Evoluție favorabilă într-un caz sever de hipoxie: tratament adjuvant cu celule stem recoltate la naștere

Povestea Sofiei, o fetiță din Ucraina care a sfidat șansele de supraviețuire după un accident teribil, e doar una dintre dovezile potențialului celulelor stem recoltate la naștere. Cazul ei, considerat de medicii implicați drept aproape miraculos, arată cât de mult poate schimba medicina regenerativă viața unor pacienți pentru care medicina clasică oferă puține opțiuni.

Sofia avea doar trei ani când, în timpul unei zile de iarnă, a căzut printr-un strat subțire de gheață și a rămas fără oxigen mai bine de treizeci de minute. A fost găsită în stare de hipotermie severă, fără respirație spontană. Au urmat transportul la spital, intubarea, ventilarea mecanică și instalarea comei. În zilele următoare, situația s-a agravat și mai mult: convulsii continue, rigiditate musculară profundă și absența oricărui răspuns neurologic. Diagnosticul a fost de leziune hipoxic-ischemică severă a sistemului nervos central, o patologie în care creierul nu primește oxigen suficient, astfel că neuronii încep să moară în câteva minute. Rezultatul poate fi paralizia, pierderea funcțiilor cognitive, convulsii permanente sau chiar deces.

Leziunile hipoxic-ischemice sunt extrem de greu de tratat. Nu există medicamente care să repare neuronii distruși, iar recuperarea depinde în mare parte de plasticitatea naturală a creierului. Pentru mulți copii, șansele de revenire sunt minime.

Decizia care a schimbat destinul: recoltarea sângelui din cordonul ombilical al surorii nou-născute

În timp ce Sofia se afla încă în stare critică, mama ei a intrat în travaliu prematur, iar decizia familiei de a recolta celule stem la naștere a schimbat complet viața micuței. După luni de stagnare, părinții au decis să încerce tratamentul cu celulele stem recoltate la naștere.

Rezultatele au apărut treptat, dar constant. Convulsiile s-au redus până la dispariție, tonusul muscular s-a ameliorat, iar reflexele neurologice au început să reapară. Două luni mai târziu, Sofia a reușit să înghită singură pentru prima dată de la accident. Progresul a continuat, susținut de programe intensive de recuperare. ”Aceste celule sunt unice. Ele conțin o populație bogată de celule hematopoietice și mezenchimale, care pot modula răspunsul inflamator, pot sprijini regenerarea și pot activa mecanisme reparatorii în țesuturile afectate. Faptul că sursa era o soră biologică a crescut mult șansele ca terapia să fie eficientă”, explică dr. Bogdan Coltor, reprezentant medical al Cord Blood Center .

În prezent, deși mai are dificultăți de vorbire, funcțiile motorii și cognitive s-au recuperat în mod impresionant, astfel că Sofia merge la școală, comunică cu ceilalți copii, este integrată în familie și societate.