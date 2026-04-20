Ce filtre poți pune pe ochelarii de soare și cum îți protejează cu adevărat ochii

Piața oferă astăzi o varietate impresionantă de opțiuni şi soluții optice personalizate cu filtre multiple. foto: freepik.com

Majoritatea oamenilor aleg ochelarii de soare după culoarea ramei sau după forma care li se potrivește feței. Este un criteriu perfect valid din punct de vedere estetic, dar insuficient din punct de vedere al protecției reale. Ochelarii de soare nu sunt doar un accesoriu de modă, ci sunt un dispozitiv optic cu rol direct în menținerea sănătății ochilor pe termen lung. Diferența dintre o pereche de ochelari cu filtre de calitate și una fără se simte în timp: oboseala oculară, sensibilitatea la lumină și, în cazuri extreme, afecțiuni ale retinei și cristalinului sunt consecințe reale ale expunerii prelungite la radiații ultraviolete (UV) fără protecție adecvată.

Piața oferă astăzi o varietate impresionantă de opțiuni, de la modele entry-level disponibile în orice magazin până la soluții optice personalizate cu filtre multiple. Atât ochelarii soare barbati , cât și cei pentru femei pot fi echipați cu aceleași tipuri de filtre și tratamente, diferența stând în alegerea informată a cumpărătorului, nu în gen. Înainte să cumperi următoarea pereche, merită să înțelegi ce înseamnă cu adevărat protecția oferită de lentilele pe care le porți.

De ce radiațiile UV sunt principala amenințare

Lumina solară conține trei tipuri de radiații ultraviolete: UVA, UVB și UVC. Radiațiile UVC sunt absorbite aproape în totalitate de atmosferă și nu ajung la nivelul solului. UVB și UVA, în schimb, ajung și pot provoca daune semnificative în timp.

UVB sunt responsabile pentru arsurile solare de la nivelul pielii, dar și pentru fotokeratită - o arsură a corneei, similară celor solare, care provoacă durere, sensibilitate la lumină și vedere încețoșată temporar. Este echivalentul oftalmologic al unei arsuri solare severe și apare frecvent la munte, pe zăpadă sau pe apă, unde reflexiile puternice cresc intensitatea expunerii la radiațiile solare.

UVA pătrund mai adânc în structura ochiului și sunt asociate cu formarea cataractei și cu degenerescența maculară - două dintre cele mai frecvente cauze ale pierderii vederii la vârsta adultă. Efectele nu sunt imediate, ci se acumulează în timp, ceea ce face ca protecția constantă în toate sezoanele, nu numai vara, să fie cu atât mai importantă.

Ochelarii de soare femei și bărbați trebuie să blocheze 99-100% din radiațiile UVA și UVB. Această informație apare pe eticheta oricărei perechi de ochelari de soare de calitate, sub forma mențiunii „UV400". Aceasta înseamnă că blochează toate radiațiile cu lungime de undă până la 400 nanometri, acoperind complet spectrul UV dăunător.

Categoriile de filtre solare - ce înseamnă cifrele de pe etichetă

Standardul european clasifică lentilele de soare în cinci categorii, de la 0 la 4, în funcție de cantitatea de lumină vizibilă pe care o transmit.

● Categoria 0 - lentile clare sau foarte ușor colorate, care blochează între 0 și 20% din lumina vizibilă. Nu oferă protecție solară reală și sunt utilizate mai mult ca accesoriu de modă sau în condiții de lumină slabă.

● Categoria 1 - blochează 20-57% din lumina vizibilă. Potrivite pentru zile înnorate sau pentru utilizare în interior cu lumină artificială intensă. Nu sunt recomandate pentru expunere solară directă.

● Categoria 2 - blochează 57-82% din lumina vizibilă. Sunt lentilele standard pentru utilizare zilnică în condiții de lumină moderată - zile însorite de primăvară sau toamnă, în oraș.

● Categoria 3 - blochează 82-92% din lumina vizibilă. Sunt cele mai utilizate pentru vara la munte sau la mare, în condiții de lumină solară intensă. Acoperă nevoile majorității utilizatorilor pentru activități de vară.

● Categoria 4 - blochează 92-97% din lumina vizibilă. Sunt destinate condițiilor extreme: alpinism, activități pe apă și pe zăpadă. Atenție: lentilele din categoria 4 nu sunt permise la condus, deoarece reduc prea mult vizibilitatea.

Tipuri de filtre și tratamente disponibile

Dincolo de categoria de protecție, lentilele moderne pot fi echipate cu o serie de filtre și tratamente care îmbunătățesc semnificativ confortul vizual și protecția.

➢ Filtrul polarizant este probabil cel mai valoros tratament pentru utilizarea zilnică. Lumina polarizată este cea reflectată de suprafețe lucioase orizontale - apă, asfalt, capote de mașini, zăpadă. Această lumină reflectată creează un efect de orbire temporară, extrem de obositoare pentru ochi și potențial periculoasă la volan sau în activități sportive. Lentilele polarizate elimină selectiv acest tip de lumină reflectată, îmbunătățind dramatic claritatea vizuală și reducând oboseala oculară. Nu sunt un lux, sunt o necesitate pentru oricine petrece timp în aer liber.

➢ Filtrul fotocromatic permite lentilelor să se închidă la culoare în funcție de intensitatea luminii și să revină la o nuanță mai deschisă în interior sau pe timp noros. Sunt extrem de practice pentru utilizatorii care trec frecvent de la spații interioare la cele exterioare și invers, eliminând necesitatea de a schimba ochelarii.

➢ Tratamentul antireflex aplicat pe spatele lentilei este adesea ignorat, dar are un rol important. Fără acesta, lumina care intră pe lângă ramă sau pe la marginile lentilei se poate reflecta pe suprafața internă a lentilei direct spre ochi – exact efectul opus celui dorit.

➢ Lentilele cu filtru pentru lumina albastră sunt o adăugire relativ recentă, destinată utilizatorilor care petrec mult timp în fața ecranelor. Lumina albastră emisă de ecranele digitale nu este la fel de agresivă ca radiațiile UV, dar expunerea prelungită contribuie la oboseala oculară și poate afecta calitatea somnului.

➢ Lentilele cu gradient - colorate mai intens în partea superioară și mai deschise spre bază - sunt o alegere populară mai ales în rândul șoferilor, deoarece oferă protecție față de lumina directă, menținând în același timp o bună vizibilitate a tabloului de bord.

Cum alegi filtrul potrivit pentru stilul tău de viață

Alegerea filtrelor potrivite nu este universală - depinde de activitățile pe care le desfășori și de condițiile în care porți ochelarii de soare cel mai frecvent.

Dacă șofezi zilnic, filtrul polarizant este esențial. Dacă practici sporturi nautice sau de iarnă, ai nevoie de categoria 3 sau 4 cu polarizare. Dacă petreci mult timp în mediul urban și porți ochelarii mai mult în oraș, categoria 2 sau 3 cu antireflex este suficientă. Dacă lucrezi mult la calculator și ieși frecvent afară, un filtru fotocromatic combinat cu unul pentru lumina albastră poate fi soluția ideală.

Ochelarii de soare sunt disponibili astăzi în toate aceste variante de filtre, indiferent de model sau de stilul ramei. Un optician specializat poate aplica orice combinație de tratamente pe lentile noi sau poate înlocui lentilele unei rame deja existente.

Diferența între ochelarii de soare nu stă doar în preț sau în brandul ramei, ci mai ales în calitatea și tipul filtrelor din lentile. Protecția UV400 este minima acceptabilă pentru orice pereche de ochelari de soare. Filtrul polarizant, tratamentele antireflex și alegerea categoriei potrivite pentru activitățile tale fac diferența dintre un accesoriu decorativ și un instrument real de protecție oculară.

Sursa foto: Freepik.com