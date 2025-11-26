Cum alegi un supliment eficient pentru reglarea glicemiei în 2025

Farmacist oferind suport unui pacient. foto: Shutterstock.com

Farmaciile moderne joacă un rol esențial în viața de zi cu zi a pacienților, mai ales când vine vorba despre prevenție, monitorizare și consiliere în cazul afecțiunilor cronice. Printre cele mai răspândite probleme de sănătate se numără diabetul și variațiile glicemice.

În acest context, o farmacie de încredere în România oferă nu doar produse eficiente, ci și servicii gratuite precum măsurarea glicemiei sau a tensiunii arteriale. Suplimentele precum GlucoSuport de la Naturalis sunt tot mai căutate pentru susținerea metabolismului glucidic (procese chimice prin care organismul transformă glucidele în energie) și completarea unui stil de viață sănătos. Pacienții sunt tot mai informați și caută produse sigure, cu ingrediente dovedit eficiente și sprijin profesionist din partea farmacistului.

La nivel global, în anul 2021, aproximativ 537 de milioane de adulți (20-79 de ani) erau diagnosticați cu diabet și se estimează ca până în anul 2030, numărul persoanelor diagnosticate cu diabet va crește până la 643 de milioane, și până în anul 2045, la 783 milioane (1 din 8 adulți, reprezentând o creștere de 46%), conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică .

În România, în anul 2022, 1.27 milioane de persoane cu diabet zaharat se aflau în evidența cabinetelor medicale de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. Dintre aceștia, 6 din 10 persoane aveau cel puțin o complicație.

Ce este GlucoSuport și cui se adresează?

GlucoSuport este un supliment alimentar disponibil sub formă de capsule, disponibil în farmaciile Catena , ce combină ingrediente naturale și minerale esențiale. Este destinat persoanelor care doresc să-și mențină glicemia în limite normale și să sprijine metabolismul carbohidraților.

Beneficii și ingrediente

● Frunzele de dud-alb – contribuie la controlul apetitului și sprijină metabolismul glucidic (procese care transformă glucidele în energie);

● Gymnema sylvestre – ajută la menținerea glicemiei normale;

● Scorțișoara – susține metabolismul glucozei și are efect antioxidant;

● Zincul – contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la metabolismul carbohidraților;

● Cromul – ajută la menținerea concentrațiilor normale ale glucozei din sânge.

Modul de administrare recomandat este de 1 capsulă de două ori pe zi, înainte de masă. GlucoSuport este compatibil cu o dietă echilibrată și nu conține zahăr, fiind potrivit pentru persoanele care urmăresc un regim nutrițional controlat. În plus, formula sa fără gluten și fără conservanți îl face accesibil pentru un public larg, cu diverse nevoi alimentare.

De ce este importantă consilierea farmacistului?

Într-o farmacie modernă, farmacistul are un rol extins. În cazul pacienților care se confruntă cu diabet, prediabet sau dezechilibre glicemice, consultarea studiilor de specialitate și consilierea profesionistă pot face diferența. Farmacistul explică modul corect de administrare al suplimentelor, atrage atenția asupra eventualelor interacțiuni cu alte tratamente și recomandă monitorizarea regulată a glicemiei.

Un alt beneficiu semnificativ este posibilitatea de a efectua măsurători gratuite direct în farmacie. La Catena, pacienții beneficiază de:

● măsurarea glicemiei;

● verificarea tensiunii arteriale;

● broșura gratuită „Înțelege și controlează diabetul”;

Această broșură oferă informații utile despre:

● diferențele între tipurile de diabet;

● cum se interpretează valorile glicemiei;

● alimentația corectă pentru prevenție;

● importanța exercițiilor fizice regulate.

Toate aceste resurse cresc gradul de conștientizare și ajută pacienții să adopte decizii informate cu privire la tratamentul potrivit și sănătatea lor.

Când este recomandat un supliment pentru glicemie?

Un astfel de supliment nu este destinat exclusiv persoanelor diagnosticate cu diabet. GlucoSuport este potrivit și pentru cei care:

● au valori ale glicemiei aproape de limita superioară;

● consumă frecvent zaharuri sau carbohidrați procesați;

● au un stil de viață sedentar sau stresant;

● au un istoric familial de diabet;

● se apropie de vârsta de risc (peste 45 de ani);

● doresc să prevină dezechilibrele metabolice.

Administrarea preventivă, în combinație cu un stil de viață sănătos, poate contribui la întârzierea apariției unor afecțiuni cronice. GlucoSuport este un sprijin ușor de integrat în rutina zilnică.

O farmacie de încredere pentru controlul diabetului

Lantul de farmacii Catena este unul dintre cele mai mari și bine cotate din România, cu peste 900 de farmacii la nivel național, fiind apreciat pentru diversitatea produselor, dar mai ales pentru serviciile oferite și consilierea specializată.

Ce servicii găsești în farmaciile Catena?

● Măsurători gratuite ale glicemiei și tensiunii arteriale;

● Personal instruit pentru a oferi sfaturi utile și recomandări;

● Ghiduri de sănătate, cum este „Înțelege și controlează diabetul”;

● Produse moderne, inclusiv suplimente pentru metabolismul glucidic;

● Campanii sezoniere pentru prevenție și educație.

Catena este o farmacie apreciată pentru rețeaua extinsă, dar și pentru premiile primite în ultimii ani:

● “Premiul pentru consolidarea poziției de lider pe piața farma” - Galea Capital - Companii de Elită (ediția 2025);

● Consumer Superbrand 2024–2025;

● Forbes - Liga Campionilor în Business 2025;

● Forbes 500 Business Awards 2024;

● Capital – Companii de Elită 2024.

Aceste recunoașteri confirmă încrederea pacienților și calitatea serviciilor oferite.

Sprijin natural pentru menținerea glicemiei normale

Într-un context în care tot mai multe persoane se confruntă cu probleme legate de glicemie, alegerea unui supliment alimentar eficient este esențială. GlucoSuport oferă o formulă complexă, bazată pe extracte vegetale și minerale, care susțin organismul fără a crea dependență sau reacții adverse.

Prin asocierea cu sfaturi personalizate, testări gratuite și materiale educaționale, farmaciile Catena oferă un cadru complet pentru susținerea sănătății metabolice.

De ce să alegi GlucoSuport?

● Conține ingrediente active cu susținere științifică

● Nu are zahăr, gluten sau aditivi artificiali

● Este ușor de administrat (2 capsule/zi)

● Se găsește în rețele farmaceutice de încredere

● Este însoțit de consiliere în farmacie

Alegerea unei farmacii serioase cu personal bine pregătit și produse sigure este la fel de importantă ca alegerea unui supliment eficient. Cu GlucoSuport și sprijinul oferit de Catena, ai la dispoziție toate resursele necesare pentru a-ți gestiona mai bine sănătatea zilnică.

