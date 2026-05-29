Echipe care au ajuns să joace finala la Cupa Mondială, deși nu erau în topul favoritelor

3 minute de citit Publicat la 16:46 29 Mai 2026 Modificat la 16:46 29 Mai 2026

Pe Estadio Azteca, din Mexico City, a avut loc finala Cupei Mondiale din 1986.

Campionatul Mondial de fotbal a oferit, de-a lungul timpului, o mulțime de surprize. Echipe care au fost considerate outsideri la începutul turneului au avut un parcurs peste așteptări și, la finalul competiției, și-au trecut în palmares trofeul suprem.

O să luăm în considerare finalele jucate din 1986 și până în 2010. Vom observa că nu mereu a câștigat favorita, ci au existat și naționale care aveau cote foarte mari la început, dar totuși au întrecut așteptările specialiștilor la acea vreme.

Argentina s-a impus în finala din 1986 în Mexico City

Pe Estadio Azteca, din Mexico City, a avut loc finala Cupei Mondiale din 1986. Argentina, condusă la ace vreme de legendarul Diego Maradona, a triumfat în fața Germaniei de Vest, scor 3-2 la final. Golurile sud-americanilor erau marcate de Brown, Valdano și Burruchaga. Din tabăra nemților punctau Rummenigge și Voller.

Cum arătau cotele înainte de startul turneului? Argentina avea cota 5.00 să câștige turneul, iar Germania de Vest era outsider, cu o cotă de 15.00. De menționat că Estadio Azteca este unul din stadioanele care găzduiesc meciuri și la Mondialul din 2026. Astfel, devine primul stadion din istorie pe care se vor juca partide la trei ediții diferite de Cupă Mondială.

Germania de Vest își ia revanșa în fața Argentinei în 1990

Mondialul din 1990, primul post revoluție în Europa de Est, s-a desfășurat în Italia. Marea finală a avut loc, din nou, între Germania de Vest și Argentina. De data aceasta, nemții și-au luat revanșa și au câștigat cu 1-0 finala de la Roma. Brehme, din penalty, a marcat unicul gol al ultimului act. La startul turneului, Germania de Vest avea o cotă de 8.00 să câștige turneul, iar Argentina o cotă și mai mare, de 15.00.

Brazilia s-a impus la Mondialul din 1994

Cupa Mondială din 1994 vine cu amintiri plăcute pentru România . Totuși, ultimul act al turneului jucat în SUA a avut loc între Brazilia și Italia. „Selecao” a câștigat titlul mondial după 0-0 și 3-2 la penalty-uri. De data aceasta, brazilienii erau mari favoriți, cu o cotă de 4.33 înaintea turneului. Italia era văzută a doua favorită, având cotă 7.00.

Franța a produs surpriza în fața Braziliei la CM 1998

Mondialul din 1998 s-a desfășurat în Franța. „Cocoșii” au reușit o performanță uriașă, să câștige în premieră Cupa Mondială. Franța reușea să învingă Brazilia, campioana mondială en-titre, cu 3-0 în finală. Zidane, cu o dublă, și Petit marcau pentru „cocoși”. Franța avea o cotă antepost de 8.00 să câștige competiția, iar Brazilia a primit o cotă de 4.33, cum s-a întâmplat și la ediția din 1994, pe care a câștigat-o.

Brazilia a cucerit al cincilea titlu mondial în 2002

Cupa Mondială din 2002 s-a desfășurat în Japonia și Coreea de Sud. Ultimul act a avut loc între Brazilia și Germania. „Selecao” a obținut al cincilea titlu mondial după un succes cu 2-0, ambele goluri fiind marcate de Ronaldo. Dacă Brazilia avea cotă 8.00 să triumfe în acel turneu, Germania a fost mega outsider, cu o cotă de 21.00.

Italia învinge Franța într-o finală dramatică în 2006

Italia și Franța s-au întâlnit în finala Cupei Mondiale din 2006, jucată în Germania. După 1-1 în 120 de minute, italienii au triumfat cu 5-3 la penalty-uri. Cotele înaintea turneului final arătau în felul următor: Italia a primit cotă 11.00, iar Franța 15.00, astfel că niciuna dintre ele nu se afla în topul favoritelor la trofeu.

Spania, primul titlu mondial la Mondialul sud-african

În 2010, Cupa Mondială s-a desfășurat pentru prima dată pe continentul african, în Africa de Sud. Spania și Olanda s-au întâlnit în finală. Ibericii au câștigat cu 1-0 după prelungiri grație golului marcat de Iniesta. Spania era văzută cu prima șansă la câștigarea trofeului, primind o cotă de 5.00 înaintea turneului. Olanda, în schimb, avea o cotă de 11.00.

Cine câștigă Cupa Mondială din 2026?

Casele de pariuri sportive consideră că Spania este principală favorită, cu o cotă de 5.50. Franța, vicecampioana mondială, primește o cotă de 6.00. Anglia, cu o cotă de 7.00, este a treia favorită.

De asemenea, supercomputerul Opta anticipează o finală între Spania și Franța. Ultimul act se va juca pe MetLife Stadium, în data de 19 iulie 2026. Conform estimărilor, finala din 2026 va fi urmărită de milioane de telespectatori din întreaga lume, iar organizatorii au stabilit ca pauza finalei să fie una specială în premieră, pe modelul celor de la Super Bowl. Shakira, Madonna și superstarurile K-pop BTS vor fi capetele de afiș ale show-ului din pauză, a anunțat FIFA joi, potrivit CNN.