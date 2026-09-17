Continental Hotels transformă aniversarea de 35 de ani într-un program național de implicare în comunitate

Continental Hotels și Fundația FEDUSA derulează proiectul „Back to School”, prin care 403 copii din șapte comunități din România primesc ghiozdane și rechizite școlare.

În anul în care marchează 35 de ani de activitate pe piața din România, Continental Hotels a ales să completeze campania aniversară „Experiența Continental în cifre” cu un program amplu de responsabilitate socială, construit în jurul a trei direcții majore: educație, mediu și comunitate.

Sub umbrela „35 de ani. 35 de fapte bune”, compania derulează pe parcursul anului 2026 o serie de inițiative dezvoltate la nivel național, cu implicarea echipelor din hoteluri și adaptate nevoilor comunităților locale în care operează.

„Ne-am dorit ca aniversarea de 35 de ani să fie mai mult decât un moment de bilanț. După milioane de oaspeți, milioane de experiențe și o prezență construită în timp, considerăm firesc să întoarcem o parte din această experiență către comunitățile în care activăm. Vorbim despre proiecte concrete, cu impact local, care implică direct echipele noastre și care reflectă valorile companiei”, declară Radu Enache, Președinte & Director General Continental Hotels.

În zona educației, compania susține proiecte dedicate orientării profesionale și dezvoltării tinerilor, printre care colaborarea cu BookLand pentru programul „Manualul de Meserii”, organizarea de întâlniri cu elevi și mentori, colecte de rechizite pentru copii și inițiative dedicate accesului la educație și cultură. În paralel, hotelurile din rețea vor susține proiecte locale precum donații de mobilier către școli și centre de zi, expoziții de artă realizate de elevi și programe de tip „Back to School”.

Componenta de mediu include acțiuni de ecologizare desfășurate împreună cu organizații și voluntari locali, programe de reducere a risipei alimentare, colectare selectivă, plantări și reutilizarea responsabilă a unor resurse rezultate din activitatea hotelurilor. Totodată, Continental Hotels va continua inițiative precum donarea lenjeriei uzate către adăposturi de animale sau valorificarea uleiului alimentar uzat în proiecte sociale.

În zona comunitară, compania susține proiecte dedicate copiilor, persoanelor vulnerabile și organizațiilor locale. Printre acestea se numără participarea la evenimente caritabile, organizarea Zilei Copilului în hoteluri, susținerea unor experiențe educaționale și recreative pentru copii proveniți din medii defavorizate, donații de produse sau implicarea echipelor în activități de voluntariat. Cel mai recent proiect organizat de Continental Hotels alături de Fundația FEDUSA este proiectul Back to School, prin care 403 copii din șapte comunități din județele Arad, Bihor, Constanța, Mehedinți, Mureș, Sibiu și Suceava vor primi ghiozdane și rechizite școlare. Continental Hotels susține achiziția materialelor, iar echipele hotelurilor se implică direct în pregătirea și distribuirea acestora. Fundația pentru Educație, Științe și Arte coordonează relația cu școlile și identificarea nevoilor locale, astfel încât sprijinul să ajungă în comunitățile în care este cu adevărat necesar.

Potrivit Adinei Mărculescu, Director of Sales & Marketing Continental Hotels, programul are rolul de a transforma aniversarea într-un proiect cu relevanță pe termen lung: „Am vrut ca cei 35 de ani să fie despre mai mult decât trecutul companiei. Ne-am propus să construim un program care să lase ceva în urmă în comunitățile în care suntem prezenți și care să implice activ oamenii din echipele noastre. Educația, mediul și comunitatea sunt direcții care ne reprezintă și care pot genera impact real atunci când sunt susținute consecvent.”

Programul „35 de ani. 35 de fapte bune” face parte din campania aniversară prin care Continental Hotels marchează 35 de ani de activitate pe piața din România. Sub conceptul „Experiența Continental în cifre”, compania a ales să vorbească despre impactul construit în timp prin rezultate concrete: peste 14 milioane de oaspeți, 9,5 milioane de camere vândute și peste 21 de milioane de clienți deserviți în restaurante și evenimente.

Pentru Continental Hotels, aceste cifre reprezintă mai mult decât indicatori de performanță. Ele reflectă milioane de interacțiuni cu oaspeții, parteneriate dezvoltate pe termen lung și o prezență consolidată în comunitățile în care compania operează. Din această perspectivă, programul de responsabilitate socială devine o continuare firească a activității desfășurate în ultimii 35 de ani și o modalitate prin care compania își propune să genereze valoare nu doar pentru clienți, ci și pentru mediul și comunitățile din jurul său.

Astăzi, Continental Hotels este cel mai mare lanț hotelier românesc, prezent în 8 orașe și operând 12 unități hoteliere, cu un portofoliu care acoperă segmentele luxury, business și economy. Campania aniversară desfășurată pe parcursul anului 2026 include proiecte dedicate comunităților locale, inițiative de mediu, programe educaționale, precum și o serie de activări menite să aducă mai aproape oamenii, experiențele și valorile care au contribuit la dezvoltarea companiei.

Programul se desfășoară în toate orașele în care Continental Hotels este prezent și reprezintă una dintre componentele centrale ale campaniei aniversare dedicate celor 35 de ani de activitate ai companiei.