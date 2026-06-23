Cum alegi forma potrivită de magneziu și de ce contează mai mult decât crezi

Alegerea unui supliment cu magneziu nu este neapărat o chestiune de brand sau de preț. foto: Catena

Magneziul se numără printre cele mai utilizate suplimente alimentare, fiind un produs nelipsit din majoritatea rutinelor de wellness. Cu toate acestea, mulți dintre noi cunosc pe cineva, sau au trecut ei înșiși prin asta, care se plânge că administrează acest mineral de luni de zile fără să observe vreo schimbare vizibilă. În majoritatea cazurilor, explicația nu ține de doză și nici de frecvența administrării. Problema reală stă într-un detaliu pe care puțini îl iau în calcul în momentul achiziției: forma chimică în care se prezintă magneziul.

Când analizăm opțiunile disponibile, variantele par infinite, de la tablete și capsule, până la pudre efervescente, simple sau în combinație cu alte minerale. Însă, dincolo de ambalaj, eficiența este dictată de compusul de care este legat magneziul. Acest detaliu decide, în final, cât din cantitatea utilizată ajunge cu adevărat să fie asimilată și folosită de organism.

De ce nu este suficient să iei „orice magneziu”

Pentru a înțelege de ce unele produse par să nu aibă efectul scontat, trebuie să vorbim despre biodisponibilitate. Altfel spus, acesta este procentul de nutrient pur care reușește să treacă de filtrul sistemului digestiv și să ajungă în celule și țesuturi.

Realitatea este că nu tot magneziul pe care îl înghițim este și absorbit. Unele forme au o solubilitate extrem de redusă, ceea ce înseamnă că traversează rapid tractul digestiv fără a fi asimilate, lăsând în urmă doar un disconfort abdominal neplăcut. În schimb, formele moderne sunt atașate de molecule specifice care facilitează transportul prin peretele intestinal, optimizând procesul.

Această diferență devine importantă dacă privim evaluările din domeniul nutriției, care indică faptul că o mare parte din populația adultă nu atinge aportul zilnic recomandat doar prin intermediul alimentației. Stresul cotidian, anumite obiceiuri de viață sau tratamente medicamentoase și o dietă bazată pe alimente intens procesate accelerează epuizarea rezervelor interne. În acest context, un supliment cu o biodisponibilitate ridicată devine o opțiune pentru completarea dietei.

Cele mai cunoscute forme de magneziu și la ce sunt bune

Pe piață nu există forme „greșite”, ci mai degrabă compuși adaptați unor nevoi diferite. Fiecare dintre aceștia are un profil specific:

oxidul de magneziu este una dintre cele mai accesibile și răspândite variante din comerț. Deși o singură capsulă oferă o cantitate mare de magneziu elemental, rata sa de absorbție este considerată redusă în studiile de specialitate. Din cauza asimilării deficitare la nivel celular, are un efect laxativ pronunțat, fiind utilizat mai degrabă în acest scop.

citratul de magneziu este o formă organică ce oferă o biodisponibilitate superioară în comparație cu oxidul. Este o opțiune bine tolerată de majoritatea oamenilor, fiind utilizată ca supliment general pentru uz curent sau pentru a sprijini un tranzit intestinal lent.

malatul de magneziu. Prin combinarea mineralului cu acidul malic, implicat în mecanismele de producere a energiei la nivel celular, această formă devine o opțiune de luat în calcul în perioadele de oboseală sau pentru relaxarea tensiunii musculare, având un efect blând asupra digestiei.

bisglicinatul de magneziu reprezintă o formă chelată în care magneziul este legat de două molecule de glicină (un aminoacid pe care corpul îl recunoaște natural). Această structură protejează mineralul pe parcursul tranzitului gastric și asigură o toleranță digestivă excelentă. Glicina are propriile proprietăți complementare la nivelul sistemului nervos, susținând organismul în caz de stres, perioade solicitante sau crampe musculare.

Când este recomandat bisglicinatul de magneziu

Datorită modului în care interacționează cu organismul, bisglicinatul de magneziu este o opțiune frecvent propusă atunci când se urmărește o acțiune țintită asupra sistemului nervos și susținerea calității somnului.

Această formă devine o variantă demnă de luat în considerare pentru persoanele care:

se confruntă cu stări de oboseală persistentă în perioadele solicitante.

resimt tensiune musculară sau crampe supărătoare.

trec prin intervale de stres intens sau agitație cotidiană.

au o sensibilitate digestivă și nu tolerează formele minerale clasice.

Pe lângă obiceiurile zilnice și o alimentație diversificată, în momentele extrem de active poți completa rutina cu opțiuni care susțin nutriția celulară. Un astfel de exemplu este suplimentul alimentar Bisglicinat de magneziu de la Naturalis, disponibil în farmaciile Catena , care utilizează această structură chelată pentru a asigura un aport constant de nutrient, fiind caracterizat printr-o toleranță digestivă bună.

În ceea ce privește administrarea, doza orientativă pentru un adult variază de regulă între 200 și 400 mg de magneziu elemental pe zi, însă recomandarea exactă depinde de necesarul individual, motiv pentru care discuția cu un specialist rămâne pasul corect.

Ce să verifici pe etichetă înainte să cumperi

Pentru a te asigura că alegi un produs potrivit, citește eticheta și vezi dacă are următoarele specificații :

forma chimică. Caută termeni precum „bisglicinat”, „glicinat” sau „chelat” în lista de ingrediente.

cantitatea de magneziu elemental. Fii atent la magneziul pur per porție, și nu doar la masa totală a compusului.

absența excipienților inutili. Alege formulele curate, fără un exces de coloranți sau îndulcitori artificiali.

standardele de calitate. Verifică certificările menționate de producător pe ambalaj.

De ce este important sfatul farmacistului

Chiar dacă există numeroase informații disponibile online, alegerea unui supliment alimentar potrivit trebuie făcută cu atenție. Fiecare organism este diferit, iar nevoile pot varia semnificativ.

Tocmai de aceea, farmacistul rămâne unul dintre cei mai accesibili specialiști din domeniul sănătății, fiind capabil să ofere recomandări personalizate și să explice modul corect de utilizare a produselor. În farmaciile Catena, consilierea este o componentă esențială, iar farmaciștii participă constant la programe de formare pentru a oferi informații actualizate și relevante.

Farmacia modernă, un partener pentru sănătate

În prezent, farmacia nu mai este doar un loc de unde se achiziționează produse, ci un spațiu de informare și sprijin. Pacienții caută soluții adaptate stilului lor de viață și au nevoie de îndrumare pentru a face alegeri corecte. Rețelele mari, precum Catena, reușesc să răspundă acestor nevoi printr-o combinație de accesibilitate și profesionalism.

Cu peste 950 de farmacii la nivel național, Catena oferă:

acces rapid la produse variate;

consiliere de specialitate;

continuitate în îngrijire;

programe de fidelitate și campanii de sănătate.

Această abordare contribuie la transformarea farmaciei într-un partener de încredere pentru pacienți.

Alege echilibrat și informează-te corect

În concluzie, alegerea unui supliment cu magneziu nu este neapărat o chestiune de brand sau de preț, ci mai degrabă o decizie de adaptare la propriile nevoi biologice. Modul în care mineralul este legat chimic influențează direct gradul în care corpul îl poate asimila și felul în care reacționează sistemul digestiv. Dincolo de specificațiile tehnice ale fiecărui produs, echilibrul general rămâne strâns legat de stilul de viață și de o alimentație diversificată.

Surse:

https://www.healthline.com/nutrition/magnesium-types

https://www.nebraskamed.com/health/healthy-lifestyle/primary-care/7-types-of-magnesium-which-form-is-right-for-you

https://www.health.com/types-of-magnesium-7853312

https://mcpress.mayoclinic.org/nutrition-fitness/types-of-magnesium-supplements-best-use-and-benefits-for-your-health/





