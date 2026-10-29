Cât costă în plus o cameră: diferența reală între un apartament cu 2 și unul cu 3 camere?

Află ce costuri și avantaje implică alegerea unui apartament cu 3 camere față de unul cu 2 camere, de la suprafață și terasă la întreținere și confort. Sursa foto: YACHT KID

Diferența dintre un apartament cu 2 camere și unul cu 3 camere pare, la prima vedere, o simplă chestiune de metri pătrați și de preț. În realitate, camera în plus schimbă felul în care îți organizezi ziua, modul în care primești oaspeți și spațiul pe care îl păstrezi liber pentru planurile următorilor ani. Tocmai de aceea, merită să privești dincolo de cifra din ofertă.

În segmentul rezidențial premium, diferența se vede în suprafața utilă, în numărul de băi, în dimensiunea terasei și în costurile lunare care vin odată cu fiecare metru pătrat. La fel de mult contează calitatea construcției, care îți arată ce primești, concret, pentru suma plătită. Mai jos găsești criteriile care compun prețul real al unei camere în plus.

Ce primești concret în metri pătrați

Camera în plus vine, de regulă, cu un salt important de suprafață utilă, nu doar cu un dormitor adăugat la planul existent. Un apartament cu 3 camere bine proiectat redistribuie spațiul în întregime, cu un living mai generos, holuri mai bine organizate și spații de depozitare suplimentare. Diferența se simte în fiecare zi, de la mobilarea camerelor până la libertatea de mișcare.

A doua baie este unul dintre cele mai subestimate avantaje ale unei locuințe premium cu 3 camere. Dimineața, programul familiei devine mai fluid, iar oaspeții nu mai trec prin zona ta privată. Camera suplimentară poate deveni birou, cameră pentru copil sau spațiu pentru oaspeți, astfel încât livingul rămâne locul în care vă strângeți cu toții, fără să sacrifici liniștea de care ai nevoie pentru lucru.

Terasa, spațiul care schimbă felul în care locuiești

Terasa este un criteriu pe care îl poți trata ușor ca pe un detaliu, deși schimbă complet felul în care folosești locuința. O terasă mică îți oferă loc pentru o cafea de dimineață sau pentru o seară liniștită în aer liber, iar una generoasă devine practic o cameră suplimentară sub cerul liber, cu loc pentru o masă de familie și o zonă de relaxare.

Poate cauți apartamente cu 2 camere în centrul Bucureștiului pentru eficiență și acces rapid la birouri, iar varianta compactă rămâne o alegere inteligentă. Diferența de terasă dintre cele două tipologii merită însă cântărită atent, pentru că un spațiu exterior amplu extinde firesc livingul o bună parte din an și îți oferă un loc de relaxare greu de înlocuit în ritmul orașului.

Prețul de achiziție și ce acoperă, de fapt

Prețul unui apartament cu 3 camere crește, firesc, odată cu suprafața, însă diferența față de varianta cu 2 camere nu se explică doar prin metri pătrați. În segmentul premium, suma acoperă o baie în plus, o terasă mai mare, mai multă lumină naturală și aceleași standarde tehnice aplicate pe o suprafață mai amplă, ceea ce ridică valoarea fiecărui metru pătrat.

De aceea, compară întotdeauna ce primești pentru fiecare euro, nu doar prețul final. O structură gândită pentru siguranță seismică, materialele de calitate superioară, izolarea fonică și finisajele durabile reduc riscul unor costuri neprevăzute în anii următori. Practic, investești într-o locuire premium extinsă, nu doar într-o cameră adăugată la planul unei locuințe obișnuite.

Costurile lunare cresc proporțional, dar rămân echilibrate

Întreținerea, încălzirea și răcirea urmează, în mare, suprafața locuinței, așa că o cameră în plus înseamnă și o cheltuială lunară ceva mai mare. Diferența reală depinde însă de felul în care este construită clădirea. Un cost de întreținere calculat eficient pe metru pătrat și soluțiile moderne de administrare pot ține această creștere la un nivel moderat, chiar și pentru o suprafață generoasă.

Izolarea termică performantă, tâmplăria etanșă și vitrajele care limitează pătrunderea căldurii solare reduc consumul pentru încălzire și climatizare. Astfel, un apartament spațios cu 3 camere central poate rămâne surprinzător de eficient, iar spațiul suplimentar nu se traduce automat în facturi mult mai mari. Merită să întrebi mereu ce clasă energetică are clădirea și ce costuri lunare au rezidenții actuali.

Cum alegi varianta potrivită pentru tine

Apartamentul cu 2 camere se potrivește unui stil de viață dinamic, în cuplu sau singur, cu accent pe eficiență și pe accesul rapid la birouri. Suprafața compactă se întreține ușor, iar finisajele moderne și o terasă bine gândită îți asigură un standard ridicat de confort în fiecare zi, fără spații nefolosite.

Varianta cu 3 camere răspunde mai bine planurilor pe termen lung, fie că e vorba de un copil, de munca de acasă sau de nevoia unei camere pentru oaspeți. Spațiul suplimentar îți oferă flexibilitate, iar suprafața mai mare și terasa generoasă îți păstrează opțiunile deschise pentru următorii ani, fără grija unei noi mutări.

Costul real al unei camere în plus nu se rezumă la diferența de preț din ofertă. Include metri pătrați utili, o baie suplimentară, o terasă mai generoasă și cheltuieli lunare ușor mai ridicate, toate justificate de calitatea construcției, de eficiența energetică și de confortul zilnic. Alege varianta care îți susține ritmul de azi și planurile de mâine, într-o locuință construită să-și păstreze standardul în timp.