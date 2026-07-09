Cadastrul sistematic nu se face la cerere! Află de la primărie când încep lucrările

Primul pas către înregistrarea gratuită a proprietății este să afli când încep lucrările în localitatea ta. Sursă: ANCPI

Pentru a beneficia de înscrierea gratuită a proprietății în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, primul pas este să afli când încep lucrările în localitatea ta. Cadastrul sistematic nu se face la cerere, ci atunci când procesul de înregistrare a imobilelor începe la nivelul localității sau al sectorului cadastral în care se află proprietatea.

Înregistrarea sistematică este un proces prin care imobilele sunt identificate, măsurate și înscrise gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Pentru cetățeni și instituții, lucrările sunt gratuite, însă este important ca proprietarii/deținătorii să cunoască pașii pe care trebuie să îi urmeze.

Cadastrul sistematic nu este același lucru cu cadastrul realizat la cerere

Cadastrul realizat la cerere, respectiv cadastrul sporadic, se face la inițiativa proprietarului sau a unei persoane interesate. În acest caz, documentația cadastrală este realizată pentru un anumit imobil, iar costurile sunt suportate de solicitant. În schimb, cadastrul sistematic se desfășoară în cadrul lucrărilor organizate la nivelul unei localități sau al unui sector cadastral. Proprietarii nu solicită individual începerea lucrărilor, ci participă la proces atunci când acesta este demarat în zona în care se află imobilele lor.

Cum afli când încep lucrările în localitatea ta?

Pentru a afla dacă în localitatea ta se desfășoară sau urmează să înceapă lucrări de înregistrare sistematică, este important să urmărești informațiile comunicate la nivel local.

Cetățenii pot obține informații de la:

• primăria localității;

• site-ul ANCPI: https://www.ancpi.ro/pnccf_docs2/index.php.

Primăria și prestatorul care realizează lucrările anunță începerea procesului și desfășoară activități de informare. În cadrul acestor întâlniri, cetățenii află care sunt etapele lucrărilor, ce documente trebuie pregătite și care sunt drepturile și obligațiile proprietarilor.

Ce trebuie să faci?

Pentru ca procesul să se desfășoare în bune condiții, este important ca proprietarii/deținătorii să participe la etapele lucrărilor și să colaboreze cu echipele de cadastru. Totodată, trebuie să pregătească documentele referitoare la proprietate, cum ar fi actele care atestă dreptul de proprietate, actele succesorale, hotărârile judecătorești sau alte documente care pot dovedi posesia ori situația imobilului.

În etapa măsurătorilor, proprietarii/deținătorii contribuie la identificarea corectă a imobilului prin indicarea amplasamentului și a limitelor proprietății. După întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt publicate pentru verificare, timp de 60 de zile, la sediul primăriei din localitate sau în alt loc anunțat, iar proprietarii pot solicita corectarea eventualelor neconcordanțe, conform procedurilor prevăzute de lege.

Ce alte beneficii există în cadrul procesului?

Pe lângă înregistrarea gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, moștenitorii beneficiază de dezbaterea gratuită a succesiunilor, în condițiile prevăzute de lege. Acest sprijin este important pentru imobilele care figurează încă pe numele unor persoane decedate și pentru care moștenitorii nu au finalizat procedura succesorală.

De aceea, este important ca cetățenii să urmărească informațiile comunicate de primărie, să participe la activitățile de informare și să se prezinte atunci când sunt solicitați de autorități, prestator sau notar.

De ce este important să te informezi din timp?

Înregistrarea sistematică înseamnă înscrierea gratuită a imobilelor în evidențele oficiale de cadastru și carte funciară. Proprietarii/deținătorii trebuie să știe când încep lucrările, ce documente trebuie pregătite și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze. Informarea din timp, colaborarea cu echipele de cadastru și verificarea documentelor tehnice contribuie la realizarea unor evidențe cadastrale corecte și actualizate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).