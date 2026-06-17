Experiență europeană pentru 15 tineri din Alexandria: dialog, leadership și cetățenie activă

1 minut de citit Publicat la 21:38 17 Iun 2026 Modificat la 22:01 17 Iun 2026

Tineri membri ai Consiliului Local al Tinerilor Alexandria. FOTO: Captura video Antena 3 CNN

Un grup format din 15 tineri membri ai Consiliului Local al Tinerilor Alexandria a participat la proiectul de mobilitate „Local EU – de la comunitatea locală la impact european”, o experiență educațională desfășurată în România, Ungaria și Austria.

Pe parcursul a zece zile, participanții au avut ocazia să descopere modele de implicare civică, leadership și dialog intercultural prin întâlniri cu organizații de tineret, instituții publice și reprezentanți ai administrației locale.

Prima etapă a programului s-a desfășurat la Timișoara, unde tinerii au discutat cu reprezentanții Fundației Județene pentru Tineret Timiș și ai Consiliului Consultativ al Tinerilor, aflând cum pot contribui activ la dezvoltarea comunităților din care fac parte.

În continuare, delegația a ajuns la Budapesta și Viena, unde vizitele la ambasadele României au oferit participanților o perspectivă asupra diplomației și a dialogului european. La Viena, tinerii au luat parte la o dezbatere privind valorile europene și au vizitat Primăria Sectorului 11, unde au aflat exemple concrete de bune practici în administrația publică și cetățenie activă.

Traseul s-a încheiat la Oradea și Cluj-Napoca, prin întâlniri și discuții dedicate dezvoltării comunităților și rolului pe care tinerii îl pot avea în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

Organizatorii consideră că experiența a contribuit la apropierea tinerilor de instituțiile publice, de comunitate și de valorile cetățeniei active.

Programul „Local EU – de la comunitatea locală la impact european” este derulat de Primăria Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Tinerilor Alexandria.