Bucură-te de o vacanță în Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc! Ce poți vizita

Bucovina a devenit în ultimii ani o destinație în care poți face o mulțime de activități, care mai de care mai variate. Aceasta se adresează atât celor care doresc să își găsească liniștea pe la mănăstiri, cât și celor care preferă adrenalina sporturilor montane sau drumețiile prin peisaje spectaculoase. Ceea ce este convingător pentru foarte mulți oameni este că această regiune din nordul țării a devenit un adevărat hub pentru cei care caută adrenalină, oferind o mulțime de activități inedite.

Tiroliană

În Gura Humorului găsești cea mai lungă tiroliană din România , un punct de atracție major pentru cei care caută senzații tari. Aceasta traversează o porțiune spectaculoasă de pădure și oferă o panoramă inedită asupra întregii regiuni montane.

Dacă alegi această activitate, beneficiezi de asistența instructorilor profesioniști care monitorizează fiecare lansare, în așa fel încât să fii în deplină siguranță. Dacă visezi de multă vreme să zbori, lansarea pe o tiroliană lungă îți va oferi o experiență asemănătoare.

În ultima vreme, oamenii aleg să vină aici din toate colțurile țării pentru a-și testa limitele.

Aventuri pe apă și relaxare în natură

Râul Moldova oferă condiții excelente pentru o sesiune de caiac în mijlocul naturii sălbatice care înconjoară orașul Câmpulung Moldovenesc. Dacă îți plac sporturile acvatice, poți închiria echipamente profesionale și poți explora porțiunile mai puțin accesibile ale malurilor, Această activitate este potrivită inclusiv pentru începători, deoarece instructorii locali oferă toate instrucțiunile necesare înainte de lansarea ambarcațiunii.

Efortul fizic depus la vâslit este răsplătit din plin de liniștea locurilor unde mașinile nu pot ajunge.

Glamping

Conceptul de glamping a ajuns și el în această zonă, oferindu-ți șansa de a dormi sub cerul liber, fără a renunța la confortul de acasă. Aceste unități de cazare îmbină farmecul campingului tradițional cu dotările unui hotel de lux, fiind amplasate în locuri retrase care garantează o liniște deplină. Trezitul de dimineață în mijlocul naturii, înconjurat de mirosul proaspăt de brad, reprezintă rețeta ideală pentru o deconectare totală de la stresul urban.

Corturile arată foarte bine și se integrează armonios în ecosistemul local.

Ce activități mai pot fi încercate în zonă?

Există o o listă lungă de opțiuni pentru cei care vor să își petreacă timpul într-un mod cât mai dinamic. Diversitatea reliefului permite organizarea unor experiențe variate, adaptate pentru grupuri de prieteni sau pentru familii cu copii.

· Trasee cu ATV pe drumuri forestiere. Explorarea munților pe patru roți oferă acces la puncte de belvedere superbe unde drumurile asfaltate nu ajung.

· Mountain biking pe cărări marcate. Pasionații de ciclism montan găsesc aici poteci care le pun la încercare rezistența și le oferă satisfacții vizuale imense.

· Tir cu arcul în poligoane special amenajate. Această activitate necesită concentrare și precizie, fiind o metodă excelentă de relaxare activă sub îndrumarea specialiștilor.

· Drumeții ghidate în Masivul Rarău. Vizitarea formațiunii Pietrele Doamnei rămâne o activitate obligatorie pentru oricine vrea să înțeleagă măreția acestor munți.

Planificarea unei vacanțe în nordul Moldovei poate aduce un echilibru între tradițiile vechi, gastronomia locală și aventura pură. Fiecare zi petrecută între Gura Humorului și Câmpulung Moldovenescte provoacă să descoperi ceva, transformând un simplu concediu într-unul inedit.

Cu siguranță, te vei întoarce acasă plin de energie, cu dorința de a reveni cât mai curând prin această parte de țară.