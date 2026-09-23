De ce iPhone-ul tău „încetinește" după doi ani și de ce, de cele mai multe ori, e doar bateria

Cum îți dai seama că bateria iPhone-ului este uzată, ce înseamnă sănătatea bateriei sub 80% și ce trebuie să verifici înainte de a o înlocui. Sursa foto: radical service

Un iPhone care se închide singur la 30%, care merge vizibil mai greu decât la cumpărare și care afișează în Setări un mesaj pe care mulți îl ignoră luni de zile: „Service". Pentru majoritatea utilizatorilor, concluzia e că telefonul s-a învechit și trebuie schimbat. În realitate, în cele mai multe cazuri e o singură piesă uzată — și e cea mai ieftină din telefon.

Ce înseamnă „sănătatea bateriei" și de ce contează 80%

Orice baterie litiu-ion pierde capacitate cu fiecare ciclu de încărcare. Apple consideră o baterie „consumată" după aproximativ 500 de cicluri, punct în care ar trebui să mai aibă în jur de 80% din capacitatea inițială. Valoarea se vede oricând în Setări › Baterie › Starea bateriei.

Sub 80%, două lucruri se întâmplă simultan. Primul e evident: autonomia scade proporțional. Al doilea e mai puțin cunoscut și e cel care dă senzația de „telefon vechi": o baterie uzată nu mai poate livra curentul cerut de procesor în momentele de vârf — la cameră, la jocuri, la deschiderea unei aplicații grele — și telefonul s-ar închide brusc. Ca să evite asta, iOS reduce deliberat performanța. Utilizatorul vede un telefon lent și, de multe ori, nu face legătura cu bateria.

Telefoanele din seria iPhone 14 (2022) și mai vechi sunt acum exact în punctul în care acest lucru se întâmplă în masă. Nu e rar ca un iPhone folosit intens să ajungă la 2.000+ cicluri și sub 60% capacitate — un telefon perfect funcțional, ținut în loc de o singură piesă.

Baterie originală sau „compatibilă": de ce nu e același lucru

La schimbarea bateriei la iPhone, diferența de preț între o baterie originală Apple Service Pack și una „compatibilă" e de câteva zeci de lei. Diferența de experiență e de ani.

iPhone-ul citește un cip din baterie ca să afișeze corect procentul și sănătatea. O baterie originală, calibrată și împerecheată cu telefonul după montaj, apare în Setări › General › Informații › Istoric piese ca „Piesă Apple originală", cu 100% capacitate și 0 cicluri, iar indicatorul de sănătate funcționează normal. O baterie fără cip Apple produce mesajul „Piesă necunoscută" și ascunde definitiv indicatorul de sănătate — adică exact informația de care ai nevoie ca să știi când s-o schimbi data viitoare.

Intervenția în sine durează, la un service echipat, 20–40 de minute: diagnostic, înlocuire, calibrare, verificare în iOS. Datele de pe telefon nu sunt atinse.

Cât costă și de ce prețul „de la" te costă mai mult

Pe piața reparațiilor din România, prețul „de la" e regula: apare o sumă mică pe site, iar la ridicare se adaugă piesa, „calibrarea", uneori și diagnosticul. Un preț corect pentru o baterie originală de iPhone 14, cu montaj și TVA, este în jur de 600 de lei; la variantele Plus, Pro și Pro Max, în jur de 700. Dacă o ofertă e mult sub, întreabă ce baterie se montează.

Câteva întrebări care elimină surprizele, indiferent unde duci telefonul:

Prețul include piesa și TVA-ul? Dacă răspunsul începe cu „depinde", nu include. Bateria e originală Apple Service Pack sau „compatibilă"? Cere să vezi în Setări, după montaj, mențiunea „Piesă Apple originală". Cât costă diagnosticul dacă nu repar? Un service serios spune de la început. Câte luni de garanție, în scris, pe factură? Fără număr de luni, nu e garanție. Cine e firma? Denumirea, CUI-ul și numărul de Registrul Comerțului sunt obligatorii prin lege pe orice site comercial; dacă lipsesc, nu ai împotriva cui reclama.

Când e momentul

Semnele clasice: sănătatea bateriei sub 80%, procentul care sare brusc de la 30% la 5%, telefonul care se închide la frig sau la cameră, încălzire la încărcare, mesajul „Service" sau „gestionarea performanței" în Setări. Oricare dintre ele, pe un iPhone de peste doi ani, înseamnă aproape sigur bateria — nu telefonul.

Iar dacă ai un iPhone „lent" în sertar, verifică întâi Starea bateriei. E foarte probabil un telefon bun, ținut în loc de o baterie de iPhone care se schimbă într-o jumătate de oră.