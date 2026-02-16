Cum a ajuns MobilaCasa de la începuturi la un jucător important pe piața mobilierului din România

Povestea MobilaCasa începe în anul 2005. foto: mobilacasa.ro

Într-o piață a mobilierului aflată într-o continuă transformare, MobilaCasa a reușit să se impună ca un jucător solid și adaptabil, înregistrând în anul 2025 o creștere de 60% a cifrei de afaceri, până la 9,6 milioane de euro. Compania activează în domeniul mobilierului pentru locuință, oferind o gamă variată de produse – de la dulapuri, paturi și canapele, până la bucătării complete și mobilier de living – și este prezentă pe piața din România încă din 2005.

Evoluția MobilaCasa reflectă nu doar maturizarea unui business construit pas cu pas, ci și capacitatea de a răspunde schimbărilor din comportamentul de consum și din structura pieței, atât în retailul tradițional, cât și în comerțul online.

Piața mobilierului și adaptarea la noile tendințe

În ultimii ani, industria mobilei a cunoscut schimbări accelerate, determinate de digitalizare, de creșterea comerțului online și de orientarea tot mai clară a consumatorilor către produse care îmbină funcționalitatea cu designul contemporan. Clienții sunt astăzi mai informați, mai atenți la raportul calitate-preț și caută soluții personalizate, care să se integreze ușor în spațiul locuinței.

MobilaCasa a urmărit îndeaproape aceste tendințe și a ales să investească constant în actualizarea gamei de produse, colaborând cu furnizori care pot livra colecții moderne, adaptate stilurilor actuale de amenajare. În paralel, compania și-a consolidat prezența online, considerând că magazinul digital nu mai este un canal secundar, ci un pilon strategic al dezvoltării pe termen lung. Platforma www.mobilacasa.ro a devenit astfel un instrument esențial pentru relația cu clienții din întreaga țară, oferind acces rapid la produse, informații clare și soluții de livrare eficiente.

De la un început modest la o afacere în creștere constantă

Povestea MobilaCasa începe în anul 2005, când Marian Dobra a pus bazele afacerii cu o investiție inițială de doar 1.000 de euro. La început, business-ul funcționa la scară redusă, cu un singur angajat, rolurile fiind împărțite între vânzare, administrare și livrare. „Am început cu un singur angajat, eu eram și angajat, și livrator, și tot. Primul produs pe care l-am comercializat a fost o bibliotecă de 4 metri, care a fost și prima vânzare în ziua de deschidere. Și singura din prima lună. În a doua lună am vândut doar o bucătărie, iar deja în a șasea lună aveam vânzări de 20.000 de euro”, își amintește fondatorul.

Această evoluție constantă a pus bazele unui business construit pe perseverență, adaptare și o înțelegere directă a nevoilor clienților. Fără creșteri artificiale sau investiții speculative, MobilaCasa s-a dezvoltat organic, reinvestind profitul și extinzându-și treptat capacitatea operațională.

2025 – un an de referință pentru MobilaCasa

Anul 2025 a marcat una dintre cele mai importante etape din evoluția companiei. Cu o creștere de 60% a cifrei de afaceri, MobilaCasa a ajuns la 9,6 milioane de euro, confirmând eficiența strategiei sale de dezvoltare. Această performanță a fost susținută de extinderea accelerată în online, de diversificarea portofoliului de produse și de consolidarea rețelei de showroom-uri fizice din Baia Mare și Satu Mare.

Un avantaj competitiv important îl reprezintă și faptul că firma este importator unic pentru mai multe game de mobilier, ceea ce îi permite să controleze mai bine oferta, să păstreze un nivel constant al calității și să ofere prețuri competitive. În același timp, investițiile în logistică au permis companiei să asigure livrări la nivel național, un aspect esențial într-o piață în care rapiditatea și predictibilitatea serviciilor sunt tot mai apreciate de clienți.

Provocările care au definit maturizarea business-ului

Un moment dificil în istoria companiei a fost criza economică din 2009, care a pus presiune majoră pe resursele financiare ale firmei. „A fost un mare hop în lupta de supraviețuire a firmei, având în vedere că eram decapitalizați din cauza investiției începute la magazinul mare de showroom, investiție începută în 2008”, explică fondatorul. Proiectul showroom-ului principal a fost finalizat abia în 2020, devenind ulterior magazinul-fanion al brandului, cu o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați expoziționali.

Depășirea acelei perioade a fost posibilă printr-un control strict al cheltuielilor și prin decizia de a menține compania funcțională „la limită”, dar fără a compromite relația cu clienții sau calitatea produselor. Lecțiile învățate în acei ani au contribuit decisiv la stabilitatea de care MobilaCasa se bucură astăzi.

Valorile care stau la baza brandului

MobilaCasa și-a construit reputația pe seriozitate, calitate și orientare către client. Cu peste 25.000 de clienți mulțumiți, compania pune accent pe transparență, consiliere corectă și soluții adaptate fiecărui tip de locuință. Filosofia brandului pornește de la ideea că mobilierul nu este doar un produs, ci o investiție pe termen lung în confortul și funcționalitatea spațiului de locuit.

Echipa joacă un rol central în această viziune, iar cultura organizațională este construită pe colaborare, responsabilitate și dorința de a evolua constant, atât profesional, cât și ca organizație.

Planuri de viitor și direcții de dezvoltare

Privind spre viitor, MobilaCasa își propune o etapă de dezvoltare accelerată, dar controlată, bazată pe consolidarea poziției actuale și pe extinderea sustenabilă a business-ului. Un obiectiv important este creșterea echipei până la aproximativ 100 de angajați, atât în zona de vânzări online și marketing digital, cât și în showroom-uri, logistică și operațiuni pe teren. Compania vede resursa umană ca pe un factor-cheie al succesului și intenționează să investească în formarea și retenția angajaților.

Din punct de vedere financiar, MobilaCasa urmărește atingerea unei cifre de afaceri de 12 milioane de euro în anul 2026, ca etapă intermediară într-un plan mai amplu de creștere, care vizează pragul de 30 de milioane de euro în următorii trei ani. Această evoluție va fi susținută de extinderea portofoliului de produse, de dezvoltarea canalului online și de consolidarea relațiilor cu furnizorii internaționali.

În paralel, compania analizează constant noi oportunități de extindere, atât din perspectiva deschiderii de noi showroom-uri, cât și a optimizării experienței digitale oferite clienților. Obiectivul pe termen lung este transformarea MobilaCasa într-un brand de referință în toată Europa de Est, recunoscut pentru echilibrul dintre design, calitate și accesibilitate.