Camerele senzoriale, spații de echilibru pentru copiii neurodivergenți

Terapia prin integrare senzorială susține dezvoltarea emoțională și motorie a copiilor. Sursă foto: autismvoice.ro

Copilul tău reacționează intens la sunete, lumini sau atingeri? Sau, dimpotrivă, pare că are nevoie constantă de mișcare și stimulare? Aceste comportamente nu sunt „mofturi", ci semnale ale modului în care creierul său procesează informațiile din mediu. Pentru mulți copii neurodivergenți, în special cei cu autism, lumea poate fi resimțită ca un flux de stimuli prea intens sau, la polul opus, insuficient. Aici intervine un instrument tot mai folosit în terapie: camera senzorială.

Ce este o cameră senzorială?

O cameră senzorială este un spațiu gândit special pentru nevoile copilului, unde fiecare detaliu începând de la intensitatea luminii și sunete, până la texturi sau posibilitățile de mișcare, este ales cu grijă. Diferența față de o cameră de joacă obișnuită este scopul: aici, copilul primește exact tipul de stimulare de care creierul lui are nevoie pentru a se organiza. Practic, spațiul „vorbește" direct celor trei sisteme care îi modelează percepția: simțul tactil, cel vestibular (legat de echilibru și mișcare) și cel proprioceptiv, care îl ajută pe copil să își simtă propriul corp în spațiu.

Spațiul poate include leagăne terapeutice, tuneluri, mingi de echilibru, panouri cu texturi diferite, lumini reglabile și elemente care oferă presiune profundă, una dintre cele mai eficiente forme de reglare senzorială pentru mulți copii.

De ce este nevoie de un astfel de spațiu?

Copiii pot avea răspunsuri senzoriale foarte diferite. Unii sunt hiperreactivi: își acoperă urechile la zgomote, refuză anumite haine sau texturi, evită contactul fizic. Alții sunt hiporeactivi: par să nu simtă durerea sau frigul, având nevoie de stimuli mai intenși pentru a-i percepe. Există și copii care caută activ stimularea: se rotesc, sar, se lovesc ușor de obiecte sau au nevoie constantă de mișcare.

Aceste comportamente nu sunt întâmplătoare, ele sunt felul în care copilul își reglează sistemul nervos. O cameră senzorială oferă exact contextul de care are nevoie pentru asta: un mediu sigur, structurat, în care explorarea senzorială se face sub formă de joc, ghidată de un terapeut specializat.

Beneficii susținute de practica clinică

Expunerea structurată și repetată într-un mediu senzorial controlat permite sistemului nervos central să exerseze procesarea și modularea stimulilor într-un cadru predictibil, lipsit de presiunea contextelor sociale cotidiene. Pe măsură ce copilul acumulează experiență în acest spațiu, sub îndrumarea unui specialist, se pot observa progrese concrete la nivelul mai multor domenii funcționale:

● Planificare motorie și coordonare: activitățile care implică echilibru, cățărare sau mișcare împotriva rezistenței contribuie la dezvoltarea schemei corporale și la o execuție motorie mai fluentă, cu impact direct asupra abilităților de zi cu zi (îmbrăcare, scris, joacă activă).

● Capacitate de reglare a atenției: un sistem nervos bine modulat are nevoie de mai puține resurse pentru a gestiona disconfortul senzorial, resurse care devin astfel disponibile pentru concentrare și învățare.

● Autoreglare emoțională: expunerea graduală și controlată reduce frecvența și intensitatea episoadelor de suprasolicitare senzorială, oferind copilului strategii interne de revenire la o stare de echilibru, în locul răspunsurilor reactive necontrolate.

● Toleranță senzorială funcțională: pragul de reactivitate la stimuli precum textura hainelor, zgomotul ambiant sau lumina se poate ajusta în timp, facilitând participarea la activități anterior evitate.

● Integrare socială și participare la activități structurate: pe măsură ce sistemul senzorial este mai bine reglat, copilul are resurse disponibile pentru interacțiune, joc colaborativ și respectarea regulilor unei activități de grup.

Camera senzorială nu ajută doar copilul. Părinții care participă la ședințe sau care primesc recomandări pentru a recrea acasă unele elemente senzoriale simple precum o pernă cu presiune, o cutie cu texturi sau un spațiu liniștit, observă o reducere a stresului zilnic și o înțelegere mai profundă a nevoilor copilului lor. Astfel, întreaga familie devine parte activă a procesului terapeutic, nu doar spectator.

Acest proiect este sponsorizat în cadrul campaniei Soluții pentru Comunitate implementată de Synevo România cu sprijinul Asociația Medicover.

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