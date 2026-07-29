Cum sunt realizate măsurătorile când proprietarul este plecat din țară

Informarea și colaborarea proprietarilor contribuie la înscrierea corectă a imobilelor în cadastru.

În procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, există situații în care proprietarii sau deținătorii imobilelor nu se află în localitate în perioada în care sunt realizate măsurătorile cadastrale. Unii sunt plecați temporar, alții locuiesc în alt județ sau în străinătate, dar dețin terenuri ori construcții în localități incluse în lucrările de cadastrare.

Chiar și în aceste situații, procesul de înregistrare sistematică continuă, însă este important ca proprietarii să se informeze din timp și să colaboreze, pe cât posibil, cu primăria, cu reprezentanții locali și cu echipele care realizează lucrările de cadastru.

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, echipele de cadastru identifică imobilele în teren, realizează măsurători și colectează informațiile necesare pentru întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului. Datele sunt preluate din mai multe surse: documentele puse la dispoziție de proprietari/deținători, informațiile existente în evidențele primăriei, situația identificată în teren și, acolo unde este cazul, informațiile oferite de persoane care cunosc situația imobilului.

Prezența proprietarului la măsurători este importantă, deoarece acesta poate indica amplasamentul și limitele proprietății. Atunci când proprietarul este plecat din localitate sau din țară, este recomandat ca acesta să transmită documentele pe care le deține și, dacă este posibil, să desemneze o persoană de încredere care se află în localitate și care poate oferi informații despre imobil.

Ce poate face proprietarul plecat din țară?

Proprietarii care nu se află în localitate trebuie să urmărească informațiile comunicate de primărie și de firma care realizează lucrările de cadastru. Aceștia pot contacta primăria pentru a afla dacă localitatea este inclusă în lucrările de înregistrare sistematică, când încep măsurătorile și ce documente trebuie pregătite.

Este recomandat ca proprietarul să transmită documentele pe care le deține cu privire la imobil. Acestea pot include acte de proprietate, certificate de moștenitor, hotărâri judecătorești, acte de identitate, acte de stare civilă sau alte documente care pot clarifica situația juridică a terenului ori a construcției.

Documentele puse la dispoziție ajută echipele de cadastru să coreleze informațiile din teren cu situația juridică a imobilului. Lipsa documentelor sau informațiile incomplete pot îngreuna identificarea corectă a proprietății și pot genera neconcordanțe care trebuie clarificate ulterior.

De asemenea, proprietarul poate desemna o persoană de încredere care se află în localitate și care poate oferi informații despre amplasamentul imobilului, limitele proprietății și situația din teren. Această persoană poate sprijini comunicarea cu echipele de cadastru și cu primăria, în limitele prevederilor legale.

Verificarea documentelor tehnice rămâne importantă

După realizarea măsurătorilor și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt afișate public pentru verificare, timp de 60 de zile, la sediul primăriei sau într-un alt loc anunțat public. Documentele pot fi consultate și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

În această perioadă, proprietarii/deținătorii trebuie să verifice informațiile înscrise despre imobilele lor, precum titularul dreptului, amplasamentul, suprafața, limitele proprietății și categoria de folosință. Dacă sunt identificate erori sau neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin depunerea unei cereri de rectificare, potrivit procedurilor prevăzute de lege.

Pentru proprietarii plecați din țară, informarea din timp este cu atât mai importantă. Contactarea primăriei, transmiterea documentelor disponibile și desemnarea unei persoane care să ofere informații despre imobil contribuie la identificarea corectă a imobilului și la întocmirea unor documente cadastrale cât mai exacte.

Înregistrarea sistematică este un proces gratuit pentru cetățeni și are ca scop clarificarea situației imobilelor prin corelarea informațiilor din documente cu realitatea din teren. Participarea proprietarilor, chiar și de la distanță, ajută la realizarea unor evidențe cadastrale corecte și actualizate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).