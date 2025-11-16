Cum a schimbat Ciprian Ciucu dinamica urbană în Vestul Capitalei: Spații verzi amenajate pe terenuri abandonate 

<1 minut de citit Publicat la 11:17 16 Noi 2025 Modificat la 11:17 16 Noi 2025

Foto: Captură video Facebook / Ciprian Ciucu

Cu Ciprian Ciucu primar, Sectorul 6 a reușit să-și extindă masiv suprafața destinată relaxării și petrecerii timpului liber. Aproape 500.000 de metri pătrați de terenuri degradate și abandonate din sector au fost transformate în parcuri, spații verzi, locuri de joacă și locuri de relaxare pentru bucureștenii din Drumul Taberei, Miliari și Giulești.

15.000 de arbori au fost plantați în Sectorul 6 în ultimii 5 ani, împreună cu peste 300.000 de arbuști, într-o adevărată ofensivă verde care a schimbat fața cartierelor din vestul Capitalei.

De asemenea, au fost create sau modernizate 93 de locuri de joacă și 80 de terenuri de sport și, pe lângă asta, în sector a apărut cel mai mare parc bucureștean de după Revoluție – Parcul Liniei. Acesta e cel mai lung parc liniar din țară, cu peste 4 kilometri lungime și o suprafață de 16 hectare, apropiind-se acum de finalizare.

Aceste schimbări din sector arată strategia lui Ciprian Ciucu pentru creșterea atractivității urbane în Capitală: transformarea treptată a zonelor neglijate, pline de moloz și buruieni în noi spații verzi și de relaxare, care îmbunătățesc confortul locuitorilor și construiesc sentimentul mândriei locale.

Material promovat de PNL București