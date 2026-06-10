Cum schimbă mașinile Euro 6 și tehnologia auto stațiile ITP din Sibiu

Majoritatea problemelor auto puteau fi observate mecanic. foto: itpsibiu.ro

În ultimii ani, mobilitatea a devenit o parte esențială a vieții de zi cu zi. Fie că vorbim despre deplasările către locul de muncă, călătoriile de afaceri, concediile sau transportul de mărfuri, fiecare șofer își dorește să ajungă la destinație în siguranță și în cel mai scurt timp posibil. În acest context, accesul la informații actualizate despre starea drumurilor reprezintă un avantaj important pentru orice participant la trafic.

Mai demult, la stațiile ITP din Sibiu și din toată România se punea accent în principal pe sistemul de frânare, sistemul de iluminare și sistemul de direcție. În prezent, inspectorii trebuie să aibă în vedere și noile tehnologii utilizate pe mașinile moderne și să țină pasul cu evoluția industriei auto.

De la probleme mecanice, la sisteme auto electronice complexe

Majoritatea problemelor auto puteau fi observate mecanic (zgomote, fum, vibrații, uzură vizibilă etc.). În prezent, mașinile moderne folosesc senzori și module electronice care monitorizează permanent funcționarea sistemelor importante. Din acest motiv, atât service-urile auto, cât și inspectorii de la stațiile ITP trebuie să țină pasul cu tehnologia auto.

Vehiculele moderne afișează mai multe avertizări și martori în bord, comparativ cu modelele mai vechi. Acest lucru nu înseamnă neapărat că sunt mai puțin fiabile, ci că sistemele electronice comunică permanent despre stadiul mașinii.

Evoluția accelerată a industriei auto se observă cu ochiul liber și în România. Dacă în urmă cu 15-20 ani se discuta mult despre motoare diesel, întreținere și consum redus, astăzi conducătorii auto vorbesc despre autonomie, baterii, stații de încărcare și sisteme inteligente de asistență.

Vehiculele moderne schimbă mobilitatea urbană din Sibiu și la ITP

În orașe precum Sibiu, unde mobilitatea urbană evoluează constant, schimbările se văd deja în trafic. Numărul mașinilor moderne este în creștere, iar această evoluție începe să aibă impact și la stațiile ITP Sibiu .

Inspecția Tehnică Periodică nu mai înseamnă doar verificarea unei mașini diesel sau pe benzină, ci și adaptarea inspectorilor la noile tehnologii din industria auto. Mai mult, stațiile ITP care investesc în profesionalism, echipamente moderne și adaptare la noile tehnologii vor fi cele care vor defini viitorul industriei. O stație ITP care face deja acest lucru este stația ITP Sibiu .

Cum răspund stațiile ITP la noile tehnologii auto

Multe dintre vehiculele care ajung în prezent la stațiile ITP sunt modele Euro 6, echipate cu sisteme de control a emisiilor, a senzorilor, AdBlue, filtre DPF și module electronice avansate. Spre deosebire de automobilele care nu au sisteme așa avansate, aceste vehicule au nevoie de o înțelegere mult mai bună a diagnozei și a modului în care funcționează componentele electronice.

Un exemplu este stația ITP Vasile Aaron din Sibiu, unde ajung frecvent mașini moderne, inclusiv modele Euro 6. Acest lucru scoate în evidență schimbarea rapidă a pieței auto locale. Pe lângă vehiculele cu normă de poluare Euro 6, inspectorii fac ITP în Sibiu:

- Pentru toate autoturismele, inclusiv Taxi, transport alternativ, școala de șoferi, autoturisme 4x4, autoutilitare, remorci și vehicule mixte cu masă totală maximă autorizată sub 3,5T.

Norma de poluare Euro 6 & Testarea la ITP

Motoarele Euro 6 care se regăsesc pe vehiculele moderne, folosesc sisteme electronice complexe, controlează și monitorizează nivelul de poluare, comparativ cu mașinile din generațiile anterioare, unde se pune accentul pe partea mecanică a motorului.

În cazul mașinilor Euro 6, testarea emisiilor din cadrul ITP presupune verificarea unui sistem complex, format din senzori și componente electronice. Rolul lor este să mențină noxele în limitele impuse de Normele Europene. Printre cele mai importante, amintim: filtrul de particule DPF, sistemul EGR, senzorii de noxe, sonda lambda și sistemul AdBlue.

De exemplu, dacă un senzor detectează valori anormale, pot apărea erori electronice, înainte ca șoferul să observe simptome evidente. De aceea, multe probleme legate de noxe sunt identificate inițial prin diagnoză electronică.

În cadrul verificărilor efectuate la stația ITP Sibiu, ITP Vasile Aaron, vehiculele Euro 6 necesită adesea o atenție suplimentară asupra sistemelor de control a emisiilor, senzorilor, AdBlue, filtrelor DPF și modulelor electronice avansate. Acestea influențează direct funcționarea motorului și rezultatul inspecției tehnice periodice.

În ultimii ani, se observă faptul că tot mai multe mașini care ajung la ITP sunt echipate cu tehnologii complexe de reducere a poluării. Astfel, testarea normei Euro 6 implică, atât verificări mecanice, cât și evaluarea modului în care funcționează sistemele electronice și componentele anti-poluare ale mașinii.