De ce tot mai mulți oameni renunță la diamantele clasice și ce aleg în loc

3 minute de citit Publicat la 16:48 29 Mai 2026 Modificat la 16:48 29 Mai 2026

Inel de logodna diamant alb. Sursa foto: castelo.ro

Știu, știu. Sună a erezie. Diamantul e „cel mai bun prieten al fetelor" și toată lumea a crescut cu ideea asta. Dar ceva s-a schimbat în ultimii ani. Și nu e vorba de modă trecătoare. E vorba de oameni care pun întrebări mai bune înainte să cheltuiască o avere pe un inel.

Am început să mă interesez după o conversație ciudată la o nuntă

Un prieten mi-a arătat inelul pe care îl cumpărase pentru logodnă. Era frumos. Strălucitor. Scump. Și când l-am întrebat cât a costat, mi-a spus un număr care m-a făcut să-mi las furculița jos.

Câteva luni mai târziu, altcineva mi-a arătat un inel care arăta identic. Și mi-a spus că a plătit o fracțiune din acel preț.

„E fals?" l-am întrebat.

„Nu," mi-a zis. „E moissanite."

Deci ce e moissanite, de fapt?

O piatră reală. Nu plastic, nu sticlă, nu imitație ieftină. Moissanite e o piatră prețioasă în sine, descoperită inițial într-un crater de meteorit în 1893. Astăzi se produce în laborator, dar structura chimică e autentică.

Și are ceva ce diamantul n-are în aceeași măsură: dispersia luminii. Adică strălucirea aia arcoiriș pe care o vezi când o prinzi în lumina potrivită. Unii o iubesc. Alții spun că e „prea mult". Depinde total de gustul tău.

Un inel moissanite costă de regulă de 5 până la 10 ori mai puțin decât un diamant natural de aceeași dimensiune. Nu pentru că e mai puțin valoros ca obiect. Ci pentru că nu vine cu toată povestea de marketing construită în ultimul secol în jurul diamantelor.

Și ce e cu diamantele de laborator?

Ăsta e capitolul care mi-a luat cel mai mult timp să-l înțeleg.

Diamantul de laborator e diamant adevărat. Aceeași structură chimică, aceeași duritate, același aspect. Dacă pui un diamant natural și unul de laborator alături și ceri unui bijutier să le distingă cu ochiul liber — nu poate.

Diferența e unde a fost creat: în pământ, timp de milioane de ani, sau într-un reactor, în câteva săptămâni.

Un inel cu diamant laborator vine cu certificat, cu aceleași grade de culoare și claritate ca orice diamant minar, și costă semnificativ mai puțin. De ce? Pentru că industria tradițională nu controlează producția. Simplu.

Care e mai bun? Moissanite sau diamant de laborator?

Depinde ce cauți.

Dacă vrei ceva care să strălucească intens și vrei să economisești maxim — moissanite e răspunsul. E tare (9.25 pe scara Mohs, față de 10 cât are diamantul), rezistă la uzură zilnică, și arată spectaculos în fotografii.

Dacă vrei experiența completă a unui diamant — același material, același certificat GIA sau IGI, același statut — dar fără să plătești prețul unui diamant minar, atunci inelul de logodnă cu moissanite nu e pentru tine. Alegi diamantul de laborator.

Și dacă vrei ambele — există și opțiuni cu moissanite central și diamante mici de laborator pe brațe. Da, există și asta.

Cât contează „valoarea de revânzare"?

Multă lume aduce argumentul ăsta. „Diamantul natural se revinde."

Tehnic adevărat. Practic... nu prea.

Dacă cumperi un diamant natural de 3000€ și îl vinzi după 10 ani, primești poate 800–1200€. Nu e o investiție. E o piatră pe care o porți pe deget. Și din perspectiva asta, moissanite sau diamantul de laborator pierd cu același procent — adică nu pierd mai dramatic.

Ideea că diamantul natural e o investiție a fost construită de industria de bijuterii. Și e un mit greu de scuturat, chiar și când te uiți la cifre.

Ce am ales eu? (sau ce aș alege)

N-am cumpărat încă inel de logodnă. Dar am petrecut mai mult timp decât îmi place să recunosc citind despre asta.

Și dacă ar fi să aleg azi — m-aș duce spre un diamant de laborator de calitate bună, montat simplu, clasic. Nu pentru că moissanite e mai puțin, ci pentru că partenerului meu i-ar plăcea să știe că e diamant. Și asta contează.

Dar înțeleg perfect pe cineva care alege moissanite. Nu e un compromis. E o alegere conștientă.

Unde te uiți dacă vrei să explorezi opțiunile?

Am văzut colecții frumoase pe castelo.ro, cu inele de logodnă cu diamant de laborator și cu moissanite. Monturile sunt serioase, pietrele vin cu documentație, și poți compara vizual fără să te simți presat să cumperi imediat.

Merită 20 de minute de răsfoit înainte să intri într-un magazin fizic unde cineva încearcă să-ți vândă povestea despre „unicitate" și „tradiție".

La final, e un inel pe care cineva drag îl poartă în fiecare zi. Trebuie să-i placă lui, nu vecinilor.

Atât.