rol în susținerea metabolismului grăsimilor și carbohidraților (procese prin care corpul transformă nutrienții în energie), iar urzica completează această acțiune prin proprietățile sale tonice și remineralizante.

Susținerea echilibrului greutate-apetit

Pe lângă efectul de sprijin asupra eliminării lichidelor, AquaSlim conține și opuntia, o specie de cactus. Această plantă este apreciată pentru rolul său în controlul greutății.

Astfel, formula poate fi integrată într-o rutină mai amplă de menținere a greutății, alături de o alimentație echilibrată, hidratare corectă și mișcare constantă. Ea acționează ca un sprijin complementar pentru perioadele în care vrei să îți ajuți organismul să revină la o stare de confort.

Contribuție la tonusul pielii și la confortul corporal

Semințele de struguri completează formula prin rolul lor în susținerea tonusului pielii și a controlului greutății. Acestea pot fi utile mai ales în perioadele în care fluctuațiile de greutate sau retenția de apă influențează felul în care se simte și arată pielea.

Prin această acțiune, AquaSlim nu susține doar eliminarea lichidelor în exces, ci poate contribui și la o senzație generală de lejeritate și confort corporal, mai ales atunci când este folosit în cadrul unui stil de viață echilibrat.

Susținerea stării generale de bine

Zincul are, la rândul său, un rol important în menținerea echilibrului intern. Acesta contribuie la protejarea celulelor împotriva acțiunii dăunătoare a radicalilor liberi și sprijină procesarea normală al carbohidraților, grăsimilor și proteinelor din alimentație.

De ce este important sfatul farmacistului

Chiar dacă astăzi avem la dispoziție foarte multe informații online, alegerea unui supliment alimentar nu ar trebui făcută la întâmplare. Fiecare organism are propriile nevoi, iar ceea ce funcționează pentru o persoană nu este întotdeauna potrivit și pentru alta. De aceea, sfatul unui specialist poate face diferența.

Farmaciștii sunt pregătiți constant prin programe de formare, astfel încât să poată oferi informații actualizate, relevante și ușor de înțeles.

Echilibrul vine din înțelegerea organismului

În concluzie, un stil de viață echilibrat, bazat pe alimentație variată, hidratare corectă și mișcare regulată, rămâne esențial pentru confortul zilnic. În anumite perioade, produse precum AquaSlim pot fi integrate într-o rutină personală, atunci când sunt alese responsabil și folosite ca parte a unui stil de viață echilibrat.

Surse:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11085070/

https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/21740-bloated-stomach

https://www.healthline.com/health/water-retention





