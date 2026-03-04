Cum să alegi mărimea corectă pentru mocasini? 12 sfaturi utile

2 minute de citit Publicat la 15:17 04 Mar 2026 Modificat la 15:17 04 Mar 2026

Pereche de mocasini. foto: trendyol.com

Cumpărarea mocasinilor online poate fi simplă și rapidă, dar alegerea mărimii potrivite este esențială. Spre deosebire de pantofii sport sau cei cu șiret, mocasinii nu permit ajustări majore. Dacă nu alegi corect, riști să fie prea strâmți sau să alunece din picior.

Iată 12 sfaturi practice care te ajută să alegi mărimea corectă atunci când comanzi online:

1. Măsoară-ți piciorul corect

Când alegi o pereche de mocasini bărbați , nu te baza doar pe mărimea pe care o porți „de obicei”. Măsoară lungimea piciorului în centimetri (de la călcâi până la vârful celui mai lung deget) și compară cu tabelul de mărimi al brandului.

2. Verifică atent tabelul de mărimi al produsului

Nu toate brandurile folosesc același calapod. Un 38 poate avea 24 cm la un model și 24,5 cm la altul. De aceea, caută lungimea branțului în descriere.

Dacă vrei să înțelegi diferențele dintre sistemele EU, US și UK, consultă explicațiile despre mărimile internaționale la încălțăminte disponibile aici: https://en.wikipedia.org/wiki/Shoe_size . Informația te ajută să faci conversia corectă.

3. Ține cont de tipul de material

Piele naturală: se mai lasă în timp.

Piele lăcuită sau material sintetic: pantoful rămâne mai rigid.

Întoarsă (suede): se mulează ușor pe picior.

4. Verifică dacă modelul este „true to size”

Caută în descriere sau recenzii expresii precum „true to size”, „runs small” sau „runs large”.

5. Citește recenziile clienților

Mulți cumpărători menționează dacă modelul este mai mic sau mai mare decât standardul.

6. Ia în calcul lățimea piciorului

Dacă ai picior lat, verifică dacă modelul este disponibil în variante wide fit sau dacă designul este mai permisiv.

7. Ține cont de tipul de talpă

Mocasinii cu talpă rigidă oferă mai puțină flexibilitate decât cei tip „driving”, care sunt mai moi și se mulează mai ușor.

8. Gândește-te cum îi vei purta

Fără șosete

Cu șosete invizibile

Cu șosete subțiri

Asta poate influența alegerea mărimii.

9. Comandă la finalul zilei

Picioarele sunt ușor umflate seara. Dacă măsori dimineața, riști să alegi o mărime prea mică.

10. Verifică politica de retur

Asigură-te că magazinul permite retur sau schimb de mărime gratuit. Este esențial la shopping online.

11. Compară cu o pereche pe care o ai deja

Măsoară talpa interioară a unei perechi care ți se potrivește perfect și compară cu specificațiile produsului.

12. Nu alege mărimea mai mare „ca să fie sigur”

Mocasinii trebuie să stea fixați pe picior. Dacă sunt prea mari, vor aluneca și vor crea disconfort la mers.

Alegerea mărimii corecte pentru mocasini atunci când faci shopping online nu este un detaliu minor, ci un pas esențial pentru confort, stil și durabilitate. Spre deosebire de alte tipuri de încălțăminte, mocasinii trebuie să se așeze perfect pe picior încă de la prima purtare. Nu au șireturi sau sisteme de ajustare care să compenseze o alegere greșită, iar o mărime nepotrivită poate însemna disconfort zilnic, bătături sau instabilitate la mers.

De aceea, măsurarea corectă a piciorului, verificarea atentă a tabelului de mărimi, analiza materialului și citirea recenziilor sunt pași care fac diferența dintre o achiziție inspirată și una problematică. Ține cont de lățimea piciorului, de tipul tălpii și de modul în care intenționezi să porți mocasinii. Nu te baza pe presupuneri și nu alege o mărime mai mare „din siguranță”.

Un mocasin potrivit trebuie să fie fix, dar confortabil, să susțină piciorul fără presiune excesivă și să ofere stabilitate la fiecare pas.

Dacă vrei să eviți retururile și să te bucuri de o pereche perfectă din prima comandă, aplică aceste sfaturi la fiecare achiziție online. Alege informat, compară atent și investește într-o mărime care ți se potrivește cu adevărat.