Emax Real Estate Dubai și DAMAC aduc la București un eveniment exclusiv de investiții

2 minute de citit Publicat la 10:06 27 Ian 2026 Modificat la 10:06 27 Ian 2026

Andreea Popa, Emax Real Estate Dubai. foto: emax-realestate.ro

București, 31 ianuarie – 1 februarie – Emax Real Estate Dubai, în parteneriat cu DAMAC Properties, organizează la București un eveniment imobiliar exclusiv de vânzări, dedicat investitorilor interesați de oportunități pe una dintre cele mai dinamice și stabile piețe imobiliare internaționale: Dubai.

Evenimentul va avea loc în perioada 31 ianuarie – 1 februarie, la InterContinental Athénée Palace București, și se adresează investitorilor care caută randamente atractive, stabilitate și soluții eficiente pentru diversificarea portofoliilor.

Dubai, hub investițional global

Dubai continuă să atragă capital internațional datorită stabilității economice, politice și a monedei, mediului fiscal favorabil și dezvoltării accelerate. Printre principalele avantaje pentru investitori se numără:

● 0% impozit pe venit

● 0% impozit pe câștiguri de capital

● Cadru legislativ predictibil

● Stabilitate politică și monetară, un factor esențial pentru investitorii care provin din piețe mai impredictibile, cum este România

● Cerere constantă pentru proprietăți rezidențiale și de investiții

Investițiile în Dubai nu sunt atrăgătoare doar pentru europeni: mulți investitori americani sau cei care vând în Europa și cumpără în Dubai au identificat deja randamente și apreciere constantă a proprietăților.

Proiecte DAMAC și oferte exclusive

Participanții la eveniment vor avea acces la proiecte atent selecționate dezvoltate de DAMAC Properties, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori din Emiratele Arabe Unite, recunoscut internațional pentru proiecte premium. Printre acestea se numără mai multe proiecte rezidențiale semnate de Roberto Cavalli și de GRISOGONO, care oferă design exclusivist și calitate premium.

Alte proiecte dezvoltate de DAMAC includ unități rezidențiale în zone premium, cu randamente atractive și potențial de apreciere pe termen mediu și lung. Vor fi disponibile prețuri promoționale exclusive și planuri de plată eșalonate pentru investitorii participanți.

Emax Real Estate Dubai, partener strategic pentru investitorii români

Emax Real Estate Dubai, fondată de Andreea Popa , oferă investitorilor români suport complet pentru accesarea pieței din Dubai, prin servicii integrate de consultanță și administrare a investițiilor.

Serviciile includ:

● Consultanță și vânzare imobiliară

● Property management

● Înființare de companii în Emiratele Arabe Unite

● Obținerea Golden Visa

● Suport complet pentru investiții și relocare

Soluții pentru optimizarea fiscală

Evenimentul va include și sesiuni dedicate optimizării fiscale și structurării eficiente a investițiilor, prin soluții legale și structuri internaționale adaptate investitorilor din România. Participanții vor primi informații concrete despre protejarea și eficientizarea capitalului.

Acces pe bază de invitație

Evenimentul organizat de Emax Real Estate Dubai și DAMAC Properties se adresează investitorilor care urmăresc stabilitate, randamente solide și expunere pe o piață imobiliară internațională în plină expansiune. Participarea se face exclusiv pe bază de invitație, iar locurile sunt limitate.

Investitorii interesați să participe la evenimentul organizat de Emax Real Estate Dubai și DAMAC Properties pot afla mai multe detalii și pot solicita acces prin intermediul link-ului oficial al evenimentului:

https://emax-realestate.ro/eveniment-exclusiv-damac-properties-la-bucuresti-31-ianuarie-01-februarie-2026/