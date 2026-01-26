Cum înveți să citești corect descrierea unui parfum într-un magazin online

Ai comandat un parfum online, iar când l-ai primit, mirosul nu a fost deloc cum te așteptai? Se întâmplă des, mai ales când descrierea de pe site e vagă sau când nu știi ce înseamnă toți termenii folosiți în descrierea parfumurilor.

Termeni ca “note de vârf” sau “acorduri lemnoase” sunt specifici parfumeriei și, atunci când cauți un parfum, original sau replică, e bine să știi exact ce descriu.

Hai să trecem la subiect - iată cum citești corect descrierea produselor unui magazin parfumur i!

Ce sunt notele parfumului?

Când citești că parfumul are “bergamotă, iasomie și lemn de santal”, e vorba de ordinea în care ingredientele se simt pe piele:

· Notele de început sau vârf – cele care se simt imediat după ce pulverizezi parfumul. De obicei fructate sau citrice. Dispar repede, în câteva minute.

· Notele de mijloc – Florale, condimentate, mai calde. În funcție de persistență. Țin de între 15 și 30 de minute.

· Notele de bază – rămân cel mai mult, chiar și ore întregi. Aici vei găsi de obicei arome precum lemnul, vanilia, moscul, rășinile.

Toate componentele sunt prezente, însă unele se simt imediat, în timp ce altele devin mai vizibile pe parcurs și persistă.

Ce e familia olfactivă?

Când vezi descrierea “parfum oriental-lemnos”, te ajută să-ți imaginezi cam în ce categorie intră. Există familii ca:

· Citrice – ușoare, răcoritoare

· Florale – delicate, feminine

· Orientale – dulci, condimentate

· Lemnoase – calde, persistente

· Gourmand – amintesc de un desert

Pe un site cu parfumuri, originale sau replică, familia olfactivă ar trebui indicată clar. Te ajută să alegi parfumul potrivit sezonului, momentului zilei sau ocaziei.

Ce înseamnă “proiecție” și “persistență”?

Sunt două lucruri care contează când alegi parfumuri online:

· Persistența – cât timp se simte parfumul pe piele

· Proiecția – cât de departe se simte. Doar tu sau și cei din jur?

Un parfum cu proiecție mare și durată lungă e ideal pentru seară. Dacă vrei ceva discret, merge un parfum cu proiecție scurtă și note mai ușoare.

Ce este un parfum replică?

Un parfum replică nu înseamnă copie. Aceste parfumuri se inspiră din formule celebre, însă nu le copiază și nu declară că ar fi același parfum. În funcție de magazinul de parfumuri ales, calitatea variind de la brand la brand, ingredientele sunt de bună calitate, produsul e testat, iar mirosul se apropie mult de cel original.

Infinite Love e un exemplu de magazin unde găsești astfel de parfumuri - fabricate în UE, testate dermatologic, cu mirosuri bine construite și prețuri accesibile.

Cum alegi parfumul potrivit online?

Alegerea e mai simplă atunci când site-ul are informații complete și organizate corect. Într-un magazin parfumuri serios, ar trebui să găsești:

· Descrieri detaliate, fără exagerări

· ingrediente cunoscute (bergamotă, ambroxan, lavandă, etc.)

· posibilitatea de a filtra după gen, stil sau sezon

· parfumuri cu recenzii reale, nu doar texte de prezentare

Pe infinitelove.ro , magazin de parfumuri online, dar și cu locații fizice, ai la dispoziție toate informațiile necesare pentru a alege corect un parfum! Poți căuta parfumuri după numele celor originale, ai sortare după tipul de miros, și vezi direct notele, concentrația și dacă sunt variante pentru test.

Mai e atât de greu să înțelegi descrierea unui parfum, dacă știi la ce să te uiți? Acum știi ce înseamnă informațiile despre ingrediente, înțelegi cum evoluează mirosul pe piele și care este semnificația familiei olfactive – este timpul să alegi parfumul potrivit pentru tine!