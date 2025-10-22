Cele mai mari proiecte logistice și industriale aflate în construcție în România

3 minute de citit Publicat la 10:00 22 Oct 2025 Modificat la 10:00 22 Oct 2025

Piața spațiilor logistice și industriale din România se află într-un moment de expansiune fără precedent. Dezvoltatorii investesc masiv în proiecte noi, sprijiniți de modernizarea infrastructurii rutiere și de cererea crescută pentru soluții eficiente de depozitare și producție.

În acest context, companiile care caută o hală de închiriat sau un depozit de închiriat beneficiază de o paletă tot mai variată de opțiuni, de la București până în marile orașe regionale.

București – centrul dezvoltărilor logistice

Capitala rămâne polul central al pieței industriale , cu o concentrare importantă a proiectelor în zona de sud și sud-est. Lipsa stocului disponibil de clădiri clasa A, combinată cu deschiderea tronsonului de autostradă A0 Sud, a dus la o explozie a cererii și la inițierea unor proiecte de amploare:

· VGP Park Est – trei clădiri cu o suprafață totală de aproximativ 115.000 mp.

· Lions Head – ansamblu de trei clădiri ce însumează 80.000 mp.

· NGB – extinderea clădirii D4 și dezvoltarea unui nou proiect pe circa 3 hectare.

· CTP Sud – extindere cu încă 54.000 mp de spații moderne.

În nordul Capitalei, dezvoltările continuă: Olympian Parks adaugă 20.000 mp în faza a II-a, Eli Parks Buftea construiește o nouă hală de 20.000 mp, iar VGP Ștefănești livrează clădirea B, de 48.000 mp.

Pentru companiile care au nevoie de un spațiu modern în apropierea Bucureștiului, aceste proiecte reprezintă oportunități excelente. Cererea pentru o hală de închiriat în jurul Capitalei este ridicată, iar competiția între dezvoltatori îi avantajează pe chiriași, care pot negocia condiții flexibile.

Vestul României – tradiție și atractivitate pentru investitori

Regiunea de Vest, cu Timișoara și Arad în prim-plan, și-a consolidat statutul de hub logistic și industrial. Proximitatea față de Ungaria și coridoarele europene de transport fac ca zona să fie un punct de intrare strategic în România.

Un exemplu relevant este VGP Arad, care adaugă 28.000 mp de spații industriale clasa A. Operatorii logistici și companiile de producție care caută un depozit de închiriat cu acces rapid la infrastructura internațională aleg de multe ori această regiune pentru a-și consolida rețelele.

În plus, forța de muncă calificată și tradiția industrială fac din Timișoara și Arad puncte de atracție pentru investițiile pe termen lung.

Moldova – noul pol logistic al României

Pe termen scurt și mediu, Moldova are șanse reale să devină una dintre cele mai dinamice regiuni logistice ale țării. Finalizarea autostrăzii A7, care va lega Moldova de sudul României și de rețeaua europeană de autostrăzi, va schimba radical accesibilitatea zonei.

Orașe precum Iași, Suceava și Bacău dispun deja de o bază de consum semnificativă, dar stocul de spații industriale moderne este încă redus. Această discrepanță între cerere și ofertă creează o oportunitate excelentă pentru investitori, dar și pentru companiile care vor să își securizeze o hală de închiriat la costuri competitive.

Moldova are și avantajul unei forțe de muncă disponibile și mai accesibile decât în vestul țării, ceea ce sporește atractivitatea regiunii pentru companiile de producție și distribuție.

Constanța – hub logistic și industrial cu deschidere maritimă

Constanța devine tot mai mult un punct strategic pe harta logistică a României. Conectivitatea cu portul și potențialul pentru proiecte intermodale transformă regiunea într-un magnet pentru companiile care depind de transportul maritim.

Un depozit de închiriat în Constanța oferă avantajul proximității față de transporturile internaționale și flexibilitate în gestionarea fluxurilor de import și export. În plus, dezvoltările logistice din zonă sunt orientate către companii de producție care au nevoie de un lanț de aprovizionare rapid și eficient.

Pe termen lung, Constanța are șanse să devină al doilea hub logistic al țării, alături de București, mai ales pe segmentul companiilor implicate în comerțul global.

Alte regiuni cu potențial ridicat

Pe lângă București, Vest, Moldova și Constanța, există și alte zone cu perspective promițătoare:

· Craiova – Dolj: hub strategic pentru industria auto, datorită investițiilor Ford și conexiunilor către coridorul Balcanic.

· Sibiu – Alba Iulia: regiune centrală, cu acces bun atât către vest, cât și către est.

· Cluj-Napoca: atrage investiții IT și logistice, datorită bazei universitare și dinamismului economic.

Dezvoltările în aceste orașe vor echilibra distribuția stocului logistic la nivel național, mai ales după finalizarea autostrăzilor A0, A3 și A7.

O piață în plină maturizare

Expansiunea actuală arată încrederea investitorilor în potențialul României. Dacă Bucureștiul rămâne liderul incontestabil, regiunile Moldova și Constanța au șanse reale să se consolideze ca huburi logistice pe termen lung.

Pentru companii, acest lucru înseamnă mai multe opțiuni, de la spații mici, flexibile, la clădiri mari destinate producției sau distribuției. Indiferent dacă vorbim despre un depozit de închiriat sau despre o hală de închiriat într-un parc industrial modern, piața oferă acum condiții competitive și infrastructură în continuă îmbunătățire.

Concluzie

România se află într-un punct de cotitură în ceea ce privește dezvoltarea pieței logistice și industriale. Infrastructura rutieră, conectivitatea internațională și investițiile masive în parcuri industriale deschid perspective noi pentru companii.

Dacă și tu cauți o hală de închiriat sau un depozit de închiriat în București, Constanța, Moldova sau în alte zone strategice, apeleaza la un consultant imobiliar pentru alegerea potrivita business-ului tau.