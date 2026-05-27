Pentru îngrijire pulmonară completă, grijadeplamani.ro lansează harta clinicilor și cabinetelor de pneumologie din România

Hartă interactivă își propune să contribuie la optimizarea traseului pacientului prin reducerea întârzierilor în depistarea și diagnosticarea cancerului pulmonar.

București, 23 martie 2026 – Platforma grijadeplamani.ro , proiect dedicat conștientizării simptomelor și riscurilor asociate cancerului pulmonar, anunță lansarea unei noi funcționalități menite să faciliteze accesul rapid al pacienților la investigații de specialitate. Utilizatorii care completează testul de evaluare a simptomelor cancerului pulmonar pot accesa harta clinicilor și cabinetelor de pneumologie din apropierea lor, cu informații actualizate și localizare imediată.

Această hartă interactivă, realizată de MSD România în colaborare cu Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) și Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Timișoara, își propune să contribuie la optimizarea traseului pacientului prin reducerea întârzierilor în depistarea și diagnosticarea cancerului pulmonar, cele mai importante provocări identificate în managementul acestei afecțiuni. Aproape 3 din 10 pacienți cu cancer pulmonar din Europa afirmă că au așteptat peste 1 lună pentru a se programa la medicul specialist. Pentru a salva cât mai multe vieți, este esențial să prevenim cancerul pulmonar atunci când este posibil și să diagnosticăm boala cât mai devreme. În același timp, fiecare pacient ar trebui să aibă acces la terapii care pot prelungi viața sau îi pot îmbunătăți calitatea acesteia.

„Cu fiecare zi care trece, șansa pentru intervenție timpurie se diminuează. Cancerul pulmonar evoluează rapid, iar un diagnostic tardiv implică, pe de-o parte tratamente mai complexe și o rată de supraviețuire scăzută, și pe de altă parte costuri crescute pentru sistemul de sănătate. Prin această nouă funcționalitate, dorim să eliminăm bariere precum lipsa informațiilor, dificultatea de orientare în sistem sau amânarea consultului medical”, afirmă Cezar Irimia, președinte FABC.

Importanța depistării timpurii

La nivel mondial, doar aproximativ un sfert dintre persoanele cu cancer pulmonar ajung să fie diagnosticate într-un stadiu incipient. Diferența în ceea ce privește rata de supraviețuire în funcție de stadiul în care cancerul este depistat este semnificativă: în stadii avansate, supraviețuirea la 5 ani poate ajunge la 12%, în timp ce pentru pacienții depistați în stadiul I aceasta crește până la 70%. Aceste date evidențiază importanța unui diagnostic timpuriu.

În plus, cercetările arată că fiecare întârziere de 4 săptămâni în începerea tratamentului de la diagnosticarea unui cancer a crescut riscul de deces cu 6-8% în cazul amânării intervenției chirurgicale și a crescut variabil în cazul amânării tratamentului administrat pe cale generală (sistemic).

“Ne așteptăm ca numărul cazurilor de cancer pulmonar să continue să crească în următorii 20 ani. În acest context, este esențial să facilităm accesul rapid al pacienților la medici pneumologi și la servicii de diagnosticare precoce. Pe lângă politicile publice, sunt necesare măsuri concrete: standardizarea și digitalizarea raportării patologiei, crearea unor baze de date oncologice integrate, dezvoltarea telemedicinei și înființarea de centre satelit în zonele cu densitate mare, pentru evaluări inițiale și acces multidisciplinar”, a declarat Prof. univ. dr. Cristian Oancea, medic primar pneumolog, Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Povara cancerului pulmonar – un apel urgent la acțiune în vederea prevenției și a depistării timpurii

Anual sunt înregistrate peste 11,000 de cazuri noi de cancer de plămân, bronșic și traheal. În rândul bărbaţilor din România, cancerul pulmonar este al doilea cel mai frecvent tip de cancer, reprezentând 15% din toate cazurile de cancer, iar la femei ocupă locul al patrulea ca incidență7. Cancerul pulmonar reprezintă principala cauză de mortalitate oncologică în România, cu peste 10.000 de decese înregistrate anual. La nivel european, se estimează o creștere a incidenței cancerului pulmonar peste 19% până în 2040.

Fumatul este considerat principalul factor de risc pentru cancerul pulmonar, fiind responsabil pentru 7 din 10 cazuri de deces prin cancer pulmonar în rândul bărbaților și peste 4 din 10 cazuri în rândul femeilor. De asemenea, expunerea la poluarea atmosferică este responsabilă pentru 8% din decesele cauzate prin cancer pulmonar, în timp ce expunerea rezidențială la radon și cea secundară la fumul de țigară (fumatul pasiv) sunt responsabile fiecare pentru 5% din totalul deceselor prin cancer pulmonar.

Principalele simptome ale cancerului pulmonar sunt: tuse persistentă, infecțiile pulmonare recurente, tuse cu sânge, scădere în greutate, lipsa poftei de mâncare, senzația de lipsă de aer.

