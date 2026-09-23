De ce un MacBook „nereparabil" e, de cele mai multe ori, doar un MacBook dus la service-ul greșit

Ce faci când un MacBook nu mai pornește și service-ul recomandă schimbarea plăcii de bază: diferența dintre înlocuirea completă și reparația la nivel de componentă. Sursa foto: radical service

Un laptop care nu mai pornește, un verdict de „placă de bază", o cotație de aproape jumătate din prețul unui laptop nou. Scenariul e atât de frecvent încât merită explicat ce se întâmplă de fapt în spatele lui — și de ce răspunsul depinde mai puțin de laptop și mai mult de metoda service-ului.

Două feluri de a repara aceeași placă

Când un MacBook nu mai pornește și vina e a plăcii de bază, există două abordări fundamental diferite.

Prima este înlocuirea modulului: placa de bază se scoate întreagă și se montează una nouă. E metoda standard în unitățile autorizate, e rapidă și previzibilă, dar are două costuri. Primul e prețul — placa e cea mai scumpă componentă din laptop, iar la modelele recente cotația ajunge frecvent la 8.000–10.000 de lei. Al doilea e mai puțin evident: pe MacBook-urile din ultimii ani, SSD-ul este lipit direct pe placă. Placă nouă înseamnă și date pierdute.

A doua este reparația la nivel de componentă: tehnicianul caută pe placă exact cipul, circuitul integrat sau linia de alimentare care a cedat și o înlocuiește doar pe aceea, prin microsudură. Necesită microscop, stație de aer cald, sursă programabilă și, mai ales, experiența de a citi defectul. Costul e o fracțiune din prețul plăcii, iar datele rămân pe loc.

Diferența dintre „nereparabil" și „reparat în 24 de ore" este, foarte des, diferența dintre aceste două metode. Un service MacBook din București specializat în microsoldering lucrează aproape exclusiv cu a doua; un atelier fără aparatura necesară ajunge, în mod firesc, la prima — sau la verdictul „nu se poate".

Cum poate „muri" un laptop fără să fie stropit

Un caz tipic: laptopul pleacă funcțional în vacanță, într-o zonă cu umiditate ridicată, și se întoarce mort. Nu a fost scăpat, nu s-a vărsat nimic pe el.

Explicația e fizică, nu ghinion. Umiditatea mare produce condens în interiorul carcasei — un film de apă invizibil, dar suficient. În timp, între liniile de alimentare de pe placă apare coroziune electrolitică: microscurtcircuite și depuneri care, la un moment dat, scot din funcțiune o singură componentă. Un cip cât un fir de nisip, cu o urmă de coroziune vizibilă doar la microscop, e de ajuns ca laptopul să nu mai dea niciun semn de viață.

Găsit și înlocuit, laptopul pornește cu tot ce era pe el. Neidentificat, verdictul este „placă de bază" și cotația de mai sus.

Ce înseamnă, de fapt, „nereparabil"

În marea majoritate a cazurilor, cuvântul descrie limita atelierului, nu starea plăcii. Un service care nu are microscop și stație de microsudură nu poate identifica un cip defect, deci nu îl poate înlocui — și nu are altă opțiune decât să propună placa întreagă sau să refuze. Un service care le are va spune rareori „nereparabil" înainte să se uite.

De aceea o a doua opinie, la un atelier care face explicit reparații la nivel de componentă, e aproape întotdeauna justificată înainte de a accepta o placă nouă sau de a renunța la laptop.

Cum alegi service-ul înainte să lași laptopul din mână

Câteva verificări simple, valabile pentru orice service de laptop:

Caută firma în footer-ul site-ului. Denumire, CUI, număr de înregistrare la Registrul Comerțului — sunt obligatorii prin lege pe orice site comercial. Dacă lipsesc, nu ai împotriva cui formula o reclamație sau o cerere de garanție. Compară „anii de experiență" cu anul înființării firmei. Data e publică, pe termene.ro sau listafirme.ro. „20 de ani de experiență" la o firmă din 2021 e un semnal. Cere garanția în scris, cu număr de luni, pe piesă și pe manoperă. „Oferim garanție" fără cifră nu valorează nimic. Întreabă cât costă diagnosticul dacă nu repari. Un service serios spune de la început. Întreabă dacă repară la nivel de componentă sau schimbă placa. Răspunsul îți spune și cât vei plăti, și dacă îți păstrezi datele.

Iar dacă ai deja în sertar un MacBook pe care cineva l-a declarat mort, întreabă la un service care face reparații de placă de bază la nivel de componentă înainte să-l dai deoparte. În multe cazuri, „nereparabil" a însemnat doar „nu aici".