Ce să verifici la un buldoexcavator dacă nu mai funcționează în parametri optimi?

Verificările periodice ale buldoexcavatorului pot preveni defecțiunile și pot menține utilajul în parametri optimi de funcționare.

Buldoexcavatorul care începe să piardă din putere, răspunde greu la comenzi sau consumă mai mult combustibil transmite aproape întotdeauna semne înainte de o defecțiune costisitoare. O simplă verificare făcută la momentul potrivit poate reduce timpul de staționare și cheltuielile cu reparațiile. Citește mai departe ca să vezi de unde să începi verificările.

Verifică hidromotoarele înainte de orice altă componentă

Hidromotoarele se află printre primele componente care merită inspectate atunci când buldoexcavatorul nu mai lucrează în parametrii obișnuiți. Dacă observi pierderi de putere, mișcări lente ale brațului sau reacții întârziate la comenzile operatorului, există șanse ca problema să pornească din acest sistem hidraulic.

Hidromotorul uzat poate produce zgomote neobișnuite, vibrații sau scurgeri de ulei, așa că verifică starea racordurilor, eventualele urme de ulei și temperatura componentelor după câteva zeci de minute de lucru. Intervenția rapidă poate preveni deteriorarea pompei hidraulice și a altor elemente costisitoare. Dacă ai nevoie poți cumpăra astfel de piese second hand, precum motorul hidraulic Liebherr FMV075.

Analizează presiunea din instalația hidraulică

Instalația hidraulică reprezintă una dintre cele mai solicitate părți ale unui buldoexcavator. Dacă presiunea scade sub valorile recomandate de producător, utilajul pierde din forță, iar ciclurile de lucru devin mai lente decât în mod normal.

Un manometru montat în punctele de test poate indica dacă există variații de presiune. În multe situații, cauza apare din cauza unui filtru colmatat, a unei supape defecte sau a unei pompe hidraulice care începe să se uzeze. Verificarea durează relativ puțin și poate elimina multe presupuneri.

Controlează nivelul și calitatea uleiului hidraulic

Nivelul corect al uleiului influențează funcționarea întregului sistem hidraulic, iar rezervorul aflat sub limita minimă permite pătrunderea aerului în instalație, efectele fiind vizibile imediat prin mișcări sacadate și scăderea performanței.

La fel de importantă este și starea uleiului. Dacă lichidul are o culoare foarte închisă, prezintă particule metalice sau capătă un aspect lăptos, schimbul nu mai suportă amânare. Mulți producători recomandă înlocuirea uleiului și a filtrelor după câteva sute de ore de funcționare, în funcție de modelul utilajului.

Verifică filtrul de aer și sistemul de alimentare

Motorul are nevoie de o cantitate suficientă de aer pentru a funcționa eficient, iar filtrul încărcat cu praf reduce debitul de aer și influențează consumul de combustibil, puterea motorului și răspunsul la accelerație.

Merită verificat și circuitul de alimentare deoarece filtrul de motorină murdar sau prezența apei în combustibil pot provoca porniri dificile, întreruperi în funcționare și pierderi de putere. Costul acestor verificări este redus comparativ cu problemele care pot apărea ulterior la sistemul de injecție.

Inspectează sistemul de răcire

Supraîncălzirea motorului afectează performanța unui buldoexcavator și poate produce defecte considerabile. Dacă temperatura începe să crească peste valorile normale, primul pas îl reprezintă verificarea radiatorului și a nivelului lichidului de răcire.

Praful, noroiul și resturile vegetale se acumulează frecvent între lamelele radiatorului, mai ales pe șantiere, iar curățarea periodică ajută ventilatorul să răcească eficient motorul. În același timp, verifică furtunurile, colierele și eventualele pierderi de lichid care pot trece ușor neobservate.

Ascultă zgomotele care apar în timpul lucrului

Orice operator experimentat observă imediat când utilajul începe să funcționeze diferit. Un huruit, un fluierat sau un zgomot metalic repetitiv merită investigate înainte ca defectul să avanseze. Sunetele pot proveni din rulmenți uzați, articulații fără ungere, pompe hidraulice sau componente aflate aproape de finalul duratei de viață. Dacă zgomotul apare doar la ridicarea brațului sau în timpul deplasării, informația poate reduce considerabil timpul necesar diagnosticării.

Dacă ai nevoie de piese de schimb compatibile pentru reparații sau întreținere, alege componente de calitate și intervino cât problema se află încă într-un stadiu ușor de remediat.