Piața jocurilor de noroc din România – o ascensiune fulminantă în ultimii ani

Conform platformei Xace, în 2021, veniturile încasate de piața de gambling din România au ajuns la jumătate de miliard de euro. foto: pexels.com

Sectorul de gambling din România a început să prindă contur în 2015, printr-o ordonanță de urgență, care a stabilit modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc, publicate ulterior în Monitorul Oficial. Cu doi ani mai devreme, s-a înființat instituția ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) , ca singură entitate de reglementare și monitorizare a acestei industrii. Înființarea ONJN a dus la combaterea sectorului ilegal de jocuri de noroc prin sancțiuni și promovarea operatorilor legali și legitimi, ceea ce a dus la un nivel mai mare de calitate și transparentizare.

De atunci și până în prezent, piața jocurilor de noroc din țara noastră a experimentat o creștere fulminantă, grație mai multor factori ce au acționat concomitent, inclusiv avansurile tehnologice, schimbările de legislație și dezvoltarea platformelor online de pariuri și cazino.

Cele mai impresionante statistici despre piața de cazino din România

Conform platformei Xace , în 2021, veniturile încasate de piața de gambling din România au ajuns la jumătate de miliard de euro pentru prima dată în istorie. Mai mult de 56.7% din acest total a fost reprezentat de segmentul online, estimat la peste 284 de milioane de euro. Doar în 2019, jucătorii români au cheltuit peste 87 de milioane de euro pe pariuri sportive online, iar această cifră este estimată să crească la peste 202 milioane de euro în 2026.

Există și riscuri asociate cu o creștere atât de rapidă?

Deși creșterea industriei sub supravegherea ONJN a generat miliarde de lei în profituri anuale și un procent semnificativ colectat din taxe, acest proces nu este unul lipsit de riscuri. Pe măsură ce piața devine mai mare și aproape exclusiv digitală, cresc și vulnerabilitățile, sub forma platformelor nelicențiate și a fraudelor.

Din fericire, există și resurse de încredere la care jucătorii pot apela pentru a se proteja de riscuri, de exemplu portalul de informații înșelătorie.ro . Această platformă își propune să fie o sursă valoroasă de informații cheie pentru jucători, reunind exclusiv cazinouri și site-uri de pariuri legale, alături de analize detaliate ale acestora.

Astfel, jucătorii pot compara cu ușurință operatori pe baza mai multor criterii esențiale, cum ar fi metodele de plată implementate, varietatea jocurilor și a promoțiilor, precum și cerințele de rulaj. Pe acest site sunt incluse doar opiniile specialiștilor – mai mult, regăsim inclusiv 8 criterii pentru a discerne un cazino online sigur de o platformă falsă, printre care se numără și licențiere, scorul RTP (Return-To-Player) sau procentul de plată oferit jucătorilor, corectitudinea bonusurilor și a software-ului, serviciul de customer support etc.

Care sunt cele mai populare activități de gambling în rândul jucătorilor români?

Potrivit Statista , pariurile sportive sunt cea mai populară formă de gambling în România, reprezentând peste 58% din totalul pieței. Cazinourile online reprezintă 36% din piață. O mențiune specială o merită și jocurile de masă, cu precădere pokerul, pentru că mai mult de 2% din jucători aleg această activitate. Cele mai mici procente sunt reprezentate de jucătorii ce preferă bingo sau loterie.

Mai mult de 2.4 milioane de români aleg activități de gambling cel puțin o dată pe an, iar din aceștia, 1.3 milioane joacă exclusiv online. Peste 8% din adulți joacă la cazino cel puțin o dată pe săptămână.

Ce anume i-a mutat pe jucători în mediul online?

În 2024, au avut loc mai multe schimbări legislative care au crescut atractivitatea platformelor online în detrimentul pariatului fizic în locațiile stradale. A fost interzisă funcționarea sălilor de păcănele în localitățile cu sub 15,000 de locuitori. Până în acel moment, în România existau peste 12,000 de săli de jocuri și 70,000 de aparate de tip slot. În urma acestei decizii, au fost închise peste 1,200 de săli de jocuri, iar 33,000 de aparate au fost eliminate de pe piață.

Cum arată viitorul pieței jocurilor de noroc în România?

Potrivit cercetării marca Statista, piața de gambling din România a ajuns la peste 1.40 miliarde de dolari în încasări totale în 2025, și are toate elementele să continue să crească anual la o rată de 1.48%. Dacă acest ritm se menține, ar putea ajunge la peste 1.5 miliarde de dolari în 2030.

Se preconizează că încasările per utilizator vor rămâne stabile sau vor înregistra o creștere ușoară, însă va crește rata de conversie – aproximativ 24.7% din populație pentru segmentul de cazino. De asemenea, experții consideră că piața online va fi în continuare motorul viitoarei expansiuni. În 2026, specialiștii consideră că piața jocurilor de noroc online va reprezenta peste 75% din încasările totale ale operatorilor, mai ales luând în calcul creșterea apetitului pentru jocurile mobile și dorința pariorilor de a avea acces instant la platformele preferate, în detrimentul deplasării la locații fizice.

Ca răspuns la acest fapt, experții sunt de părere că și operatorii se vor adapta și vor investi mult mai mult în oferirea unei experiențe superioare de pe telefon sau tabletă, fie prin crearea de aplicații dedicate, fie prin optimizări la nivelul site-ului. Loializarea jucătorilor se va face din ce în ce mai mult și prin intermediul bonusurilor exclusive direct din aplicație. Mai mult, operatorii se vor concentra și pe implementarea tehnologiilor moderne, cum ar fi boți AI pentru customer support sau gamification (turnee, acumulare de puncte etc.).

Statista mai menționează și că este foarte posibil ca până în 2030 să existe peste 4.5 milioane de utilizatori pe piața românească de jocuri de noroc, împărțiți în toate segmentele de interes, inclusiv sport, cazinouri stradale și platforme online, ceea ce reprezintă un procent semnificativ din totalul populației adulte.