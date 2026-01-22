Cum estimezi bugetul casei înainte de construcție

2 minute de citit Publicat la 15:46 22 Ian 2026 Modificat la 15:46 22 Ian 2026

Specialiștii Hauze, firmă de proiectare și consultanță în construcții, explică factorii care influențează cu adevărat costul unei case și cum pot fi controlați.foto: freepik.com

Construirea unei case reprezintă una dintre cele mai importante investiții din viața unei familii. Însă, în majoritatea cazurilor, proiectele ajung să coste cu 20-40% mai mult - nu din cauza creșterilor de prețuri, ci din lipsa unei estimări corecte.

Nici tu nu vrei să depășești bugetul inițial? Specialiștii Hauze , firmă de proiectare și consultanță în construcții, explică factorii care influențează cu adevărat costul unei case și cum pot fi controlați.

1. Proiectarea detaliată - elementul cheie în luarea deciziilor

Bugetul pentru o casă poate fi estimat corect doar dacă proiectul tehnic include:

● Structură complect calculată;

● Arhitectură finalizată;

● Planuri de instalații.

În lipsa lor, echipa care se ocupă de execuția construcției va trebui să ghicească volumele de materiale. Ce rezultă de aici? Un preț mult mai mare decât te-ai fi așteptat.

2. Costul construcției: preț/m² nu este suficient

Prețul pe metru pătrat este util pentru orientare, dar nu acoperă diferențe precum:

● Forma și complexitatea casei;

● Fundația necesară în funcție de tere;

● Tipul de acoperiș;

● Nivelul de eficiență energetică;

● Tipul de materiale.

Tocmai de aceea, două proiecte case parter cu suprafețe identice pot avea diferențe de cost de până la 30-50%.

3. Costurile ascunse pe care oamenii le uită cel mai des

Există multe cheltuieli pe care mulți proprietari nu le includ în bugetul inițial:

● Utilități (branșamente);

● Studiul geotehnic;

● Taxa pentru autorizația de construcție;

● Torturare, împrejmuire, amenajări exterioare;

● Sistemele de încălzire și climatizare.

Toate pot adăuga între 10.000 și 25.000 € la final, așadar, cel mai bine ar fi să consulți părerea unui expert. El te poate direcționa către cea mai avantajoasă opțiune pentru tine și familia ta.

Diferența dintre buget estimat și buget real

Un proiect casa detaliat permite o ofertare corectă din partea constructorilor. Un deviz realist se poate face doar dacă există:

● planșe complete;

● liste de cantități clare;

● soluții tehnice finale.

Fără o documentație corectă, prețurile primite sunt orientative, iar construcția se ajustează “după ureche”, ceea ce duce la:

● Schimbări frecvente în timpul execuției;

● Costuri neprevăzute;

● Timp de așteptare mai lung.

Cum îți poți proteja bugetul încă din faza de proiectare?

Ai ales deja un proiect casa și nu vrei să ai surprize neplăcute în ceea ce privește investiția finală? Specialiștii recomandă câțiva pași simpli, dar esențiali:

1. Finalizează proiectul tehnic înainte de toate;

2. Cere 2-3 minumum oferte de construcție;

3. Aprobă în avans soluțiile tehnice și materialele;

4. Evită modificările ulterioare pentru că sunt scumpe;

5. Solicită liste de cantități pentru fiecare specialitate.

Concluzie

Estimarea corectă a bugetului unor proiecte casa nu este un noroc, ci rezultatul unei evaluări complete și al unui proces riguros de analiză tehnică. Investiția în proiectare reduce riscurile, optimizează costurile și scurtează timpul alocat pentru construcție.

Vrei și tu un preț cât se poate de realist pentru viitoarea casă? Echipa Hauze îți oferă:

● Consultanță specializată;

● Analiză bugetară în funcție de proiect;

● Recomandări personalizate.

Solicită acum o discuție un un expert în domeniu!