Ghid turistic de călătorie în Delta Dunării

Bine ai venit în lumea fascinantă și autentică a Deltei Dunării, o adevărată minune naturală și o comoară ecologică care te invită la o experiență de neuitat în cea mai frumoasă regiune a țării.

Descoperă Delta Dunării, un ecosistem unic, unde natura își dezvăluie splendoarea în fiecare colț. Ce poți face aici? Te poți bucura de cea mai bună cazare delta dunarii , poți explora cele mai frumoase locuri, râuri sinuoase, un canal misterios, dar și rezervații naturale foarte bine conservate și sătucuri pitorești.

Începe deci călătoria și vacanța în Delta Dunării, alegând cazare in delta , la un bungalow sau la o pensiune extrem de bine îngrijită și modernă și nu vei regreta. Vei trăi cea mai frumoasă aventură, unde biodiversitatea întâlnește cultura locală, oferind o escapadă perfectă pentru iubitorii de natură și călătorii curioși.

Lasă-te deci călăuzit prin cele mai strălucitoare ape ale Deltei Dunării, bucură-te de liniștea și calmul din jur și descoperă un loc neatins al lumii. Pregătește-te să fii uimit de bogăția naturală și culturală a acestei regiuni excepționale. Bine ai venit deci într-o aventură în care fiecare moment petrecut aici oferă un nou motiv să te îndrăgostești de această bijuterie.

Delta Dunării este o destinație unică în Europa, cu numai puțin de 300 de specii de păsări

Dunărea este al doilea fluviu ca mărime din Europa. Și al 26-lea ca mărime din lume. Are o lungime de aproape 2900 de kilometri și o suprafață de peste 800 000 de km pătrați. Dunărea traversează teritoriul României de-a lungul ultimilor 1075 de kilometri, sfârșind într-o deltă. Aici găsești și cele mai interesante posibilități de cazare.

Acesta este un ținut original, unic: cel mai tânăr ținut din Europa, învecinat cu unii dintre cei mai vechi munți de pe planetă, un amestec de apă și pământ în continuă luptă, în permanentă schimbare, o pânză de păianjen de canale, dune, terase, brațe de râu, păduri tropicale, dune fluvio-maritime într-o metamorfoză vastă, permanentă.

Alegând deci cele mai frumoase posibilități de cazare delta dunarii, te vei bucura și de un paradis ecologic, un colț de rai pentru iubitorii de natură. Senzația de a se afla într-un teritoriu virgin nu îi părăsește pe cei care vin aici. Aici, departe de povara civilizației, simțurile sunt intensificate pe un teren unde nu există alte căi decât cele ale apei.

Un peisaj unic, cel mai frumos, un extraordinar labirint de insulițe, de mlaștini, de păduri, dune dar și de sătucuri complet izolate... cu alte cuvinte, un sejur plasat sub semnul calmului și al relaxării.