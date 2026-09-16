Codice fiscale în Italia: ce este, cum îl obții și de ce merită să-l ai înainte să pleci

5 minute de citit Publicat la 10:55 16 Sep 2026 Modificat la 10:55 16 Sep 2026

Codice fiscale este identificatorul fiscal de care ai nevoie pentru numeroase demersuri în Italia, de la angajare și deschiderea unui cont bancar până la închirierea unei locuințe. Sursa foto: Getty Images

Ce este codice fiscale

Codice fiscale este codul fiscal italian, echivalentul funcțional al CNP-ului românesc în relația cu statul italian. E format din 16 caractere generate din numele, prenumele, data și locul nașterii și sexul titularului, și este atribuit de Agenzia delle Entrate, administrația fiscală italiană.

Nu e un document de identitate și nu îți dă dreptul de ședere. E pur și simplu cheia care te face „vizibil" pentru sistemul italian: fiscal, bancar, sanitar, administrativ.

La ce îți folosește concret

Ai nevoie de cod fiscal în Italia pentru:

· semnarea unui contract de muncă și înregistrarea lui la Centro per l'Impiego;

· deschiderea unui cont bancar în Italia (nicio bancă nu îți deschide cont fără el);

· semnarea și înregistrarea unui contract de închiriere;

· înscrierea la Serviciul Sanitar Național și obținerea cardului de sănătate (tessera sanitaria);

· înregistrarea rezidenței la primărie (residenza anagrafica);

· deschiderea unei partita IVA, dacă lucrezi pe cont propriu;

· cumpărarea unei mașini, semnarea unui abonament la utilități, telefon sau internet;

· orice act notarial, inclusiv cumpărarea unei locuințe.

Practic: fără codice fiscale nu poți începe să lucrezi și nu poți fi plătit legal.

Atenție: codul „calculat" online nu este codul tău

Pe internet găsești zeci de instrumente de calcolo codice fiscale care îți generează codul în câteva secunde. Problema e alta: acel cod e doar o combinație matematică, nu e înregistrat nicăieri.

Valabil e doar codul atribuit oficial de Agenzia delle Entrate și înscris în arhiva fiscală. La bancă, la angajator sau la primărie, un cod calculat online, dar neînregistrat, este respins — și, mai rău, poate exista deja atribuit altei persoane cu date asemănătoare (e mai frecvent decât pare în cazul numelor românești uzuale).

Deci: nu-l calcula. Cere-l.

Acte necesare pentru codice fiscale: lista completă pentru cetățenii români

Ești cetățean român, deci cetățean UE. Lista e scurtă.

Pentru un adult, cetățean român:

1. Pașaport sau carte de identitate românească, în termen de valabilitate — copie color, lizibilă, față-verso;

2. Datele de stare civilă: nume complet, data nașterii, localitatea și țara nașterii, sexul — exact așa cum apar în actul de identitate;

3. Formularul AA4/8, cererea oficială de atribuire a codului, completată și semnată;

4. Adresa de contact (din România sau din Italia) la care îți este comunicat codul.

Pentru un minor, se adaugă:

· copie după certificatul de naștere (ideal, cel multilingv, care nu mai are nevoie de traducere);

· copia actului de identitate al părintelui care depune cererea.

Dacă nu ești cetățean UE, mai e nevoie de permisul de ședere sau de viza de intrare în Italia. Pentru cetățenii români, nu.

Ce NU îți trebuie, contrar a ceea ce se spune pe grupuri:

· nu ai nevoie de contract de muncă;

· nu ai nevoie de rezidență în Italia;

· nu ai nevoie de adresă italiană;

· nu ai nevoie de traduceri legalizate sau de apostilă pentru actul de identitate românesc.

Un act de identitate valabil și cererea completată corect. Atât.

Cum obții codice fiscale: trei variante

1. La ghișeul Agenzia delle Entrate, în Italia

Te prezinți personal la orice birou teritorial, cu actul de identitate și formularul AA4/8. Codul îți este atribuit pe loc și îl primești pe hârtie.

Dezavantajul: presupune să fii deja în Italia. Multe birouri lucrează doar cu programare (prenotazione), iar în orașele mari — Roma, Milano, Torino, Bologna — prima programare liberă poate fi peste săptămâni. Adică exact săptămânile în care ți-ai dori să semnezi contractul.

2. La consulatul Italiei din România

Poți cere codul și înainte de plecare, la consulatul italian competent pentru județul tău. E o soluție validă, dar depinde integral de calendarul consulatului: programările se epuizează rapid, iar termenele variază de la câteva zile la câteva luni, în funcție de perioadă.

3. Online, de la distanță, prin fiscalcodeitaly.it

Depui cererea fără drum și fără programare: completezi formularul, încarci copia actului de identitate și semnezi digital. Datele sunt verificate de avocații ILF Law Firm, cererea e depusă la autoritatea italiană competentă, iar tu primești documentul emis de Agenzia delle Entrate în câteva zile. După emitere ai la dispoziție și o discuție de 30 de minute cu un avocat, pentru situația ta concretă.

E varianta gândită exact pentru situația în care te afli: ai nevoie de cod fiscal înainte să ajungi în Italia, nu după.

Cât durează

Modalitate Timp estimat Necesită prezența în Italia Agenzia delle Entrate (ghișeu) pe loc, dar după obținerea programării Da Consulatul Italiei în România variabil, în funcție de consulat Nu Online, prin fiscalcodeitaly.it câteva zile Nu

Codul, odată atribuit, este permanent: nu expiră, nu se reînnoiește și rămâne al tău chiar dacă te întorci definitiv în România.

De ce merită să-l ai înainte de plecare

Gândește-te la primele zece zile în Italia.

Ajungi, ai o ofertă de muncă și un angajator care vrea să te înregistreze luni dimineață. Angajatorul îți cere codul fiscal. Tu nu îl ai, iar prima programare la Agenzia delle Entrate e peste trei săptămâni. În tot acest timp: fără contract înregistrat, fără contribuții, fără cont bancar și, de multe ori, fără posibilitatea de a semna un contract de închiriere pe numele tău.

Cu codul deja obținut, ordinea se inversează: ajungi cu codul în telefon, semnezi contractul în prima zi, deschizi contul, te înscrii la primărie și la medic.

Nu e o formalitate pe care o rezolvi „când ajungi acolo". E documentul care decide cât de repede începi efectiv să lucrezi.

Întrebări frecvente

Pot cere codul fiscal și pentru copiii mei? Da. Minorii au propriul codice fiscale, necesar pentru înscrierea la școală, la medicul pediatru sau pentru orice act pe numele lor. Cererea se depune de către un părinte, cu certificatul de naștere al copilului.

Îl pot cere dacă nu am încă un loc de muncă în Italia? Da. Codul fiscal nu depinde de contractul de muncă și nici de rezidență.

Cum verific dacă un cod fiscal e valid? Doar prin verificarea în arhiva Agenzia delle Entrate. Un cod care „arată bine" nu înseamnă un cod înregistrat.

Am pierdut documentul cu codul fiscal. Ce fac? Codul rămâne valabil — se solicită doar un duplicat al documentului, nu un cod nou.

Codice fiscale este același lucru cu tessera sanitaria? Nu. Tessera sanitaria conține codul fiscal, dar se eliberează separat, după înscrierea la sistemul sanitar, care presupune rezidență sau un contract de muncă.

Ai nevoie de codice fiscale înainte de plecare? Completezi formularul în câteva minute, încarci actul de identitate și primești codul fără drumuri la consulat sau la Agenzia delle Entrate.

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