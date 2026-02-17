Ce riscuri poți evita alegând un credit ipotecar cu dobândă fixă

2 minute de citit Publicat la 09:02 17 Feb 2026 Modificat la 09:02 17 Feb 2026

Alegând rata fixă ești protejat pe o perioadă stabilită față de creșterea dobânzilor. foto: unsplash.com

Să alegi o dobândă fixă pentru un credit ipotecar înseamnă, de fapt, să plătești pentru predictibilitate. Ai aceeași rată lunară pentru o perioadă stabilită, indiferent de variațiile indicatorilor economici, dar această rată va fi un pic mai mare decât cea inițială pe care o plătești alegând dobânda variabilă. Pentru a vedea exact care este diferența între cele două variante, va trebui să consulți informațiile oficiale de pe site-urile băncilor.

De ce dobânda fixă reduce riscurile

Alegând rata fixă ești protejat pe o perioadă stabilită față de creșterea dobânzilor. Dacă Banca Națională majorează indicii de referință (IRCC, ROBOR), rata unui credit cu dobândă variabilă va crește, în timp ce o dobândă fixă te scapă de această incertitudine, cel puțin temporar.

Rate lunare egale înseamnă planificare financiară mai ușoară și mai sigură, ceea ce e un avantaj dacă ai venituri fixe și responsabilități (copii, alte cheltuieli).

Refinanțarea creditului se poate face mai ușor. În situația în care piața devine dificilă, refinanțarea unui împrumut la dobândă variabilă poate fi mai greu de negociat.

Riscurile concrete pe care le poți evita

Conform imobiliare.ro , există câteva riscuri majore pe care le poți evita alegând creditul cu dobândă fixă:

● Creșterea neașteptată a ratei lunare din cauza majorării indicilor de referință (IRCC / ROBOR).

● Dificultăți în planificarea pe termen lung (ex.: economii, investiţii, bugetul lunar).

● Expunere la volatilitatea pieței (inflație, crize internaționale care influențează dobânzile).

Ce dezavantaje aduce dobânda fixă

Pe de altă parte, dobânda fixă vine cu două dezavantaje de care trebuie să ții cont:

● Nu vei putea profita de scăderi viitoare ale dobânzilor. Dacă piața scade, un credit variabil poate deveni mai ieftin decât unul fix.

● Uneori, dobânda fixă inițială poate fi mai mare decât cea variabilă (costul siguranței). Evaluarea DAE și a comisioanelor este esențială.

Câteva situații când alegerea unei dobânzi fixe este recomandată

● Ai venituri fixe și vrei predictibilitate bugetară.

● Îți iei credit pe termen lung și vrei să eviți șocurile în perioade de creștere a ratelor.

● Piața e volatilă sau există semnale de creștere a dobânzilor.

Ce să verifici înainte de a decide

Înainte de a decide pentru unul dintre cele două tipuri de dobândă, verifică aceste lucruri:

● Perioada pentru care dobânda rămâne fixă (2, 3, 5 ani sau mai mult) și ce se întâmplă la expirarea ei.

● DAE (dobânda anuală efectivă), care include atât dobânda propriu-zisă, cât și toate celelalte comisioane.

● Clauze de trecere de la fix la variabil (dacă există): marjă, indice de referință, momentul recalculării.

● Posibilități și costuri de refinanțare sau rambursare anticipată.

Așadar, dobânda fixă nu este potrivită pentru toată lumea, dar e o soluție bună când prioritatea ta este stabilitatea și protecția bugetului în fața incertitudinilor macroeconomice. Înainte de a semna contractul de ipotecă, verifică informațiile oficiale despre produs și compară oferta cu nevoile tale financiare.